https://ria.ru/20240527/vlasov-1948598618.html

Задержанный за взятку замгубернатора Кубани ушел в отставку

Задержанный за взятку замгубернатора Кубани ушел в отставку - РИА Новости, 27.05.2024

Задержанный за взятку замгубернатора Кубани ушел в отставку

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял отставку замгубернатора Сергея Власова, ранее задержанного при получении взятки, следует из сообщения... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T12:23

2024-05-27T12:23

2024-05-27T12:25

сергей власов

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 27 мая - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял отставку замгубернатора Сергея Власова, ранее задержанного при получении взятки, следует из сообщения администрации региона.В пятницу источник в правоохранительных органах информировал РИА Новости о том, что замгубернатора Кубани Сергея Власова задержали во время получения взятки."Сергей Власов покинул пост вице-губернатора Краснодарского края по собственному желанию. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев", - говорится в сообщении.По данным сайта краевой администрации, Власов 1 декабря 2022 года был назначен главой региона на должность вице-губернатора, курирующего работу департаментов строительства, по архитектуре и градостроительству, по надзору в строительной сфере, госжилинспекции, а также министерство ГО и ЧС Краснодарского края.Официальный комментарий правоохранительных органов пока не поступал.

https://ria.ru/20240523/sud-1947983438.html

https://ria.ru/20240524/delo-1948181645.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сергей власов, краснодарский край, происшествия