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Задержанный за взятку замгубернатора Кубани ушел в отставку - РИА Новости, 27.05.2024
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12:23 27.05.2024 (обновлено: 12:25 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/vlasov-1948598618.html
Задержанный за взятку замгубернатора Кубани ушел в отставку
Задержанный за взятку замгубернатора Кубани ушел в отставку - РИА Новости, 27.05.2024
Задержанный за взятку замгубернатора Кубани ушел в отставку
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял отставку замгубернатора Сергея Власова, ранее задержанного при получении взятки, следует из сообщения... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T12:23
2024-05-27T12:25
сергей власов
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 27 мая - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял отставку замгубернатора Сергея Власова, ранее задержанного при получении взятки, следует из сообщения администрации региона.В пятницу источник в правоохранительных органах информировал РИА Новости о том, что замгубернатора Кубани Сергея Власова задержали во время получения взятки."Сергей Власов покинул пост вице-губернатора Краснодарского края по собственному желанию. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев", - говорится в сообщении.По данным сайта краевой администрации, Власов 1 декабря 2022 года был назначен главой региона на должность вице-губернатора, курирующего работу департаментов строительства, по архитектуре и градостроительству, по надзору в строительной сфере, госжилинспекции, а также министерство ГО и ЧС Краснодарского края.Официальный комментарий правоохранительных органов пока не поступал.
https://ria.ru/20240523/sud-1947983438.html
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сергей власов, краснодарский край, происшествия
Сергей Власов, Краснодарский край, Происшествия
Задержанный за взятку замгубернатора Кубани ушел в отставку

Замгубернатора Кубани Власов, задержанный при получении взятки, ушел в отставку

© Фото : Официальный сайт Губернатора Краснодарского края, администрации Краснодарского краяЗаместитель губернатора Краснодарского края Сергей Власов
Заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Власов - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Фото : Официальный сайт Губернатора Краснодарского края, администрации Краснодарского края
Заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Власов. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 27 мая - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял отставку замгубернатора Сергея Власова, ранее задержанного при получении взятки, следует из сообщения администрации региона.
В пятницу источник в правоохранительных органах информировал РИА Новости о том, что замгубернатора Кубани Сергея Власова задержали во время получения взятки.
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"Сергей Власов покинул пост вице-губернатора Краснодарского края по собственному желанию. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев", - говорится в сообщении.
По данным сайта краевой администрации, Власов 1 декабря 2022 года был назначен главой региона на должность вице-губернатора, курирующего работу департаментов строительства, по архитектуре и градостроительству, по надзору в строительной сфере, госжилинспекции, а также министерство ГО и ЧС Краснодарского края.
Официальный комментарий правоохранительных органов пока не поступал.
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Сергей ВласовКраснодарский крайПроисшествия
 
 
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