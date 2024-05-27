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Украинские призывники массово бегут из страны, заявил Сийярто - РИА Новости, 27.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:56 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/vengriya-1948656677.html
Украинские призывники массово бегут из страны, заявил Сийярто
Украинские призывники массово бегут из страны, заявил Сийярто - РИА Новости, 27.05.2024
Украинские призывники массово бегут из страны, заявил Сийярто
Украинские призывники бегут из страны, не желая отправляться на фронт на верную смерть, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T14:56
2024-05-27T14:56
в мире
венгрия
украина
киев
петер сийярто
евросоюз
специальная военная операция на украине
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БУДАПЕШТ, 27 мая - РИА Новости. Украинские призывники бегут из страны, не желая отправляться на фронт на верную смерть, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Мы видим, как украинцы хотят сбежать из Украины, видим, что они не хотят идти на фронт на верную смерть", - сказал Сийярто после заседания глав МИД стран ЕС, выступление транслировал телеканал М1. По его словам, вопрос сейчас стоит не в нехватке оружия, поставляемого Западом Киеву, а в дефиците украинских военных, которые могли бы это оружие использовать. Ранее венгерский вице-премьер Жолт Шемьен заявил, что Венгрия не будет выдавать Украине ее военнообязанных граждан и не позволит отправить их на смерть. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Закарпатье ранее имело некое исключение в отношении мобилизации на Украине, но сейчас принудительный призыв грозит всем военнообязанным, включая закарпатских венгров. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители украинских властей восемь с половиной лет не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров, а сейчас "очень многих" из них мобилизуют в украинские войска, порой "весьма грубыми способами". По его словам, принудительная мобилизация в украинскую армию, в том числе этнических венгров, нарушает права человека. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240523/ukraina-1947881989.html
https://ria.ru/20240525/ukraina-1948292454.html
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в мире, венгрия, украина, киев, петер сийярто, евросоюз
В мире, Венгрия, Украина, Киев, Петер Сийярто, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине
Украинские призывники массово бегут из страны, заявил Сийярто

Сийярто: украинские призывники бегут из страны, не желая идти на верную смерть

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 27 мая - РИА Новости. Украинские призывники бегут из страны, не желая отправляться на фронт на верную смерть, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Мы видим, как украинцы хотят сбежать из Украины, видим, что они не хотят идти на фронт на верную смерть", - сказал Сийярто после заседания глав МИД стран ЕС, выступление транслировал телеканал М1.
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По его словам, вопрос сейчас стоит не в нехватке оружия, поставляемого Западом Киеву, а в дефиците украинских военных, которые могли бы это оружие использовать.
Ранее венгерский вице-премьер Жолт Шемьен заявил, что Венгрия не будет выдавать Украине ее военнообязанных граждан и не позволит отправить их на смерть.
Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Закарпатье ранее имело некое исключение в отношении мобилизации на Украине, но сейчас принудительный призыв грозит всем военнообязанным, включая закарпатских венгров.
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Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители украинских властей восемь с половиной лет не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров, а сейчас "очень многих" из них мобилизуют в украинские войска, порой "весьма грубыми способами". По его словам, принудительная мобилизация в украинскую армию, в том числе этнических венгров, нарушает права человека.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВенгрияУкраинаКиевПетер СийяртоЕвросоюз
 
 
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