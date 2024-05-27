https://ria.ru/20240527/vengriya-1948656677.html

Украинские призывники массово бегут из страны, заявил Сийярто

Украинские призывники массово бегут из страны, заявил Сийярто - РИА Новости, 27.05.2024

Украинские призывники массово бегут из страны, заявил Сийярто

Украинские призывники бегут из страны, не желая отправляться на фронт на верную смерть, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T14:56

2024-05-27T14:56

2024-05-27T14:56

в мире

венгрия

украина

киев

петер сийярто

евросоюз

специальная военная операция на украине

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БУДАПЕШТ, 27 мая - РИА Новости. Украинские призывники бегут из страны, не желая отправляться на фронт на верную смерть, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Мы видим, как украинцы хотят сбежать из Украины, видим, что они не хотят идти на фронт на верную смерть", - сказал Сийярто после заседания глав МИД стран ЕС, выступление транслировал телеканал М1. По его словам, вопрос сейчас стоит не в нехватке оружия, поставляемого Западом Киеву, а в дефиците украинских военных, которые могли бы это оружие использовать. Ранее венгерский вице-премьер Жолт Шемьен заявил, что Венгрия не будет выдавать Украине ее военнообязанных граждан и не позволит отправить их на смерть. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Закарпатье ранее имело некое исключение в отношении мобилизации на Украине, но сейчас принудительный призыв грозит всем военнообязанным, включая закарпатских венгров. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители украинских властей восемь с половиной лет не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров, а сейчас "очень многих" из них мобилизуют в украинские войска, порой "весьма грубыми способами". По его словам, принудительная мобилизация в украинскую армию, в том числе этнических венгров, нарушает права человека. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240523/ukraina-1947881989.html

https://ria.ru/20240525/ukraina-1948292454.html

https://ria.ru/20240417/ukraina-1940650966.html

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в мире, венгрия, украина, киев, петер сийярто, евросоюз