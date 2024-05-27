https://ria.ru/20240527/usmanov-1948755472.html

Усманов назвал справедливым повышение налогов для граждан с высоким доходом

Усманов назвал справедливым повышение налогов для граждан с высоким доходом - РИА Новости, 27.05.2024

Усманов назвал справедливым повышение налогов для граждан с высоким доходом

Увеличение ставок налогообложения для граждан с высокими доходами давно назрело, считает основатель холдинга USM Алишер Усманов, его слова приводит пресс-служба РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T19:36

2024-05-27T19:36

2024-05-27T20:15

экономика

россия

алишер усманов

металлоинвест

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Увеличение ставок налогообложения для граждан с высокими доходами давно назрело, считает основатель холдинга USM Алишер Усманов, его слова приводит пресс-служба "Металлоинвеста". "Это (увеличение ставок налогообложения для граждан с высокими доходами. — Прим. ред.) помогает государству решать поставленные им социальные задачи, объем которых растет вместе с экономикой и уровнем благосостояния", — добавил Усманов.Он уточнил, что ушел из бизнеса, поэтому имеет возможность смотреть на экономические процессы как частное лицо."Справедливо, если часть этой нагрузки будет перераспределена на граждан с высокими доходами без давления на широкие слои населения", — сказал предприниматель. На минувшей неделе в Госдуме прошли парламентские слушания по вопросам совершенствования налоговой системы. Комитет по бюджету и налогам утвердил рекомендации по их итогам. Так, в отношении НДФЛ отмечается целесообразность введения многоступенчатой шкалы, предусматривающей разумную прогрессию. При этом повышение нагрузки не должно коснуться большинства граждан.Как отмечал глава Минфина Антон Силуанов, в основу ляжет более справедливое распределение налогового бремени — в сторону тех, у кого более высокие личные или корпоративные доходы.

https://ria.ru/20240501/biznesmeny-1943247079.html

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экономика, россия, алишер усманов, металлоинвест, usm holdings ltd.