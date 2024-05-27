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Усманов назвал справедливым повышение налогов для граждан с высоким доходом - РИА Новости, 27.05.2024
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19:36 27.05.2024 (обновлено: 20:15 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/usmanov-1948755472.html
Усманов назвал справедливым повышение налогов для граждан с высоким доходом
Усманов назвал справедливым повышение налогов для граждан с высоким доходом - РИА Новости, 27.05.2024
Усманов назвал справедливым повышение налогов для граждан с высоким доходом
Увеличение ставок налогообложения для граждан с высокими доходами давно назрело, считает основатель холдинга USM Алишер Усманов, его слова приводит пресс-служба РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T19:36
2024-05-27T20:15
экономика
россия
алишер усманов
металлоинвест
usm holdings ltd.
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Увеличение ставок налогообложения для граждан с высокими доходами давно назрело, считает основатель холдинга USM Алишер Усманов, его слова приводит пресс-служба "Металлоинвеста". "Это (увеличение ставок налогообложения для граждан с высокими доходами. — Прим. ред.) помогает государству решать поставленные им социальные задачи, объем которых растет вместе с экономикой и уровнем благосостояния", — добавил Усманов.Он уточнил, что ушел из бизнеса, поэтому имеет возможность смотреть на экономические процессы как частное лицо."Справедливо, если часть этой нагрузки будет перераспределена на граждан с высокими доходами без давления на широкие слои населения", — сказал предприниматель. На минувшей неделе в Госдуме прошли парламентские слушания по вопросам совершенствования налоговой системы. Комитет по бюджету и налогам утвердил рекомендации по их итогам. Так, в отношении НДФЛ отмечается целесообразность введения многоступенчатой шкалы, предусматривающей разумную прогрессию. При этом повышение нагрузки не должно коснуться большинства граждан.Как отмечал глава Минфина Антон Силуанов, в основу ляжет более справедливое распределение налогового бремени — в сторону тех, у кого более высокие личные или корпоративные доходы.
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экономика, россия, алишер усманов, металлоинвест, usm holdings ltd.
Экономика, Россия, Алишер Усманов, Металлоинвест, USM Holdings Ltd.
Усманов назвал справедливым повышение налогов для граждан с высоким доходом

Усманов: повышение налогов для граждан с высокими доходами давно назрело

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОснователь компании USM Holdings Алишер Усманов
Основатель компании USM Holdings Алишер Усманов - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Основатель компании USM Holdings Алишер Усманов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Увеличение ставок налогообложения для граждан с высокими доходами давно назрело, считает основатель холдинга USM Алишер Усманов, его слова приводит пресс-служба "Металлоинвеста".
"Это (увеличение ставок налогообложения для граждан с высокими доходами. — Прим. ред.) помогает государству решать поставленные им социальные задачи, объем которых растет вместе с экономикой и уровнем благосостояния", — добавил Усманов.
Он уточнил, что ушел из бизнеса, поэтому имеет возможность смотреть на экономические процессы как частное лицо.
"Справедливо, если часть этой нагрузки будет перераспределена на граждан с высокими доходами без давления на широкие слои населения", — сказал предприниматель.
На минувшей неделе в Госдуме прошли парламентские слушания по вопросам совершенствования налоговой системы. Комитет по бюджету и налогам утвердил рекомендации по их итогам. Так, в отношении НДФЛ отмечается целесообразность введения многоступенчатой шкалы, предусматривающей разумную прогрессию. При этом повышение нагрузки не должно коснуться большинства граждан.
Как отмечал глава Минфина Антон Силуанов, в основу ляжет более справедливое распределение налогового бремени — в сторону тех, у кого более высокие личные или корпоративные доходы.
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ЭкономикаРоссияАлишер УсмановМеталлоинвестUSM Holdings Ltd.
 
 
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