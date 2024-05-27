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"Безуспешно". СМИ признали провал ужасного плана Украины против России
"Безуспешно". СМИ признали провал ужасного плана Украины против России - РИА Новости, 27.05.2024
"Безуспешно". СМИ признали провал ужасного плана Украины против России
Киев не смог запугать жителей Запорожской области ударами по ЗАЭС, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T16:39
2024-05-27T16:39
2024-05-27T16:39
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Киев не смог запугать жителей Запорожской области ударами по ЗАЭС, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS."Очевидно, что план Украины безуспешен: поддержка российских военных операций безусловна. По улицам Энергодара разъезжают гражданские автомобили с буквами Z и V, и население таким образом выражает одобрение специальной военной операции. Несомненно, многие жители боятся "нового Чернобыля", но этот страх заставляет их еще больше поддерживать Москву, поскольку они знают, что только победой над киевским режимом можно покончить с терроризмом в новых регионах", — говорится в материале.Лейрос также указал, что западные СМИ активно пытаются скрыть преступления Киева против жителей Запорожской области и его попытки спровоцировать ужасную атомную катастрофу, и понадеялся, что когда-нибудь правда об этих действиях будет раскрыта всему миру.В мае Запорожская АЭС проинформировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об атаке БПЛА на транспортный цех близ электростанции, в результате атаки были повреждения инфраструктуры, но обошлось без жертв, говорится в заявлении агентства.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла в собственность России.
https://ria.ru/20240527/zelenskiy-1948649133.html
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В мире, Киев, Запорожская область, Энергодар, Запорожская АЭС, Чернобыльская АЭС, БРИКС, Политика, Украина, Вооруженные силы РФ
"Безуспешно". СМИ признали провал ужасного плана Украины против России
infoBRICS: Киев не смог запугать жителей Запорожской области ударами по ЗАЭС