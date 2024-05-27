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Экс-советник НАТО раскрыл причины превосходства России в борьбе с Западом - РИА Новости, 27.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:51 27.05.2024 (обновлено: 15:52 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/ukraina-1948679734.html
Экс-советник НАТО раскрыл причины превосходства России в борьбе с Западом
Экс-советник НАТО раскрыл причины превосходства России в борьбе с Западом - РИА Новости, 27.05.2024
Экс-советник НАТО раскрыл причины превосходства России в борьбе с Западом
Конфликт на Украине наглядно демонстрирует разницу между тактическим подходом Запада и стратегическим подходом Москвы, который является ключевой причиной... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T15:51
2024-05-27T15:52
специальная военная операция на украине
россия
москва
украина
жак бо
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Конфликт на Украине наглядно демонстрирует разницу между тактическим подходом Запада и стратегическим подходом Москвы, который является ключевой причиной превосходства российских войск на фронте, заявил бывший советник НАТО, отставной подполковник швейцарской разведки Жак Бо в интервью YouТube-каналу Dialogue Works."Запад склонен видеть войну как картинку, а Россия — как фильм. Именно поэтому россиянам сопутствует успех: они не привязываются к статичной картинке, а пытаются понять динамику", — сказал эксперт, отмечая превосходную подготовку российских войск к продолжительному конфликту.По его мнению, одной из ключевых ошибок Запада являются слабо проработанная стратегия и отсутствие постоянной цели, из-за чего им приходится постоянно "реагировать и подстраиваться" под ситуацию по мере ее изменения."Развитие российской армии в гармонии с развитием остальной страны демонстрирует идеальную концепцию соотношения сил. Это ключевой момент в том, как русские понимают войну, это то, чего не хватает Западу, и по этой причине он проигрывает", — подытожил экс-офицер.Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что если Запад хочет решить украинский кризис на поле боя, то Россия к этому готова. При этом Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
https://ria.ru/20240527/welt-1948660860.html
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россия, москва, украина, жак бо, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Украина, Жак Бо, Сергей Лавров, НАТО
Экс-советник НАТО раскрыл причины превосходства России в борьбе с Западом

Экс-советник НАТО Бо назвал слабую стратегию причиной провала Запада на Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Конфликт на Украине наглядно демонстрирует разницу между тактическим подходом Запада и стратегическим подходом Москвы, который является ключевой причиной превосходства российских войск на фронте, заявил бывший советник НАТО, отставной подполковник швейцарской разведки Жак Бо в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.
"Запад склонен видеть войну как картинку, а Россия — как фильм. Именно поэтому россиянам сопутствует успех: они не привязываются к статичной картинке, а пытаются понять динамику", — сказал эксперт, отмечая превосходную подготовку российских войск к продолжительному конфликту.
Квадрокоптер подразделений радиоэлектронной борьбы Южного военного округа во время выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
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По его мнению, одной из ключевых ошибок Запада являются слабо проработанная стратегия и отсутствие постоянной цели, из-за чего им приходится постоянно "реагировать и подстраиваться" под ситуацию по мере ее изменения.
"Развитие российской армии в гармонии с развитием остальной страны демонстрирует идеальную концепцию соотношения сил. Это ключевой момент в том, как русские понимают войну, это то, чего не хватает Западу, и по этой причине он проигрывает", — подытожил экс-офицер.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что если Запад хочет решить украинский кризис на поле боя, то Россия к этому готова. При этом Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваУкраинаЖак БоСергей ЛавровНАТО
 
 
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