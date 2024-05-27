https://ria.ru/20240527/ukraina-1948606355.html

СБУ заочно предъявила обвинения заместителю министра обороны России

СБУ заочно предъявила обвинения заместителю министра обороны России - РИА Новости, 27.05.2024

СБУ заочно предъявила обвинения заместителю министра обороны России

Служба безопасности Украины заявила в Telegram-канале в понедельник, что заочно предъявила обвинения заместителю министра обороны России Алексею Криворучко. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T12:42

2024-05-27T12:42

2024-05-27T12:43

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в Telegram-канале в понедельник, что заочно предъявила обвинения заместителю министра обороны России Алексею Криворучко. "Служба безопасности собрала доказательную базу на заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко, который отвечает за обеспечение российских войск... По данным следствия, чиновник участвовал в планировании, подготовке и осуществлении полномасштабного вторжения РФ", - говорится в сообщении СБУ. В ведомстве уточнили, что против Криворучко заведено дело по статье "Ведение агрессивной войны". Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240523/ukraina-1947986427.html

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Дарья Буймова

россия, украина, европа, алексей криворучко, владимир путин, служба безопасности украины, нато, в мире