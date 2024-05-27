СБУ заочно предъявила обвинения заместителю министра обороны России
На Украине завели дело против замминистра обороны России Криворучко
© РИА Новости / Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России | Перейти в медиабанкЗаместитель министра обороны России Алексей Криворучко
Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в Telegram-канале в понедельник, что заочно предъявила обвинения заместителю министра обороны России Алексею Криворучко.
"Служба безопасности собрала доказательную базу на заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко, который отвечает за обеспечение российских войск... По данным следствия, чиновник участвовал в планировании, подготовке и осуществлении полномасштабного вторжения РФ", - говорится в сообщении СБУ.
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В ведомстве уточнили, что против Криворучко заведено дело по статье "Ведение агрессивной войны".
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.