https://ria.ru/20240527/ukraina-1947924607.html

"Просто руки опускаются". В настроениях жителей Украины произошел перелом

"Просто руки опускаются". В настроениях жителей Украины произошел перелом - РИА Новости, 27.05.2024

"Просто руки опускаются". В настроениях жителей Украины произошел перелом

С улиц украинских городов исчезли мужчины. Виной всему новый закон о мобилизации. Как массовое уклонение от призыва влияет на экономическую жизнь страны и на... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T08:00

2024-05-27T08:00

2024-05-27T08:03

специальная военная операция на украине

украина

одесса

киев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости, Захар Андреев. С улиц украинских городов исчезли мужчины. Виной всему новый закон о мобилизации. Как массовое уклонение от призыва влияет на экономическую жизнь страны и на ВСУ — в материале РИА Новости."Людей нет"“Приехал в Одессу из Харькова прогуляться. Одиннадцать утра, Дерибас (Дерибасовская улица — одна из центральных в Одессе. — Прим. ред.). Людей нет. И это в туристическом городе”, — говорит мужчина на видео, опубликованном в соцсети.Такая картина — по всей стране."На улице нет людей, нет прохожих, никто никуда не заходит, почти нет машин. Сегодня ко мне зашли две бабули, хотя обычно к половине второго у меня несколько единиц техники, принятой в ремонт, и куча продаж. И нет настроения что-либо делать, поскольку видишь, что происходит, и у меня просто опускаются руки", — говорит владелица магазина мобильной связи в Запорожье.Журналистка Анна Ковальчук сообщает о ситуации в Киеве:“Город настолько пустой, что если бы сравнение чего-либо с мартом 2022-го не было таким кощунственным, то я бы провела параллель. Машин в рабочий день меньше, чем вчера — в воскресенье", — пишет она.Улицы опустели после вступления в силу закона о мобилизации. Большинство мужчин призывного возраста решили затаиться. По словам Ковальчук, некоторые перешли на нелегальное положение — трудятся неофициально. Другие сняли жилье рядом с работой, чтобы свести перемещения к минимуму. Отдельные бизнесмены пытаются договориться с военкомами, обменяв товары или топливо на неофициальную бронь для своих сотрудников.“Что выиграло государство, кроме утраченных налогов с фонда оплаты труда, — загадка”, — отмечает журналистка.Города без кафе, но с мусоромЭкономический урон, нанесенный новым законом, — одна из самых горячих тем в украинской блогосфере.“У малого и среднего бизнеса большой риск не ответить на новый вызов. Совсем скоро обычные люди внутри обычных сервисов станут на вес золота”, — размышляет киевский ресторатор Анна Завертайло. По ее мнению, нехватка персонала приведет или к резкому снижению качества обслуживания, или вовсе к закрытию точек общепита.Есть и более серьезные проблемы. Под мобилизацию попадает большинство профессиональных водителей. По оценке главы Ассоциации международных экспедиторов Виктора Берестенко, с 18 мая в стране простаивает до 40% автопарка — люди не хотят выходить в рейсы. А дальнобойщики, которые ездят в Европу, бросают фуры и остаются там.“Я очень извиняюсь за свой поступок. В Украину возвращаться не буду, мне дороже моя жизнь и жизнь моей семьи. Машина стоит на платной парковке. До 15-го числа я заплатил. Звонить не нужно, трубку брать не буду. Отчетные деньги скину вам на карту через месяц”, — такое сообщение от водителя, выехавшего в европейскую страну, получил руководитель украинской логистической компании. Скриншот из переписки опубликовал политолог Юрий Романенко.“Где-то через две-три недели после 18 мая Украину ждет если не коллапс экономики, то серьезные проблемы. Это касается не только перевозок, но и всех других секторов. Резко вырастет стоимость доставки. Придется больше платить даже за даблчизбургер. В некоторых городах реальна остановка вывоза мусора”, — предрекает он.Нехватку пытаются восполнить за счет женщин. В Николаеве их привлекают к работе на автотранспортных предприятиях. А в Кривом Роге — на металлургическом производстве.“Отправляют умирать, а не побеждать”В результате страдает фронт. Именно дальнобойщики обеспечивали значительную часть поставок для ВСУ, отмечает владелец транспортной компании Дмитрий Леушкин.По словам Завертайло, из-за низких заработков населения снижаются и пожертвования для украинских бойцов.Впрочем, дело не только в сокращении финансовых возможностей — похоже, у жителей Украины все меньше энтузиазма лично поддерживать боевые действия. Не говоря уже о том, чтобы в них участвовать.Видеоролики, на которых запечатлены задержания мужчин сотрудниками ТЦК (территориальных центров комплектования ), собирают множество гневных комментариев. Лейтмотив — социальная несправедливость и коррупция.“За два года люди увидели, что деньги идут совсем не на завершение войны. Депутаты в карманы себе складывают, а народ самостоятельно покупает для военных вещи. Людей загоняют на войну именно умирать, а не для того, чтобы идти к победе”, — пишет один из комментаторов в городском паблике Каменского (бывший Днепродзержинск).Несмотря на тихое сопротивление общества, Киев намерен наращивать мобилизационную активность. Как сообщает Foreign Affairs со ссылкой на военных экспертов, украинской армии необходимо утроить набор новобранцев “для поддержания оборонительных операций”.

https://ria.ru/20240516/ukraine-1946122816.html

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украина, одесса, киев, вооруженные силы украины