https://ria.ru/20240527/udar-1948642611.html

В ООН назвали информацию об ударе Израиля по лагерю в Рафахе ужасающей

В ООН назвали информацию об ударе Израиля по лагерю в Рафахе ужасающей - РИА Новости, 27.05.2024

В ООН назвали информацию об ударе Израиля по лагерю в Рафахе ужасающей

Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) назвало ужасающей информацию об ударе по находящимся в районе Рафаха перемещенным... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T14:23

2024-05-27T14:23

2024-05-27T14:42

в мире

рафах (провинция)

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хамас

бапор

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) назвало ужасающей информацию об ударе по находящимся в районе Рафаха перемещенным лицам. "Информация, поступающая из Рафаха, о продолжающихся нападениях на семьи, ищущие убежища, ужасает. Имеются сообщения о массовых жертвах, среди убитых - дети и женщины", - говорится в сообщении БАПОР в соцсети Х. Палестинское общество Красного Полумесяца в воскресенье сообщило, что множество людей погибли и были ранены после удара Израиля по лагерю перемещенных лиц к северо-западу от Рафаха. Отмечалось, что обстрелянный лагерь расположен недалеко от местного офиса ООН. В организации добавили, что у них не установлена связь с коллегами на местах. "Мы не можем подтвердить их местонахождение, и мы крайне обеспокоены их состоянием, а также состоянием всех перемещенных лиц, укрывающихся в этом районе", - добавили в агентстве. Согласно сообщению палестинской службы гражданской обороны, не менее 40 человек погибли, десятки получили ранения в результате израильского авиаудара по палаточному лагерю в Рафахе на юге палестинского сектора Газа, где разместились десятки тысяч перемещенных лиц. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240526/gaza-1948503239.html

https://ria.ru/20240526/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240527/palestina-1948521486.html

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в мире, рафах (провинция), израиль, египет, оон, хамас, бапор, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году