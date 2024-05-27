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В ООН назвали информацию об ударе Израиля по лагерю в Рафахе ужасающей - РИА Новости, 27.05.2024
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14:23 27.05.2024 (обновлено: 14:42 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/udar-1948642611.html
В ООН назвали информацию об ударе Израиля по лагерю в Рафахе ужасающей
В ООН назвали информацию об ударе Израиля по лагерю в Рафахе ужасающей - РИА Новости, 27.05.2024
В ООН назвали информацию об ударе Израиля по лагерю в Рафахе ужасающей
Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) назвало ужасающей информацию об ударе по находящимся в районе Рафаха перемещенным... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T14:23
2024-05-27T14:42
в мире
рафах (провинция)
израиль
египет
оон
хамас
бапор
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) назвало ужасающей информацию об ударе по находящимся в районе Рафаха перемещенным лицам. "Информация, поступающая из Рафаха, о продолжающихся нападениях на семьи, ищущие убежища, ужасает. Имеются сообщения о массовых жертвах, среди убитых - дети и женщины", - говорится в сообщении БАПОР в соцсети Х. Палестинское общество Красного Полумесяца в воскресенье сообщило, что множество людей погибли и были ранены после удара Израиля по лагерю перемещенных лиц к северо-западу от Рафаха. Отмечалось, что обстрелянный лагерь расположен недалеко от местного офиса ООН. В организации добавили, что у них не установлена связь с коллегами на местах. "Мы не можем подтвердить их местонахождение, и мы крайне обеспокоены их состоянием, а также состоянием всех перемещенных лиц, укрывающихся в этом районе", - добавили в агентстве. Согласно сообщению палестинской службы гражданской обороны, не менее 40 человек погибли, десятки получили ранения в результате израильского авиаудара по палаточному лагерю в Рафахе на юге палестинского сектора Газа, где разместились десятки тысяч перемещенных лиц. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240526/gaza-1948503239.html
https://ria.ru/20240526/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240527/palestina-1948521486.html
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в мире, рафах (провинция), израиль, египет, оон, хамас, бапор, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Рафах (провинция), Израиль, Египет, ООН, ХАМАС, БАПОР, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ООН назвали информацию об ударе Израиля по лагерю в Рафахе ужасающей

БАПОР назвало информацию об ударе Израиля по лагерю в Рафахе ужасающей

© AP Photo / Ismael Abu DayyahДым над городом Рафах
Дым над городом Рафах - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© AP Photo / Ismael Abu Dayyah
Дым над городом Рафах . Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) назвало ужасающей информацию об ударе по находящимся в районе Рафаха перемещенным лицам.
«
"Информация, поступающая из Рафаха, о продолжающихся нападениях на семьи, ищущие убежища, ужасает. Имеются сообщения о массовых жертвах, среди убитых - дети и женщины", - говорится в сообщении БАПОР в соцсети Х.
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Вчера, 23:04
Палестинское общество Красного Полумесяца в воскресенье сообщило, что множество людей погибли и были ранены после удара Израиля по лагерю перемещенных лиц к северо-западу от Рафаха. Отмечалось, что обстрелянный лагерь расположен недалеко от местного офиса ООН.
В организации добавили, что у них не установлена связь с коллегами на местах. "Мы не можем подтвердить их местонахождение, и мы крайне обеспокоены их состоянием, а также состоянием всех перемещенных лиц, укрывающихся в этом районе", - добавили в агентстве.
Согласно сообщению палестинской службы гражданской обороны, не менее 40 человек погибли, десятки получили ранения в результате израильского авиаудара по палаточному лагерю в Рафахе на юге палестинского сектора Газа, где разместились десятки тысяч перемещенных лиц.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
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Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреРафах (провинция)ИзраильЕгипетООНХАМАСБАПОРОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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