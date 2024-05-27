В ООН назвали информацию об ударе Израиля по лагерю в Рафахе ужасающей
БАПОР назвало информацию об ударе Израиля по лагерю в Рафахе ужасающей
© AP Photo / Ismael Abu DayyahДым над городом Рафах
© AP Photo / Ismael Abu Dayyah
Дым над городом Рафах . Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) назвало ужасающей информацию об ударе по находящимся в районе Рафаха перемещенным лицам.
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"Информация, поступающая из Рафаха, о продолжающихся нападениях на семьи, ищущие убежища, ужасает. Имеются сообщения о массовых жертвах, среди убитых - дети и женщины", - говорится в сообщении БАПОР в соцсети Х.
Палестинское общество Красного Полумесяца в воскресенье сообщило, что множество людей погибли и были ранены после удара Израиля по лагерю перемещенных лиц к северо-западу от Рафаха. Отмечалось, что обстрелянный лагерь расположен недалеко от местного офиса ООН.
В организации добавили, что у них не установлена связь с коллегами на местах. "Мы не можем подтвердить их местонахождение, и мы крайне обеспокоены их состоянием, а также состоянием всех перемещенных лиц, укрывающихся в этом районе", - добавили в агентстве.
Согласно сообщению палестинской службы гражданской обороны, не менее 40 человек погибли, десятки получили ранения в результате израильского авиаудара по палаточному лагерю в Рафахе на юге палестинского сектора Газа, где разместились десятки тысяч перемещенных лиц.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.