https://ria.ru/20240527/udar-1948600790.html
Раскрыты подробности удара ВСУ по зданию пенсионного фонда под Херсоном
Раскрыты подробности удара ВСУ по зданию пенсионного фонда под Херсоном - РИА Новости, 27.05.2024
Раскрыты подробности удара ВСУ по зданию пенсионного фонда под Херсоном
Удар по административному зданию в селе Нижние Серогозы Херсонской области украинские войска нанесли, предположительно, из РСЗО HIMARS, заявил губернатор... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T12:30
2024-05-27T12:30
2024-05-27T12:31
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК/СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Удар по административному зданию в селе Нижние Серогозы Херсонской области украинские войска нанесли, предположительно, из РСЗО HIMARS, заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Ранее он сообщал, что ракета ВСУ попала в здание пенсионного фонда, пять человек ранены. "Прилет по социальному фонду в Нижних Серогозах, предварительно, ракеты HIMARS, пришелся на 9.13 утра. В соседней школе сразу же начали эвакуацию. Никто из детей не пострадал", - написал Сальдо. На месте работают военные следователи. Как рассказал РИА Новости представитель СК РФ, обстрел, предположительно, произведен "с применением ракетной системы залпового огня производства стран НАТО". Попадание зафиксировано в здание социального фонда около школы, имеется информация о 5 раненых, добавил он. В телеграм-канале Сальдо отмечается, что "пострадавшие госпитализированы в больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь".
https://ria.ru/20240527/gelendzhik-1948533440.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), НАТО, Происшествия
Раскрыты подробности удара ВСУ по зданию пенсионного фонда под Херсоном
Сальдо: удар по зданию пенсионного фонда под Херсоном нанесли из РСЗО HIMARS