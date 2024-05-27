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Раскрыты подробности удара ВСУ по зданию пенсионного фонда под Херсоном - РИА Новости, 27.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:30 27.05.2024 (обновлено: 12:31 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/udar-1948600790.html
Раскрыты подробности удара ВСУ по зданию пенсионного фонда под Херсоном
Раскрыты подробности удара ВСУ по зданию пенсионного фонда под Херсоном - РИА Новости, 27.05.2024
Раскрыты подробности удара ВСУ по зданию пенсионного фонда под Херсоном
Удар по административному зданию в селе Нижние Серогозы Херсонской области украинские войска нанесли, предположительно, из РСЗО HIMARS, заявил губернатор... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T12:30
2024-05-27T12:31
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
нато
происшествия
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ГЕНИЧЕСК/СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Удар по административному зданию в селе Нижние Серогозы Херсонской области украинские войска нанесли, предположительно, из РСЗО HIMARS, заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Ранее он сообщал, что ракета ВСУ попала в здание пенсионного фонда, пять человек ранены. "Прилет по социальному фонду в Нижних Серогозах, предварительно, ракеты HIMARS, пришелся на 9.13 утра. В соседней школе сразу же начали эвакуацию. Никто из детей не пострадал", - написал Сальдо. На месте работают военные следователи. Как рассказал РИА Новости представитель СК РФ, обстрел, предположительно, произведен "с применением ракетной системы залпового огня производства стран НАТО". Попадание зафиксировано в здание социального фонда около школы, имеется информация о 5 раненых, добавил он. В телеграм-канале Сальдо отмечается, что "пострадавшие госпитализированы в больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь".
https://ria.ru/20240527/gelendzhik-1948533440.html
https://ria.ru/20240526/obstrely-1948504319.html
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херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), НАТО, Происшествия
Раскрыты подробности удара ВСУ по зданию пенсионного фонда под Херсоном

Сальдо: удар по зданию пенсионного фонда под Херсоном нанесли из РСЗО HIMARS

© Фото : Кастюкевич Live/TelegramПенсионный фонд в населенном пункте Нижние Серогозы Херсонской области, в который попала ракета ВСУ
Пенсионный фонд в населенном пункте Нижние Серогозы Херсонской области, в который попала ракета ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Фото : Кастюкевич Live/Telegram
Пенсионный фонд в населенном пункте Нижние Серогозы Херсонской области, в который попала ракета ВСУ
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ГЕНИЧЕСК/СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Удар по административному зданию в селе Нижние Серогозы Херсонской области украинские войска нанесли, предположительно, из РСЗО HIMARS, заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Ранее он сообщал, что ракета ВСУ попала в здание пенсионного фонда, пять человек ранены.
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"Прилет по социальному фонду в Нижних Серогозах, предварительно, ракеты HIMARS, пришелся на 9.13 утра. В соседней школе сразу же начали эвакуацию. Никто из детей не пострадал", - написал Сальдо.
На месте работают военные следователи. Как рассказал РИА Новости представитель СК РФ, обстрел, предположительно, произведен "с применением ракетной системы залпового огня производства стран НАТО". Попадание зафиксировано в здание социального фонда около школы, имеется информация о 5 раненых, добавил он.
В телеграм-канале Сальдо отмечается, что "пострадавшие госпитализированы в больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь".
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)НАТОПроисшествия
 
 
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