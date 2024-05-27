https://ria.ru/20240527/udar-1948600790.html

Раскрыты подробности удара ВСУ по зданию пенсионного фонда под Херсоном

Раскрыты подробности удара ВСУ по зданию пенсионного фонда под Херсоном - РИА Новости, 27.05.2024

Раскрыты подробности удара ВСУ по зданию пенсионного фонда под Херсоном

Удар по административному зданию в селе Нижние Серогозы Херсонской области украинские войска нанесли, предположительно, из РСЗО HIMARS, заявил губернатор... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T12:30

2024-05-27T12:30

2024-05-27T12:31

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

владимир сальдо

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

нато

происшествия

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ГЕНИЧЕСК/СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Удар по административному зданию в селе Нижние Серогозы Херсонской области украинские войска нанесли, предположительно, из РСЗО HIMARS, заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Ранее он сообщал, что ракета ВСУ попала в здание пенсионного фонда, пять человек ранены. "Прилет по социальному фонду в Нижних Серогозах, предварительно, ракеты HIMARS, пришелся на 9.13 утра. В соседней школе сразу же начали эвакуацию. Никто из детей не пострадал", - написал Сальдо. На месте работают военные следователи. Как рассказал РИА Новости представитель СК РФ, обстрел, предположительно, произведен "с применением ракетной системы залпового огня производства стран НАТО". Попадание зафиксировано в здание социального фонда около школы, имеется информация о 5 раненых, добавил он. В телеграм-канале Сальдо отмечается, что "пострадавшие госпитализированы в больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь".

https://ria.ru/20240527/gelendzhik-1948533440.html

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Варвара Скокшина

херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), нато, происшествия