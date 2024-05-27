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Пятерых спасенных в апреле тюленят выпустили в Финский залив после лечения
Пятерых спасенных в апреле тюленят выпустили в Финский залив после лечения - РИА Новости, 27.05.2024
Пятерых спасенных в апреле тюленят выпустили в Финский залив после лечения
Пятерых спасенных в апреле серых тюленят выпустили в Финский залив после лечения в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил ГУП... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T17:24
2024-05-27T17:24
2024-05-27T17:24
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Пятерых спасенных в апреле серых тюленят выпустили в Финский залив после лечения в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". "Фонд друзей балтийской нерпы совместно с петербургским "Водоканалом" провели первый "выпускной" в сезоне спасения морских млекопитающих 2024 года. После реабилитации в естественную среду обитания вернулись 5 серых тюленят", - говорится в сообщении. Двое тюленят были найдены на территории Петербурга, имена для них выбирали жители на странице правительства города. Малыши получили имена Сестрик и Котлин - в честь мест, где их спасли в апреле этого года. Также в Финский залив вернулась самочка Кузема из деревни Большое Куземкино, самцы Балтик из деревни Шепелёво и Палкин из деревни Систо-Палкино. Все пять детенышей поступили в центр в апреле и не смогли бы выжить без помощи человека. Вес малышей был от 12 до 16 килограммов, что втрое-четверо меньше веса, соответствующего норме. Специалистам удалось восстановить их здоровье и полностью подготовить к самостоятельной жизни всего за 1,5 месяца. "Сейчас все тюленята весят более 40 килограмм. Самый упитанный "выпускник" - Котлин весит 52 килограмма, а самой миниатюрной оказалась самочка Кузема - 44 килограмма. Животные полностью готовы к возвращению в естественную среду обитания. Специалисты отмечают, что привязанности к человеку у тюленей нет, а это верный признак легкой адаптации в дикой природе", - говорится в сообщении. Специализированный центр оказания помощи морским млекопитающим расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в поселке Репино. Там под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие северо-западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. За 10 лет работы центра специалистам Фонда друзей балтийской нерпы удалось спасти и выпустить в естественную среду обитания более 160 животных. Самый известный подопечный центра - самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации Крошика дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед - самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
https://ria.ru/20240318/tyulenenok-1934061665.html
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общество, финский залив, санкт-петербург, репино, фонд друзей балтийской нерпы, гуп «водоканал санкт-петербурга, хорошие новости
Хорошие новости, Общество, Финский залив, Санкт-Петербург, Репино, Фонд друзей балтийской нерпы, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга, Хорошие новости
Пятерых спасенных в апреле тюленят выпустили в Финский залив после лечения
Спасенных в апреле серых тюленят выпустили в Финский залив после реабилитации
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Пятерых спасенных в апреле серых тюленят выпустили в Финский залив после лечения в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".
"Фонд друзей балтийской нерпы
совместно с петербургским "Водоканалом" провели первый "выпускной" в сезоне спасения морских млекопитающих 2024 года. После реабилитации в естественную среду обитания вернулись 5 серых тюленят", - говорится в сообщении.
Двое тюленят были найдены на территории Петербурга, имена для них выбирали жители на странице правительства города. Малыши получили имена Сестрик и Котлин - в честь мест, где их спасли в апреле этого года. Также в Финский залив вернулась самочка Кузема из деревни Большое Куземкино, самцы Балтик из деревни Шепелёво и Палкин из деревни Систо-Палкино.
Все пять детенышей поступили в центр в апреле и не смогли бы выжить без помощи человека. Вес малышей был от 12 до 16 килограммов, что втрое-четверо меньше веса, соответствующего норме. Специалистам удалось восстановить их здоровье и полностью подготовить к самостоятельной жизни всего за 1,5 месяца.
"Сейчас все тюленята весят более 40 килограмм. Самый упитанный "выпускник" - Котлин весит 52 килограмма, а самой миниатюрной оказалась самочка Кузема - 44 килограмма. Животные полностью готовы к возвращению в естественную среду обитания. Специалисты отмечают, что привязанности к человеку у тюленей нет, а это верный признак легкой адаптации в дикой природе", - говорится в сообщении.
Специализированный центр оказания помощи морским млекопитающим расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в поселке Репино
. Там под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие северо-западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. За 10 лет работы центра специалистам Фонда друзей балтийской нерпы удалось спасти и выпустить в естественную среду обитания более 160 животных.
Самый известный подопечный центра - самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации Крошика дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед - самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.