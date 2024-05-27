Рейтинг@Mail.ru
В Ирландии закроют часть центров размещения беженцев с Украины - РИА Новости, 27.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/tsentry-1948706932.html
В Ирландии закроют часть центров размещения беженцев с Украины
В Ирландии закроют часть центров размещения беженцев с Украины - РИА Новости, 27.05.2024
В Ирландии закроют часть центров размещения беженцев с Украины
Власти Ирландии намерены в ближайшие месяцы закрыть "значительное число" центров размещения беженцев с Украины на фоне их частичного освобождения после... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T17:12
2024-05-27T17:12
в мире
ирландия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40336/19/403361921_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_dd135d539c1d4065e9398f5af62d45c1.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Власти Ирландии намерены в ближайшие месяцы закрыть "значительное число" центров размещения беженцев с Украины на фоне их частичного освобождения после ограничения мер поддержки украинцев в стране, сообщила в понедельник газета Irish Times со ссылкой на представителя министерства интеграции. "Министерство интеграции подтвердило, что "значительное число" центров... закроется в ближайшие месяцы", - говорится в статье. В декабре 2023 года правительство Ирландии одобрило сокращение до 90 дней срока, на который предоставляется жилье украинским беженцам. До этого сообщалось, что власти Ирландии заявляли о невозможности размещать беженцев с Украины из-за нехватки жилья. В результате ограничения периода предоставления жилья для беженцев, прибывших с Украины после 14 марта, центры размещения частично освободятся, пишет Irish Times. Кроме того, беженцы и так "каждый день" покидают предоставленное им жилье, чтобы обустроиться самостоятельно, сообщает газета со ссылкой на заявление представителя власти. Как напоминает издание, ранее власти дали 170 беженцам, проживающим в отеле в ирландской деревне Драмшанбо, две недели на то, чтобы покинуть его, поскольку он перестанет использоваться как центр размещения. Правительство Ирландии ранее также сократило пособия для украинских беженцев с 220 до 38,8 евро в неделю. Министр финансов Ирландии Майкл Макграт заявлял, что снижение пособий затронет треть украинцев в стране - 27 тысяч беженцев из 86 тысяч. Это повлекло за собой снижение числа прибывающих в Ирландию украинцев - в феврале сообщалось, что на фоне ограничения мер поддержки этот показатель снизился на 65%.
https://ria.ru/20240525/germaniya-1948334582.html
https://ria.ru/20240218/posobiya-1928132363.html
ирландия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40336/19/403361921_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_668cdd18dc0d963afef231988ca9153b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ирландия, украина
В мире, Ирландия, Украина
В Ирландии закроют часть центров размещения беженцев с Украины

Irish Times: в Ирландии закроют часть центров размещения беженцев с Украины

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкИрландия
Ирландия - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Ирландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Власти Ирландии намерены в ближайшие месяцы закрыть "значительное число" центров размещения беженцев с Украины на фоне их частичного освобождения после ограничения мер поддержки украинцев в стране, сообщила в понедельник газета Irish Times со ссылкой на представителя министерства интеграции.
«
"Министерство интеграции подтвердило, что "значительное число" центров... закроется в ближайшие месяцы", - говорится в статье.
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
В Германии выступили с неожиданным предложением по украинским беженцам
25 мая, 16:40
В декабре 2023 года правительство Ирландии одобрило сокращение до 90 дней срока, на который предоставляется жилье украинским беженцам. До этого сообщалось, что власти Ирландии заявляли о невозможности размещать беженцев с Украины из-за нехватки жилья.
В результате ограничения периода предоставления жилья для беженцев, прибывших с Украины после 14 марта, центры размещения частично освободятся, пишет Irish Times. Кроме того, беженцы и так "каждый день" покидают предоставленное им жилье, чтобы обустроиться самостоятельно, сообщает газета со ссылкой на заявление представителя власти.
Как напоминает издание, ранее власти дали 170 беженцам, проживающим в отеле в ирландской деревне Драмшанбо, две недели на то, чтобы покинуть его, поскольку он перестанет использоваться как центр размещения.
Правительство Ирландии ранее также сократило пособия для украинских беженцев с 220 до 38,8 евро в неделю. Министр финансов Ирландии Майкл Макграт заявлял, что снижение пособий затронет треть украинцев в стране - 27 тысяч беженцев из 86 тысяч. Это повлекло за собой снижение числа прибывающих в Ирландию украинцев - в феврале сообщалось, что на фоне ограничения мер поддержки этот показатель снизился на 65%.
Флаги Чешской Республики и Евросоюза на территории посольства Чехии в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
В Чехии посчитали сумму пособий, выплаченных беженцам с Украины за два года
18 февраля, 23:11
 
В миреИрландияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала