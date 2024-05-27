https://ria.ru/20240527/tsentry-1948706932.html

В Ирландии закроют часть центров размещения беженцев с Украины

В Ирландии закроют часть центров размещения беженцев с Украины - РИА Новости, 27.05.2024

В Ирландии закроют часть центров размещения беженцев с Украины

Власти Ирландии намерены в ближайшие месяцы закрыть "значительное число" центров размещения беженцев с Украины на фоне их частичного освобождения после... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T17:12

2024-05-27T17:12

2024-05-27T17:12

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Власти Ирландии намерены в ближайшие месяцы закрыть "значительное число" центров размещения беженцев с Украины на фоне их частичного освобождения после ограничения мер поддержки украинцев в стране, сообщила в понедельник газета Irish Times со ссылкой на представителя министерства интеграции. "Министерство интеграции подтвердило, что "значительное число" центров... закроется в ближайшие месяцы", - говорится в статье. В декабре 2023 года правительство Ирландии одобрило сокращение до 90 дней срока, на который предоставляется жилье украинским беженцам. До этого сообщалось, что власти Ирландии заявляли о невозможности размещать беженцев с Украины из-за нехватки жилья. В результате ограничения периода предоставления жилья для беженцев, прибывших с Украины после 14 марта, центры размещения частично освободятся, пишет Irish Times. Кроме того, беженцы и так "каждый день" покидают предоставленное им жилье, чтобы обустроиться самостоятельно, сообщает газета со ссылкой на заявление представителя власти. Как напоминает издание, ранее власти дали 170 беженцам, проживающим в отеле в ирландской деревне Драмшанбо, две недели на то, чтобы покинуть его, поскольку он перестанет использоваться как центр размещения. Правительство Ирландии ранее также сократило пособия для украинских беженцев с 220 до 38,8 евро в неделю. Министр финансов Ирландии Майкл Макграт заявлял, что снижение пособий затронет треть украинцев в стране - 27 тысяч беженцев из 86 тысяч. Это повлекло за собой снижение числа прибывающих в Ирландию украинцев - в феврале сообщалось, что на фоне ограничения мер поддержки этот показатель снизился на 65%.

https://ria.ru/20240525/germaniya-1948334582.html

https://ria.ru/20240218/posobiya-1928132363.html

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