https://ria.ru/20240527/trevoga-1948522145.html

В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.05.2024

В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T07:52

2024-05-27T07:52

2024-05-27T07:52

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украина

херсонская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога в указанных регионах была объявлена практически одновременно - в 7.45.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

одесская область

украина

херсонская область

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