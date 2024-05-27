https://ria.ru/20240527/trevoga-1948522145.html
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.05.2024
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T07:52
2024-05-27T07:52
2024-05-27T07:52
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
украина
херсонская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839736412_127:431:3000:2047_1920x0_80_0_0_dd4f69205b95ba57ccb4046d5b3c2e80.jpg
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога в указанных регионах была объявлена практически одновременно - в 7.45.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
одесская область
украина
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839736412_473:450:2602:2047_1920x0_80_0_0_5eee53a73b7ba98d19d987b6febb06ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесская область, украина, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В восьми областях восточной Украины объявили воздушную тревогу