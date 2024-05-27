https://ria.ru/20240527/tobol-1948523724.html

Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 11 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 11 сантиметров - РИА Новости, 27.05.2024

Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 11 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) понедельника, за сутки снизился на 11 сантиметров и составляет 510 сантиметров, сообщает... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T08:16

2024-05-27T08:16

2024-05-27T08:16

тобол (река)

курган

курганская область

наводнения в россии — 2024

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944593088_0:1:2537:1428_1920x0_80_0_0_20eee7d2e80b4640881700fc0893b068.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 27 мая - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) понедельника, за сутки снизился на 11 сантиметров и составляет 510 сантиметров, сообщает горадминистрация. Отмечается, что уровень воды в Тоболе у Кургана на утро субботы составлял 534 сантиметра, на утро воскресенья – 521 сантиметр. Отметка опасного явления составляет 850 сантиметров, она была превышена 17 апреля. По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 08.00 по местному времени (06.00 мск) 27 мая уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 510 сантиметров. Как сообщалось, максимальный уровень воды в реке Тобол у Кургана – 1015 сантиметров – был зафиксирован днем 19 и 20 апреля. В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.

https://ria.ru/20240526/armeniya-1948489279.html

https://ria.ru/20240514/pavodok-1945956826.html

тобол (река)

курган

курганская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

тобол (река), курган, курганская область, наводнения в россии — 2024, происшествия