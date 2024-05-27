Рейтинг@Mail.ru
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 11 сантиметров - РИА Новости, 27.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:16 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/tobol-1948523724.html
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 11 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 11 сантиметров - РИА Новости, 27.05.2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 11 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) понедельника, за сутки снизился на 11 сантиметров и составляет 510 сантиметров, сообщает... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T08:16
2024-05-27T08:16
тобол (река)
курган
курганская область
наводнения в россии — 2024
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944593088_0:1:2537:1428_1920x0_80_0_0_20eee7d2e80b4640881700fc0893b068.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 27 мая - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) понедельника, за сутки снизился на 11 сантиметров и составляет 510 сантиметров, сообщает горадминистрация. Отмечается, что уровень воды в Тоболе у Кургана на утро субботы составлял 534 сантиметра, на утро воскресенья – 521 сантиметр. Отметка опасного явления составляет 850 сантиметров, она была превышена 17 апреля. По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 08.00 по местному времени (06.00 мск) 27 мая уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 510 сантиметров. Как сообщалось, максимальный уровень воды в реке Тобол у Кургана – 1015 сантиметров – был зафиксирован днем 19 и 20 апреля. В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.
https://ria.ru/20240526/armeniya-1948489279.html
https://ria.ru/20240514/pavodok-1945956826.html
тобол (река)
курган
курганская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944593088_316:0:2220:1428_1920x0_80_0_0_c952f22b995627672420683c08bab2bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тобол (река), курган, курганская область, наводнения в россии — 2024, происшествия
Тобол (река), Курган, Курганская область, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 11 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки снизился до 510 сантиметров

© Сергей ШабуровРазлив реки Тобол
Разлив реки Тобол
© Сергей Шабуров
Разлив реки Тобол. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 27 мая - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) понедельника, за сутки снизился на 11 сантиметров и составляет 510 сантиметров, сообщает горадминистрация.
Отмечается, что уровень воды в Тоболе у Кургана на утро субботы составлял 534 сантиметра, на утро воскресенья – 521 сантиметр. Отметка опасного явления составляет 850 сантиметров, она была превышена 17 апреля.
Последствия наводнения на севере Армении - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
Россия предложила помощь Армении в ликвидации последствий наводнения
Вчера, 20:23
По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 08.00 по местному времени (06.00 мск) 27 мая уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 510 сантиметров.
Как сообщалось, максимальный уровень воды в реке Тобол у Кургана – 1015 сантиметров – был зафиксирован днем 19 и 20 апреля.
В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.
Паводок
На реке Иртыш в Тюменской области начался паводок
14 мая, 17:44
 
Тобол (река)КурганКурганская областьНаводнения в России — 2024Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала