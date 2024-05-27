Рейтинг@Mail.ru
В 2026 году могут провести аукцион на месторождение титана "Америка" - РИА Новости, 27.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:37 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/titan-1948513979.html
В 2026 году могут провести аукцион на месторождение титана "Америка"
В 2026 году могут провести аукцион на месторождение титана "Америка" - РИА Новости, 27.05.2024
В 2026 году могут провести аукцион на месторождение титана "Америка"
Аукцион на месторождение титана "Америка" в Мурманской области, поставленное на баланс в 2023 году, могут провести в 2026 году, его освоение зависит от... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T03:37
2024-05-27T03:37
экономика
россия
мурманская область
тамбовская область
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857876320_0:290:3072:2018_1920x0_80_0_0_3b53d591d73be8eb4b4d2843c9a9cd3d.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Аукцион на месторождение титана "Америка" в Мурманской области, поставленное на баланс в 2023 году, могут провести в 2026 году, его освоение зависит от завершения строительства инфраструктуры расположенного поблизости литиевого Колмозерского месторождения, сообщили РИА Новости в Минприроды РФ. "Освоение месторождения "Америка" зависит от наличия инфраструктуры близ расположенного Колмозерского месторождения, на котором в ближайшее время завершится геологоразведка и начнутся работы по строительству необходимой инфраструктуры. По мнению Роснедр, оптимальный период вывода месторождения "Америка" на аукцион - 2026 год", - сказали в министерстве. Глава госкомиссии по запасам (ГКЗ) Игорь Шпуров сообщал РИА Новости в феврале, что месторождение "Америка" с запасами 894,6 тысячи тонн диоксида титана поставили на баланс в 2023 году. Во Всероссийском научно-исследовательском институте минерального сырья имени Н.М. Федоровского (ВИМС), в свою очередь, отмечали, что месторождение находится на ранней стадии изучения, поисковые и оценочные работы проводились в 2021-2023 годах. В Минприроды добавили, что по запасам титана Россия занимает второе место в мире. На январь 2023 года балансовые запасы оксида титана составили 580,3 миллиона тонн. В 2023 году, по предварительным данным, прирост балансовых запасов за вычетом добычи составил около 0,4 миллиона тонн - он был обеспечен постановкой на госбаланс "Америки". В 2024-2026 годах также планируется провести аукционы на участок "Восточный" месторождения Центральное в Тамбовской области, месторождение "Юго-Восточная Гремяха" в Мурманской области, "Тарское" в Омской области, участок "Верхне-Чинейский" в Забайкальском крае, участок "Анташейский" в Иркутской области, рассказали в министерстве. Все они также обладают ресурсами титана. "Титан входит в перечень дефицитных полезных ископаемых, а его продукты передела - в список продукции с высокой добавленной стоимостью, утвержденные распоряжением правительством России. Это позволит устанавливать пониженные размеры стартовых платежей на аукционы по дефицитным видам полезных ископаемых по отдельным поручениям президента страны", - заключили в Минприроды.
https://ria.ru/20240226/litiy-1928984022.html
https://ria.ru/20240522/torgovlya-1947509385.html
россия
мурманская область
тамбовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857876320_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6d2c70c79e3bf6872d020e72901f5f8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, мурманская область, тамбовская область, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
Экономика, Россия, Мурманская область, Тамбовская область, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра)
В 2026 году могут провести аукцион на месторождение титана "Америка"

Минприроды: аукцион на месторождение титана "Америка" могут провести в 2026 году

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКарьер
Карьер - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Карьер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Аукцион на месторождение титана "Америка" в Мурманской области, поставленное на баланс в 2023 году, могут провести в 2026 году, его освоение зависит от завершения строительства инфраструктуры расположенного поблизости литиевого Колмозерского месторождения, сообщили РИА Новости в Минприроды РФ.
"Освоение месторождения "Америка" зависит от наличия инфраструктуры близ расположенного Колмозерского месторождения, на котором в ближайшее время завершится геологоразведка и начнутся работы по строительству необходимой инфраструктуры. По мнению Роснедр, оптимальный период вывода месторождения "Америка" на аукцион - 2026 год", - сказали в министерстве.
Завод акционерного общества Кольская горно-металлургическая компания (АО Кольская ГМК) в Мончегорске Мурманской области - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Новая нефть. Россия становится лидером по запасам стратегического сырья
26 февраля, 08:00
Глава госкомиссии по запасам (ГКЗ) Игорь Шпуров сообщал РИА Новости в феврале, что месторождение "Америка" с запасами 894,6 тысячи тонн диоксида титана поставили на баланс в 2023 году. Во Всероссийском научно-исследовательском институте минерального сырья имени Н.М. Федоровского (ВИМС), в свою очередь, отмечали, что месторождение находится на ранней стадии изучения, поисковые и оценочные работы проводились в 2021-2023 годах.
В Минприроды добавили, что по запасам титана Россия занимает второе место в мире. На январь 2023 года балансовые запасы оксида титана составили 580,3 миллиона тонн. В 2023 году, по предварительным данным, прирост балансовых запасов за вычетом добычи составил около 0,4 миллиона тонн - он был обеспечен постановкой на госбаланс "Америки".
В 2024-2026 годах также планируется провести аукционы на участок "Восточный" месторождения Центральное в Тамбовской области, месторождение "Юго-Восточная Гремяха" в Мурманской области, "Тарское" в Омской области, участок "Верхне-Чинейский" в Забайкальском крае, участок "Анташейский" в Иркутской области, рассказали в министерстве. Все они также обладают ресурсами титана.
"Титан входит в перечень дефицитных полезных ископаемых, а его продукты передела - в список продукции с высокой добавленной стоимостью, утвержденные распоряжением правительством России. Это позволит устанавливать пониженные размеры стартовых платежей на аукционы по дефицитным видам полезных ископаемых по отдельным поручениям президента страны", - заключили в Минприроды.
Танкер для перевозки СПГ Catalunya Spirit - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Запад раскрыл карты: стала известна истинная цель санкций против России
22 мая, 08:00
 
ЭкономикаРоссияМурманская областьТамбовская областьМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала