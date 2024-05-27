https://ria.ru/20240527/tayvan-1948543652.html

В конгрессе США пообещали передать Тайваню новое оружие, а "не как Украине"

В конгрессе США пообещали передать Тайваню новое оружие, а "не как Украине" - РИА Новости, 27.05.2024

В конгрессе США пообещали передать Тайваню новое оружие, а "не как Украине"

США будут поставлять Тайваню новое вооружение, а не старое, как Украине, заявил глава комитета по иностранным делам палаты представителей Майкл Маккол на... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T10:04

2024-05-27T10:04

2024-05-27T12:11

в мире

тайвань

китай

сша

майкл маккол

нэнси пелоси

народно-освободительная армия китая

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ПЕКИН, 27 мая — РИА Новости. США будут поставлять Тайваню новое вооружение, а не старое, как Украине, заявил глава комитета по иностранным делам палаты представителей Майкл Маккол на пресс-конференции во время визита на остров, трансляцию ведет тайваньский канал Formosa TV на YouTube. "В отличие от Украины, я получаю много вопросов об этом, где преимущественно сухопутная война (в случае Тайваня. — Прим. ред.), это в первую очередь морские сражения. Тайвань, в отличие от Украины, будет получать новые системы вооружений, а не старые", — сказал политик.Он подчеркнул, что острову будут поставлять вооружения из новых запасов. При этом некоторые переданные системы будут обладать новейшими американскими технологиями.Делегация конгресса США во главе с Макколом находится на Тайване с 26 по 30 мая. В понедельник политиков принял глава администрации острова Лай Циндэ. Его инаугурация которого состоялась 20 мая, после чего Восточная зона боевого командования НОАК 23-24 мая провела совместные военные учения вокруг Тайваня с участием сухопутных, военно-морских, военно-воздушных и ракетных сил для проверки уровня боеготовности войск. Руководство Китая неоднократно заявляло, что Китай сделает все возможное для воссоединения с Тайванем мирным путем, но не исключает военных мер в случае необходимости. Пекин считает остров неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" — обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие. Пекин регулярно называет тайваньский вопрос самым чувствительным в отношениях с Вашингтоном. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит политика, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материком возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. КНР не раз призывала США уважать принцип "одного Китая", прекратить отправлять оружие Тайваню и поддержать мирное воссоединение острова с материковой частью страны. В МО КНР заявляли, что США должны прекратить продавать вооружения Тайваню и вмешиваться во внутренние дела Китая. По заявлению ведомства, "продажа вооружений США Тайваню серьезно нарушает принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике <…> , это наносит серьезный ущерб суверенитету и безопасности Китая, ставит под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе, а также посылает ложный сигнал сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня".

https://ria.ru/20240504/tayvan-1943734486.html

https://ria.ru/20240523/kitay-1947966754.html

https://ria.ru/20240522/kitay-1947623463.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тайвань, китай, сша, майкл маккол, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая