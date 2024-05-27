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Тайвань зафиксировал приближение к острову 21 самолета армии КНР - РИА Новости, 27.05.2024
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06:07 27.05.2024 (обновлено: 06:55 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/tayvan-1948518918.html
Тайвань зафиксировал приближение к острову 21 самолета армии КНР
Тайвань зафиксировал приближение к острову 21 самолета армии КНР - РИА Новости, 27.05.2024
Тайвань зафиксировал приближение к острову 21 самолета армии КНР
Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали вблизи острова 21 воздушное судно и 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) после... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T06:07
2024-05-27T06:55
в мире
тайвань
китай
пекин
нэнси пелоси
цай инвэнь
народно-освободительная армия китая
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ПЕКИН, 27 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали вблизи острова 21 воздушное судно и 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) после завершения масштабных учений, говорится в заявлении тайваньского оборонного ведомства. "С 6.00 воскресенья (1.00 мск) по 6.00 понедельника (вокруг Тайваня - ред.) было зафиксировано 21 воздушное судно и 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая", - сообщает минобороны на своей странице в соцсети X. По данным министерства, 10 воздушных судов НОАК пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова. Восточная зона боевого командования НОАК 23-24 мая провела совместные военные учения вокруг Тайваня с участием сухопутных, военно-морских, военно-воздушных и ракетных сил для проверки уровня боеготовности войск. Учения НОАК начались через три дня после вступления в должность нового главы администрации острова Лай Циндэ, который, как ожидается, продолжит курс своей предшественницы Цай Инвэнь на достижение независимости острова. Пекин неоднократно заявлял, что независимость Тайваня несовместима с миром и стабильностью в Тайваньском проливе, а также, что Тайвань "является неотъемлемой частью территории Китая, а дела Тайваня являются внутренними делами Китая". Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20240526/tayvan-1948330626.html
https://ria.ru/20240525/kitay-1948295625.html
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в мире, тайвань, китай, пекин, нэнси пелоси, цай инвэнь, народно-освободительная армия китая
В мире, Тайвань, Китай, Пекин, Нэнси Пелоси, Цай Инвэнь, Народно-освободительная армия Китая
Тайвань зафиксировал приближение к острову 21 самолета армии КНР

Тайвань зафиксировал приближение к острову 21 самолета и 11 кораблей армии КНР

© AP Photo / Daniel CengВоеннослужащие с флагом Тайваня
Военнослужащие с флагом Тайваня - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© AP Photo / Daniel Ceng
Военнослужащие с флагом Тайваня. Архивное фото
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ПЕКИН, 27 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали вблизи острова 21 воздушное судно и 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) после завершения масштабных учений, говорится в заявлении тайваньского оборонного ведомства.
"С 6.00 воскресенья (1.00 мск) по 6.00 понедельника (вокруг Тайваня - ред.) было зафиксировано 21 воздушное судно и 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая", - сообщает минобороны на своей странице в соцсети X.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
Китайская Украина — еще одно пушечное мясо Запада
Вчера, 08:00
По данным министерства, 10 воздушных судов НОАК пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова.
Восточная зона боевого командования НОАК 23-24 мая провела совместные военные учения вокруг Тайваня с участием сухопутных, военно-морских, военно-воздушных и ракетных сил для проверки уровня боеготовности войск.
Учения НОАК начались через три дня после вступления в должность нового главы администрации острова Лай Циндэ, который, как ожидается, продолжит курс своей предшественницы Цай Инвэнь на достижение независимости острова. Пекин неоднократно заявлял, что независимость Тайваня несовместима с миром и стабильностью в Тайваньском проливе, а также, что Тайвань "является неотъемлемой частью территории Китая, а дела Тайваня являются внутренними делами Китая".
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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В миреТайваньКитайПекинНэнси ПелосиЦай ИнвэньНародно-освободительная армия Китая
 
 
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