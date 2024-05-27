https://ria.ru/20240527/tayvan-1948518918.html

Тайвань зафиксировал приближение к острову 21 самолета армии КНР

Тайвань зафиксировал приближение к острову 21 самолета армии КНР - РИА Новости, 27.05.2024

Тайвань зафиксировал приближение к острову 21 самолета армии КНР

Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали вблизи острова 21 воздушное судно и 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) после... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T06:07

2024-05-27T06:07

2024-05-27T06:55

в мире

тайвань

китай

пекин

нэнси пелоси

цай инвэнь

народно-освободительная армия китая

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ПЕКИН, 27 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали вблизи острова 21 воздушное судно и 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) после завершения масштабных учений, говорится в заявлении тайваньского оборонного ведомства. "С 6.00 воскресенья (1.00 мск) по 6.00 понедельника (вокруг Тайваня - ред.) было зафиксировано 21 воздушное судно и 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая", - сообщает минобороны на своей странице в соцсети X. По данным министерства, 10 воздушных судов НОАК пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова. Восточная зона боевого командования НОАК 23-24 мая провела совместные военные учения вокруг Тайваня с участием сухопутных, военно-морских, военно-воздушных и ракетных сил для проверки уровня боеготовности войск. Учения НОАК начались через три дня после вступления в должность нового главы администрации острова Лай Циндэ, который, как ожидается, продолжит курс своей предшественницы Цай Инвэнь на достижение независимости острова. Пекин неоднократно заявлял, что независимость Тайваня несовместима с миром и стабильностью в Тайваньском проливе, а также, что Тайвань "является неотъемлемой частью территории Китая, а дела Тайваня являются внутренними делами Китая". Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240526/tayvan-1948330626.html

https://ria.ru/20240525/kitay-1948295625.html

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в мире, тайвань, китай, пекин, нэнси пелоси, цай инвэнь, народно-освободительная армия китая