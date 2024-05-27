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Тайфун "Эвинья" не повлияет на погоду в Приморье, заявили синоптики
Тайфун "Эвинья" не повлияет на погоду в Приморье, заявили синоптики - РИА Новости, 27.05.2024
Тайфун "Эвинья" не повлияет на погоду в Приморье, заявили синоптики
Первый в этом году тайфун "Эвинья" не окажет влияния на погоду в Приморье, его траектория пройдет к югу от Японских островов, сообщает Примгидромет. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T05:01
2024-05-27T05:01
2024-05-27T05:01
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ВЛАДИВОСТОК, 27 мая – РИА Новости. Первый в этом году тайфун "Эвинья" не окажет влияния на погоду в Приморье, его траектория пройдет к югу от Японских островов, сообщает Примгидромет. "В воскресенье, 26 мая, в Филиппинском море из тропической депрессии образовался первый в этом году тропический шторм и получил имя EWINIAR ("Эвинья"). Утром 27 мая… давление в его центре – 996 гПа, максимальный ветер около 28 м/с, смещается в северо-северо-восточном направлении со скоростью 13 км/ч. Во вторник, 28 мая, он, углубляясь, продолжит смещаться в том же направлении. На погодные условия Приморья вихрь влияния не окажет, траектория его пройдет к югу от Японских островов", - говорится в сообщении. Накануне Главное метеорологическое агентство Японии сообщало, что тайфун "Эвинья" подойдет к южным островам Окинава к середине недели.
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В мире, Япония, Окинава, Примгидромет, Приморский край, Россия
Тайфун "Эвинья" не повлияет на погоду в Приморье, заявили синоптики
Примгидромет: тайфун "Эвинья" не окажет влияния на погоду в Приморье