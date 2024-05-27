https://ria.ru/20240527/taliby-1948758221.html

Эксперт прокомментировал идею исключить "Талибан*" из списка террористов

Эксперт прокомментировал идею исключить "Талибан*" из списка террористов - РИА Новости, 27.05.2024

Эксперт прокомментировал идею исключить "Талибан*" из списка террористов

Москва не спешит с тем, чтобы исключить движение "Талибан*" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из списка террористов, это не... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T19:56

2024-05-27T19:56

2024-05-27T19:56

афганистан

россия

кабул (город)

замир кабулов

сергей лавров

мохаммад хасан ахунд

оон

талибан

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Москва не спешит с тем, чтобы исключить движение "Талибан*" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из списка террористов, это не является самоцелью, талибам нужно соответствовать определенным принципам, в том числе решить вопрос инклюзивности правительства, заявил РИА Новости профессор департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов. Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии Замир Кабулов сообщил РИА Новости, что министерство иностранных дел и Минюст РФ закончили проработку вопроса о возможном снятии в России с движения "Талибан*" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) статуса террористической организации, предложение направлено в Кремль. По его словам, решение будет принимать президент РФ. "Тут спешить не будут... Рассматриваем это не как самоцель, а сугубо в контексте того, что реально там будет делаться. К ним целый ряд есть моментов, которые хотели бы уточнить: принцип инклюзивности, включение других сил (в правительство - ред.). С точки зрения общепринятых правил, допустимых в рамках безусловного соблюдения исламского этикета, надо кое-что посмотреть, у нас вопросы есть", - сказал Бакланов в беседе с агентством. Он подчеркнул, что талибы начали бороться с экспортом наркотиков, этот шаг стоит поддержать. "Отбрасывать такую силу никто не собирается, поэтому приглашают для переговоров, дальнейших контактов", - отметил эксперт. По словам Бакланова, вопрос статуса движения "Талибан*" часто стоит на повестке дня в контактах Москвы со среднеазиатскими партнерами. "Друг друга механически копировать никто не собирается... Иметь в виду они (Таджикистан - ред.) будут. У них более острая ситуация", - подчеркнул эксперт. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан*" из списка террористов. Кабулов ранее также говорил РИА Новости, что Россия понимает необходимость снятия с движения статуса террористической организации, окончательное решение по этому вопросу будет принимать президент, при этом подобные планы не противоречат резолюциям СБ ООН. В начале августа 2021 года движение "Талибан*" активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошло в Кабул и на следующий день заявило, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана*" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Россия официально не признавала сформировавшуюся в Афганистане власть. Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что талибам необходимо решить проблему инклюзивности правительства, это стало бы шагом к его официальному признанию.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://radiosputnik.ru/20240527/pmef-1948735655.html

https://ria.ru/20240402/taliban-1937332301.html

https://ria.ru/20240527/afganistan-1948704669.html

афганистан

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кабул (город)

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афганистан, россия, кабул (город), замир кабулов, сергей лавров, мохаммад хасан ахунд, оон, талибан