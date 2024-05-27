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Талибы приветствуют намерение России исключить их из списка террористов - РИА Новости, 27.05.2024
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18:08 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/taliby-1948733007.html
Талибы приветствуют намерение России исключить их из списка террористов
Талибы приветствуют намерение России исключить их из списка террористов - РИА Новости, 27.05.2024
Талибы приветствуют намерение России исключить их из списка террористов
Кабул приветствует намерение РФ исключить движение "Талибан*" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из списка террористов, Москва... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T18:08
2024-05-27T18:08
в мире
афганистан
россия
кабул (город)
сухейль шахин
сергей лавров
замир кабулов
оон
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ИСЛАМАБАД, 27 мая – РИА Новости. Кабул приветствует намерение РФ исключить движение "Талибан*" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из списка террористов, Москва следует национальным интересам и действует рационально, заявил РИА Новости глава политического офиса талибов в Катаре Сухейль Шахин. "Мы приветствуем предложение МИД России и министерства юстиции Кремлю о снятии с "Исламского Эмирата Афганистан" статуса террористической организации", - сказал Шахин. Он отметил, что талибы высоко ценят заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова. "Россия следует реальной политике и ставит свои национальные интересы превыше всего", - подчеркнул Шахин. Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии Замир Кабулов сообщил РИА Новости, что министерство иностранных дел и Минюст РФ закончили проработку вопроса о возможном снятии в России с движения "Талибан*" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) статуса террористической организации, предложение направлено в Кремль. По его словам, решение будет принимать президент РФ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан*" из списка террористов. Кабулов ранее также говорил РИА Новости, что Россия понимает необходимость снятия с движения статуса террористической организации, окончательное решение по этому вопросу будет принимать президент, при этом подобные планы не противоречат резолюциям СБ ООН. В начале августа 2021 года движение "Талибан*" активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошло в Кабул и на следующий день заявило, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана*" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Россия официально не признавала сформировавшуюся в Афганистане власть. Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что талибам необходимо решить проблему инклюзивности правительства, это стало бы шагом к его официальному признанию.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20240527/taliby-1948731209.html
https://ria.ru/20240527/afganistan-1948704669.html
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афганистан
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в мире, афганистан, россия, кабул (город), сухейль шахин, сергей лавров, замир кабулов, оон, талибан
В мире, Афганистан, Россия, Кабул (город), Сухейль Шахин, Сергей Лавров, Замир Кабулов, ООН, Талибан, В мире
В мире
Талибы приветствуют намерение России исключить их из списка террористов

Шахин: исключая талибов из списка террористов, Россия действует рационально

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПредставитель делегации политического офиса движения "Талибан"* Мохаммад Сухейль Шахин
Представитель делегации политического офиса движения Талибан* Мохаммад Сухейль Шахин - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Представитель делегации политического офиса движения "Талибан"* Мохаммад Сухейль Шахин. Архивное фото
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ИСЛАМАБАД, 27 мая – РИА Новости. Кабул приветствует намерение РФ исключить движение "Талибан*" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из списка террористов, Москва следует национальным интересам и действует рационально, заявил РИА Новости глава политического офиса талибов в Катаре Сухейль Шахин.
"Мы приветствуем предложение МИД России и министерства юстиции Кремлю о снятии с "Исламского Эмирата Афганистан" статуса террористической организации", - сказал Шахин.
Представитель делегации политического офиса движения Талибан* Мохаммад Сухейль Шахин - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Талибы заявили, что никогда не были террористами
Вчера, 18:03
Он отметил, что талибы высоко ценят заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.
"Россия следует реальной политике и ставит свои национальные интересы превыше всего", - подчеркнул Шахин.
Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии Замир Кабулов сообщил РИА Новости, что министерство иностранных дел и Минюст РФ закончили проработку вопроса о возможном снятии в России с движения "Талибан*" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) статуса террористической организации, предложение направлено в Кремль. По его словам, решение будет принимать президент РФ.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан*" из списка террористов.
Афганистан - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
МИД России: статус террористов у талибов мешает отношениям Москвы и Кабула
Вчера, 17:04
Кабулов ранее также говорил РИА Новости, что Россия понимает необходимость снятия с движения статуса террористической организации, окончательное решение по этому вопросу будет принимать президент, при этом подобные планы не противоречат резолюциям СБ ООН.
В начале августа 2021 года движение "Талибан*" активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошло в Кабул и на следующий день заявило, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана*" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
Россия официально не признавала сформировавшуюся в Афганистане власть. Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что талибам необходимо решить проблему инклюзивности правительства, это стало бы шагом к его официальному признанию.
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Талибы являются реальной властью в Афганистане, заявил Лавров
Вчера, 14:00
 
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