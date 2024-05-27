https://ria.ru/20240527/taliby-1948733007.html

Талибы приветствуют намерение России исключить их из списка террористов

Талибы приветствуют намерение России исключить их из списка террористов - РИА Новости, 27.05.2024

Талибы приветствуют намерение России исключить их из списка террористов

Кабул приветствует намерение РФ исключить движение "Талибан*" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из списка террористов, Москва... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T18:08

2024-05-27T18:08

2024-05-27T18:08

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ИСЛАМАБАД, 27 мая – РИА Новости. Кабул приветствует намерение РФ исключить движение "Талибан*" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из списка террористов, Москва следует национальным интересам и действует рационально, заявил РИА Новости глава политического офиса талибов в Катаре Сухейль Шахин. "Мы приветствуем предложение МИД России и министерства юстиции Кремлю о снятии с "Исламского Эмирата Афганистан" статуса террористической организации", - сказал Шахин. Он отметил, что талибы высоко ценят заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова. "Россия следует реальной политике и ставит свои национальные интересы превыше всего", - подчеркнул Шахин. Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии Замир Кабулов сообщил РИА Новости, что министерство иностранных дел и Минюст РФ закончили проработку вопроса о возможном снятии в России с движения "Талибан*" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) статуса террористической организации, предложение направлено в Кремль. По его словам, решение будет принимать президент РФ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан*" из списка террористов. Кабулов ранее также говорил РИА Новости, что Россия понимает необходимость снятия с движения статуса террористической организации, окончательное решение по этому вопросу будет принимать президент, при этом подобные планы не противоречат резолюциям СБ ООН. В начале августа 2021 года движение "Талибан*" активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошло в Кабул и на следующий день заявило, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана*" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Россия официально не признавала сформировавшуюся в Афганистане власть. Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что талибам необходимо решить проблему инклюзивности правительства, это стало бы шагом к его официальному признанию.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20240527/taliby-1948731209.html

https://ria.ru/20240527/afganistan-1948704669.html

https://ria.ru/20240527/lavrov-1948635130.html

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в мире, афганистан, россия, кабул (город), сухейль шахин, сергей лавров, замир кабулов, оон, талибан