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Талибы заявили, что никогда не были террористами - РИА Новости, 27.05.2024
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18:03 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/taliby-1948731209.html
Талибы заявили, что никогда не были террористами
Талибы заявили, что никогда не были террористами - РИА Новости, 27.05.2024
Талибы заявили, что никогда не были террористами
Движение "Талибан*" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) хочет развивать позитивные отношения со странами мира и никогда не было... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T18:03
2024-05-27T18:03
в мире
афганистан
кабул (город)
россия
сухейль шахин
мохаммад хасан ахунд
сергей лавров
талибан
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ИСЛАМАБАД, 27 мая – РИА Новости. Движение "Талибан*" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) хочет развивать позитивные отношения со странами мира и никогда не было террористическим, заявил РИА Новости глава политического офиса талибов в Катаре Сухейль Шахин. "Мы никогда не были террористами, но мы воевали за освобождение нашей страны от иностранной оккупации", - подчеркнул Шахин. Он отметил, что талибы "хотят позитивных отношений с соседями и странами региона и мира". В начале августа 2021 года движение "Талибан*" активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошло в Кабул и на следующий день заявило, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана*" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Россия официально не признавала сформировавшуюся в Афганистане власть. Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что талибам необходимо решить проблему инклюзивности правительства, это стало бы шагом к его официальному признанию.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20240527/pmef-1948705692.html
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афганистан
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в мире, афганистан, кабул (город), россия, сухейль шахин, мохаммад хасан ахунд, сергей лавров, талибан, оон
В мире, Афганистан, Кабул (город), Россия, Сухейль Шахин, Мохаммад Хасан Ахунд, Сергей Лавров, Талибан, ООН
Талибы заявили, что никогда не были террористами

Шахин: талибы хотят развивать позитивные отношения со странами мира

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПредставитель делегации политического офиса движения "Талибан"* Мохаммад Сухейль Шахин
Представитель делегации политического офиса движения Талибан* Мохаммад Сухейль Шахин - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Представитель делегации политического офиса движения "Талибан"* Мохаммад Сухейль Шахин. Архивное фото
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ИСЛАМАБАД, 27 мая – РИА Новости. Движение "Талибан*" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) хочет развивать позитивные отношения со странами мира и никогда не было террористическим, заявил РИА Новости глава политического офиса талибов в Катаре Сухейль Шахин.
"Мы никогда не были террористами, но мы воевали за освобождение нашей страны от иностранной оккупации", - подчеркнул Шахин.
Он отметил, что талибы "хотят позитивных отношений с соседями и странами региона и мира".
Петербургский международный экономический форум - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Министр труда "Талибана" и глава ТПП примут участие в ПМЭФ-2024
Вчера, 17:07
В начале августа 2021 года движение "Талибан*" активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошло в Кабул и на следующий день заявило, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана*" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
Россия официально не признавала сформировавшуюся в Афганистане власть. Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что талибам необходимо решить проблему инклюзивности правительства, это стало бы шагом к его официальному признанию.
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Афганистан - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
МИД России: статус террористов у талибов мешает отношениям Москвы и Кабула
Вчера, 17:04
 
В миреАфганистанКабул (город)РоссияСухейль ШахинМохаммад Хасан АхундСергей ЛавровТалибанООН
 
 
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