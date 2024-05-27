https://ria.ru/20240527/taliban-1948569322.html

МИД и Минюст предложили снять с "Талибана"* террористический статус

МИД и Минюст предложили снять с "Талибана"* террористический статус - РИА Новости, 27.05.2024

МИД и Минюст предложили снять с "Талибана"* террористический статус

Министерство иностранных дел и Минюст закончили проработку вопроса о возможном снятии в России с движения "Талибан"* статуса террористической организации,... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T11:21

2024-05-27T11:21

2024-05-27T12:32

россия

замир кабулов

оон

в мире

талибан

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Министерство иностранных дел и Минюст закончили проработку вопроса о возможном снятии в России с движения "Талибан"* статуса террористической организации, предложение направили в Кремль, заявил РИА Новости спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов. "Да", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. В апреле этого года МИД сообщал, что российские профильные ведомства прорабатывают вопрос о снятии с движения "Талибан"* статуса террористической организации. Кабулов в мае заявил РИА Новости, что Россия понимает необходимость снятия с движения статуса террористической организации, окончательное решение по этому вопросу будет принимать президент. Дипломат при этом подчеркнул, что такие планы не противоречат резолюциям СБ ООН.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20230711/afganistan-1883429906.html

https://ria.ru/20240402/taliban-1937332301.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, замир кабулов, оон, в мире, талибан