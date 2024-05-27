МИД и Минюст предложили снять с "Талибана"* террористический статус
МИД и Минюст проработали вопрос о снятии с "Талибана" террористического статуса
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПредставители политического совета движения Талибан*
Представители политического совета движения Талибан*. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Министерство иностранных дел и Минюст закончили проработку вопроса о возможном снятии в России с движения "Талибан"* статуса террористической организации, предложение направили в Кремль, заявил РИА Новости спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.
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"Да", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
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В апреле этого года МИД сообщал, что российские профильные ведомства прорабатывают вопрос о снятии с движения "Талибан"* статуса террористической организации.
Кабулов в мае заявил РИА Новости, что Россия понимает необходимость снятия с движения статуса террористической организации, окончательное решение по этому вопросу будет принимать президент.
Дипломат при этом подчеркнул, что такие планы не противоречат резолюциям СБ ООН.
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.