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МИД и Минюст предложили снять с "Талибана"* террористический статус - РИА Новости, 27.05.2024
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11:21 27.05.2024 (обновлено: 12:32 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/taliban-1948569322.html
МИД и Минюст предложили снять с "Талибана"* террористический статус
МИД и Минюст предложили снять с "Талибана"* террористический статус - РИА Новости, 27.05.2024
МИД и Минюст предложили снять с "Талибана"* террористический статус
Министерство иностранных дел и Минюст закончили проработку вопроса о возможном снятии в России с движения "Талибан"* статуса террористической организации,... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T11:21
2024-05-27T12:32
россия
замир кабулов
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в мире
талибан
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Министерство иностранных дел и Минюст закончили проработку вопроса о возможном снятии в России с движения "Талибан"* статуса террористической организации, предложение направили в Кремль, заявил РИА Новости спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов. "Да", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. В апреле этого года МИД сообщал, что российские профильные ведомства прорабатывают вопрос о снятии с движения "Талибан"* статуса террористической организации. Кабулов в мае заявил РИА Новости, что Россия понимает необходимость снятия с движения статуса террористической организации, окончательное решение по этому вопросу будет принимать президент. Дипломат при этом подчеркнул, что такие планы не противоречат резолюциям СБ ООН.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20230711/afganistan-1883429906.html
https://ria.ru/20240402/taliban-1937332301.html
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россия, замир кабулов, оон, в мире, талибан
Россия, Замир Кабулов, ООН, В мире, Талибан
МИД и Минюст предложили снять с "Талибана"* террористический статус

МИД и Минюст проработали вопрос о снятии с "Талибана" террористического статуса

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПредставители политического совета движения Талибан*
Представители политического совета движения Талибан* - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Представители политического совета движения Талибан*. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Министерство иностранных дел и Минюст закончили проработку вопроса о возможном снятии в России с движения "Талибан"* статуса террористической организации, предложение направили в Кремль, заявил РИА Новости спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.
«
"Да", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
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11 июля 2023, 09:04
В апреле этого года МИД сообщал, что российские профильные ведомства прорабатывают вопрос о снятии с движения "Талибан"* статуса террористической организации.
Кабулов в мае заявил РИА Новости, что Россия понимает необходимость снятия с движения статуса террористической организации, окончательное решение по этому вопросу будет принимать президент.
Дипломат при этом подчеркнул, что такие планы не противоречат резолюциям СБ ООН.
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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