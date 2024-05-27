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"Еще не поздно". В США предложили неожиданный план по Украине - РИА Новости, 27.05.2024
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10:37 27.05.2024 (обновлено: 17:58 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/tac-1948550820.html
"Еще не поздно". В США предложили неожиданный план по Украине
"Еще не поздно". В США предложили неожиданный план по Украине - РИА Новости, 27.05.2024
"Еще не поздно". В США предложили неожиданный план по Украине
Западные страны должны понять, что они не смогут добиться безоговорочного поражения России в конфликте на Украине, пишет The American Conservative. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T10:37
2024-05-27T17:58
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Западные страны должны понять, что они не смогут добиться безоговорочного поражения России в конфликте на Украине, пишет The American Conservative."Политикам потребуется признать, что не существует реального пути к безоговорочному поражению России, и соответственно сформировать взгляды на прекращение конфликта. Его еще не поздно закончить на условиях, которые гарантируют суверенитет Украины и одновременно обеспечивают интересы США", — говорится в материале.Как указал обозреватель, за время конфликта российская армия стала лишь сильнее, а текущая стратегия западных союзников Киева никак не сможет помочь Украине, поскольку они сильно недооценивают военные возможности России на поле боя.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.Читайте в Дзен: "За два года люди прозрели". Как украинцы меняют свой взгляд на СВОПакет с пакетами не работает: Европа нашла новый вариант удушить РоссиюПолный текст материала читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, украина, киев, в мире, политика
Россия, Украина, Киев, В мире, Политика
"Еще не поздно". В США предложили неожиданный план по Украине

TAC: Западу пора признать, что фантазии о поражении России неосуществимы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 Град-1 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Западные страны должны понять, что они не смогут добиться безоговорочного поражения России в конфликте на Украине, пишет The American Conservative.
«
"Политикам потребуется признать, что не существует реального пути к безоговорочному поражению России, и соответственно сформировать взгляды на прекращение конфликта. Его еще не поздно закончить на условиях, которые гарантируют суверенитет Украины и одновременно обеспечивают интересы США", — говорится в материале.
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22 мая, 14:35
Как указал обозреватель, за время конфликта российская армия стала лишь сильнее, а текущая стратегия западных союзников Киева никак не сможет помочь Украине, поскольку они сильно недооценивают военные возможности России на поле боя.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Читайте в Дзен: "За два года люди прозрели". Как украинцы меняют свой взгляд на СВО
Пакет с пакетами не работает: Европа нашла новый вариант удушить Россию
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