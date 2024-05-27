"Еще не поздно". В США предложили неожиданный план по Украине
TAC: Западу пора признать, что фантазии о поражении России неосуществимы
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Западные страны должны понять, что они не смогут добиться безоговорочного поражения России в конфликте на Украине, пишет The American Conservative.
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"Политикам потребуется признать, что не существует реального пути к безоговорочному поражению России, и соответственно сформировать взгляды на прекращение конфликта. Его еще не поздно закончить на условиях, которые гарантируют суверенитет Украины и одновременно обеспечивают интересы США", — говорится в материале.
Как указал обозреватель, за время конфликта российская армия стала лишь сильнее, а текущая стратегия западных союзников Киева никак не сможет помочь Украине, поскольку они сильно недооценивают военные возможности России на поле боя.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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