https://ria.ru/20240527/tac-1948550820.html

"Еще не поздно". В США предложили неожиданный план по Украине

"Еще не поздно". В США предложили неожиданный план по Украине - РИА Новости, 27.05.2024

"Еще не поздно". В США предложили неожиданный план по Украине

Западные страны должны понять, что они не смогут добиться безоговорочного поражения России в конфликте на Украине, пишет The American Conservative. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T10:37

2024-05-27T10:37

2024-05-27T17:58

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Западные страны должны понять, что они не смогут добиться безоговорочного поражения России в конфликте на Украине, пишет The American Conservative."Политикам потребуется признать, что не существует реального пути к безоговорочному поражению России, и соответственно сформировать взгляды на прекращение конфликта. Его еще не поздно закончить на условиях, которые гарантируют суверенитет Украины и одновременно обеспечивают интересы США", — говорится в материале.Как указал обозреватель, за время конфликта российская армия стала лишь сильнее, а текущая стратегия западных союзников Киева никак не сможет помочь Украине, поскольку они сильно недооценивают военные возможности России на поле боя.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.Читайте в Дзен: "За два года люди прозрели". Как украинцы меняют свой взгляд на СВОПакет с пакетами не работает: Европа нашла новый вариант удушить РоссиюПолный текст материала читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240522/de-1947661693.html

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россия, украина, киев, в мире, политика