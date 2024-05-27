https://ria.ru/20240527/svo-1948701789.html

Два сотрудника тепловодоканала Энергодара пострадали при обстреле ВСУ

Два сотрудника тепловодоканала Энергодара пострадали при обстреле ВСУ - РИА Новости, 27.05.2024

Два сотрудника тепловодоканала Энергодара пострадали при обстреле ВСУ

Два сотрудника тепловодоканала Энергодара пострадали из-за украинского артобстрела, сообщила РИА Новости директор по коммуникации Запорожской АЭС (ЗАЭС) Евгения РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T16:55

2024-05-27T16:55

2024-05-27T17:45

энергодар

запорожская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Два сотрудника тепловодоканала Энергодара пострадали из-за украинского артобстрела, сообщила РИА Новости директор по коммуникации Запорожской АЭС (ЗАЭС) Евгения Яшина. Ранее администрация Энергодара Запорожской области сообщила, что ВСУ ведут хаотичный обстрел города из артиллерии. "В результате обстрела пострадали два сотрудника ТВК (тепловодоканала)", - сообщила Яшина.Губернатор запорожской области Евгений Балицкий подтвердил в своем Telegram-канале, что, по предварительным данным, пострадали два сотрудника коммунальных служб Энергодара, они получили осколочные ранения и доставлены в медицинское учреждение. Кроме того, повреждения получили близлежащие здания и три автомобиля. На месте работают оперативные службы, отметил глава региона.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240522/zaes-1947681344.html

https://ria.ru/20240522/energodar-1947672492.html

https://ria.ru/20240524/zaes-1948148181.html

энергодар

запорожская область

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энергодар, запорожская область, вооруженные силы украины