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Два сотрудника тепловодоканала Энергодара пострадали при обстреле ВСУ - РИА Новости, 27.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:55 27.05.2024 (обновлено: 17:45 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/svo-1948701789.html
Два сотрудника тепловодоканала Энергодара пострадали при обстреле ВСУ
Два сотрудника тепловодоканала Энергодара пострадали при обстреле ВСУ - РИА Новости, 27.05.2024
Два сотрудника тепловодоканала Энергодара пострадали при обстреле ВСУ
Два сотрудника тепловодоканала Энергодара пострадали из-за украинского артобстрела, сообщила РИА Новости директор по коммуникации Запорожской АЭС (ЗАЭС) Евгения РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T16:55
2024-05-27T17:45
энергодар
запорожская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Два сотрудника тепловодоканала Энергодара пострадали из-за украинского артобстрела, сообщила РИА Новости директор по коммуникации Запорожской АЭС (ЗАЭС) Евгения Яшина. Ранее администрация Энергодара Запорожской области сообщила, что ВСУ ведут хаотичный обстрел города из артиллерии. "В результате обстрела пострадали два сотрудника ТВК (тепловодоканала)", - сообщила Яшина.Губернатор запорожской области Евгений Балицкий подтвердил в своем Telegram-канале, что, по предварительным данным, пострадали два сотрудника коммунальных служб Энергодара, они получили осколочные ранения и доставлены в медицинское учреждение. Кроме того, повреждения получили близлежащие здания и три автомобиля. На месте работают оперативные службы, отметил глава региона.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240522/zaes-1947681344.html
https://ria.ru/20240522/energodar-1947672492.html
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энергодар
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энергодар, запорожская область, вооруженные силы украины
Энергодар, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Два сотрудника тепловодоканала Энергодара пострадали при обстреле ВСУ

Яшина: два сотрудника ТВК Энергодара пострадали из-за хаотичного обстрела ВСУ

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramПоследствия обстрела Энергодара со стороны ВСУ. 27 мая 2024
Последствия обстрела Энергодара со стороны ВСУ. 27 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Последствия обстрела Энергодара со стороны ВСУ. 27 мая 2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Два сотрудника тепловодоканала Энергодара пострадали из-за украинского артобстрела, сообщила РИА Новости директор по коммуникации Запорожской АЭС (ЗАЭС) Евгения Яшина.
Ранее администрация Энергодара Запорожской области сообщила, что ВСУ ведут хаотичный обстрел города из артиллерии.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Обстрелы ЗАЭС и ее инфраструктуры недопустимы, заявили на станции
22 мая, 15:41
"В результате обстрела пострадали два сотрудника ТВК (тепловодоканала)", - сообщила Яшина.
Губернатор запорожской области Евгений Балицкий подтвердил в своем Telegram-канале, что, по предварительным данным, пострадали два сотрудника коммунальных служб Энергодара, они получили осколочные ранения и доставлены в медицинское учреждение. Кроме того, повреждения получили близлежащие здания и три автомобиля. На месте работают оперативные службы, отметил глава региона.
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
ВСУ нанесли удар по жилому дому в Энергодаре
22 мая, 15:05
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Энергоблок Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Иностранные журналисты назвали обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ терроризмом
24 мая, 15:16
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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