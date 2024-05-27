https://ria.ru/20240527/sunak-1948625468.html

Сунак призовет работодателей отдавать приоритет тем, кто прошел службу

Сунак призовет работодателей отдавать приоритет тем, кто прошел службу - РИА Новости, 27.05.2024

Сунак призовет работодателей отдавать приоритет тем, кто прошел службу

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призовёт работодателей отдавать при приёме на работу приоритет тем кандидатам, которые прошли военную службу, в рамках РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T13:37

2024-05-27T13:37

2024-05-27T13:39

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риши сунак

джеймс клеверли

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призовёт работодателей отдавать при приёме на работу приоритет тем кандидатам, которые прошли военную службу, в рамках продвижения своего плана по возвращению воинской повинности, сообщила в понедельник газета Financial Times. Ранее Сунак сообщил о намерении ввести обязательную воинскую повинность или альтернативную службу для молодых людей в случае победы консерваторов на следующих всеобщих выборах. По его словам, у молодёжи будет выбор между полноценной военной службой в британской армии в течение года и альтернативной службой в виде волонтерства в службе спасения и других структурах по выходным, которая суммарно составит 25 дней. "Премьер-министр призовёт боссов отдавать приоритет кандидатам, которые служили в вооруженных силах", - говорится в статье. Отмечается, что помимо этого британские власти могут рассмотреть ещё несколько вариантов того, как заинтересовать молодёжь в прохождении службы. Например, молодые люди могут получить возможность проходить собеседования при приёме на работу в ускоренные сроки, или их кандидатурам будет уделяться особое внимание при приёме в университеты или отборе для стажировки, пишет Financial Times. Ранее глава британского МВД Джеймс Клеверли заявил, что отказавшихся от службы не будут ждать "уголовные санкции" и "никто не отправится из-за этого в тюрьму". На прошло неделе Сунак объявил, что всеобщие выборы в стране пройдут 4 июля. На следующий день стартовали предвыборные кампании. Согласно опросу компании Ipsos, рейтинг правящих в стране консерваторов опустился до рекордно низких с 1978 года 19%, в то время как находящиеся к ним в оппозиции лейбористы обгоняют их на 25%.

https://ria.ru/20240522/sunak-1947730550.html

https://ria.ru/20240418/subsidiya-1940805462.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, риши сунак, джеймс клеверли