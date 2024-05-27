Рейтинг@Mail.ru
Сунак призовет работодателей отдавать приоритет тем, кто прошел службу - РИА Новости, 27.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:37 27.05.2024 (обновлено: 13:39 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/sunak-1948625468.html
Сунак призовет работодателей отдавать приоритет тем, кто прошел службу
Сунак призовет работодателей отдавать приоритет тем, кто прошел службу - РИА Новости, 27.05.2024
Сунак призовет работодателей отдавать приоритет тем, кто прошел службу
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призовёт работодателей отдавать при приёме на работу приоритет тем кандидатам, которые прошли военную службу, в рамках РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T13:37
2024-05-27T13:39
в мире
великобритания
риши сунак
джеймс клеверли
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1921019614_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb12125b6ce3f9f0d8b4dcb7b5721d87.jpg
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призовёт работодателей отдавать при приёме на работу приоритет тем кандидатам, которые прошли военную службу, в рамках продвижения своего плана по возвращению воинской повинности, сообщила в понедельник газета Financial Times. Ранее Сунак сообщил о намерении ввести обязательную воинскую повинность или альтернативную службу для молодых людей в случае победы консерваторов на следующих всеобщих выборах. По его словам, у молодёжи будет выбор между полноценной военной службой в британской армии в течение года и альтернативной службой в виде волонтерства в службе спасения и других структурах по выходным, которая суммарно составит 25 дней. "Премьер-министр призовёт боссов отдавать приоритет кандидатам, которые служили в вооруженных силах", - говорится в статье. Отмечается, что помимо этого британские власти могут рассмотреть ещё несколько вариантов того, как заинтересовать молодёжь в прохождении службы. Например, молодые люди могут получить возможность проходить собеседования при приёме на работу в ускоренные сроки, или их кандидатурам будет уделяться особое внимание при приёме в университеты или отборе для стажировки, пишет Financial Times. Ранее глава британского МВД Джеймс Клеверли заявил, что отказавшихся от службы не будут ждать "уголовные санкции" и "никто не отправится из-за этого в тюрьму". На прошло неделе Сунак объявил, что всеобщие выборы в стране пройдут 4 июля. На следующий день стартовали предвыборные кампании. Согласно опросу компании Ipsos, рейтинг правящих в стране консерваторов опустился до рекордно низких с 1978 года 19%, в то время как находящиеся к ним в оппозиции лейбористы обгоняют их на 25%.
https://ria.ru/20240522/sunak-1947730550.html
https://ria.ru/20240418/subsidiya-1940805462.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1921019614_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_ba1bbb46ed905f165ee20b48bf1eb346.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, риши сунак, джеймс клеверли
В мире, Великобритания, Риши Сунак, Джеймс Клеверли
Сунак призовет работодателей отдавать приоритет тем, кто прошел службу

FT: Сунак призовет работодателей отдавать приоритет прошедшим военную службу

© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призовёт работодателей отдавать при приёме на работу приоритет тем кандидатам, которые прошли военную службу, в рамках продвижения своего плана по возвращению воинской повинности, сообщила в понедельник газета Financial Times.
Ранее Сунак сообщил о намерении ввести обязательную воинскую повинность или альтернативную службу для молодых людей в случае победы консерваторов на следующих всеобщих выборах. По его словам, у молодёжи будет выбор между полноценной военной службой в британской армии в течение года и альтернативной службой в виде волонтерства в службе спасения и других структурах по выходным, которая суммарно составит 25 дней.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
СМИ: Сунак объявит о проведении всеобщих выборов в Великобритании в июле
22 мая, 18:31
"Премьер-министр призовёт боссов отдавать приоритет кандидатам, которые служили в вооруженных силах", - говорится в статье.
Отмечается, что помимо этого британские власти могут рассмотреть ещё несколько вариантов того, как заинтересовать молодёжь в прохождении службы. Например, молодые люди могут получить возможность проходить собеседования при приёме на работу в ускоренные сроки, или их кандидатурам будет уделяться особое внимание при приёме в университеты или отборе для стажировки, пишет Financial Times.
Ранее глава британского МВД Джеймс Клеверли заявил, что отказавшихся от службы не будут ждать "уголовные санкции" и "никто не отправится из-за этого в тюрьму".
На прошло неделе Сунак объявил, что всеобщие выборы в стране пройдут 4 июля. На следующий день стартовали предвыборные кампании. Согласно опросу компании Ipsos, рейтинг правящих в стране консерваторов опустился до рекордно низких с 1978 года 19%, в то время как находящиеся к ним в оппозиции лейбористы обгоняют их на 25%.
Деньги - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
В Приангарье работодатель, трудоустроивший участника СВО, получит субсидию
18 апреля, 14:26
 
В миреВеликобританияРиши СунакДжеймс Клеверли
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала