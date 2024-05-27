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Правительство выделило средства на строительство рыбопромысловых судов - РИА Новости, 27.05.2024
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11:04 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/suda-1948559145.html
Правительство выделило средства на строительство рыбопромысловых судов
Правительство выделило средства на строительство рыбопромысловых судов - РИА Новости, 27.05.2024
Правительство выделило средства на строительство рыбопромысловых судов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство направит более трех миллиардов рублей на поддержку строительства рыбопромысловых судов на верфях... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T11:04
2024-05-27T11:04
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство направит более трех миллиардов рублей на поддержку строительства рыбопромысловых судов на верфях Дальневосточного федерального округа. Мишустин на совещании с вице-премьерами отметил, что из-за западных санкций строительство рыбопромысловых судов идет с задержкой. "Чтобы преодолеть эти затруднения, правительство направит дополнительно свыше трех миллиардов рублей, субсидии будут предоставлены российским организациям на возмещение части затрат для создания судов на верфях Дальневосточного федерального округа. Всего в течение трех лет со стапелей должны сойти 13 краболовов, а эти средства помогут ускорить спуск на воду семи из них", - отметил Мишустин.
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Правительство выделило средства на строительство рыбопромысловых судов

Правительство направит более трех миллиардов рублей на рыбопромысловые суда

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкРыбаки во время приема лосося на фабрике береговой обработки рыбы
Рыбаки во время приема лосося на фабрике береговой обработки рыбы - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Рыбаки во время приема лосося на фабрике береговой обработки рыбы. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство направит более трех миллиардов рублей на поддержку строительства рыбопромысловых судов на верфях Дальневосточного федерального округа.
Мишустин на совещании с вице-премьерами отметил, что из-за западных санкций строительство рыбопромысловых судов идет с задержкой.
"Чтобы преодолеть эти затруднения, правительство направит дополнительно свыше трех миллиардов рублей, субсидии будут предоставлены российским организациям на возмещение части затрат для создания судов на верфях Дальневосточного федерального округа. Всего в течение трех лет со стапелей должны сойти 13 краболовов, а эти средства помогут ускорить спуск на воду семи из них", - отметил Мишустин.
Сотрудник в цехе рыбоперерабатывающего завода Русская треска в Мурманске - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
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ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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