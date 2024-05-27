https://ria.ru/20240527/suda-1948559145.html

Правительство выделило средства на строительство рыбопромысловых судов

Правительство выделило средства на строительство рыбопромысловых судов - РИА Новости, 27.05.2024

Правительство выделило средства на строительство рыбопромысловых судов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство направит более трех миллиардов рублей на поддержку строительства рыбопромысловых судов на верфях... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T11:04

2024-05-27T11:04

2024-05-27T11:04

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство направит более трех миллиардов рублей на поддержку строительства рыбопромысловых судов на верфях Дальневосточного федерального округа. Мишустин на совещании с вице-премьерами отметил, что из-за западных санкций строительство рыбопромысловых судов идет с задержкой. "Чтобы преодолеть эти затруднения, правительство направит дополнительно свыше трех миллиардов рублей, субсидии будут предоставлены российским организациям на возмещение части затрат для создания судов на верфях Дальневосточного федерального округа. Всего в течение трех лет со стапелей должны сойти 13 краболовов, а эти средства помогут ускорить спуск на воду семи из них", - отметил Мишустин.

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, михаил мишустин