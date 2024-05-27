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Итальянский министр назвал Столтенберга опасным господином - РИА Новости, 27.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:54 27.05.2024 (обновлено: 15:59 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/stoltenberg-1948680989.html
Итальянский министр назвал Столтенберга опасным господином
Итальянский министр назвал Столтенберга опасным господином - РИА Новости, 27.05.2024
Итальянский министр назвал Столтенберга опасным господином
Министр транспорта и инфраструктуры Италии, вице-премьер Маттео Сальвини назвал генерального секретаря НАТО Йенса Стотенберга "опасным господином", которого... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T15:54
2024-05-27T15:59
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РИМ, 27 мая - РИА Новости. Министр транспорта и инфраструктуры Италии, вице-премьер Маттео Сальвини назвал генерального секретаря НАТО Йенса Стотенберга "опасным господином", которого нужно остановить, после его призывов разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по территории РФ. Накануне Сальвини, также возглавляющий партию "Лига", заявил, что глава альянса после призывов к снятию ограничений на удары Киева западным оружием по объектам на территории России должен поправиться, извиниться или уйти в отставку. "Мне сообщили, что генеральный секретарь НАТО Столтенберг в Софии продолжает повторять, что итальянское и европейское оружие должно наносить удары и убивать в России. Этот господин опасен, потому что разговоры о Третьей мировой войне, о западном, европейском и итальянском оружии, способном нанести удар и убивать внутри России, кажутся мне очень, очень опасными и безрассудными. Так пусть тот, кто может, его остановит", - заявил Сальвини в Неаполе, видеозапись его выступления опубликовала пресс-служба "Лиги". Глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни ранее заявил, что Италия не поддерживает удары Украины по территории России. По его словам, Италия поставляет Киеву оружие, которое должно использоваться внутри страны, и держит его под контролем. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240527/nato-1948664450.html
https://ria.ru/20240315/nato-1933307227.html
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в мире, россия, италия, украина, маттео сальвини, антонио таяни, сергей лавров, нато
В мире, Россия, Италия, Украина, Маттео Сальвини, Антонио Таяни, Сергей Лавров, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Итальянский министр назвал Столтенберга опасным господином

Вице-премьер Италии Сальвини назвал генсека НАТО Стотенберга опасным господином

© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг . Архивное фото
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РИМ, 27 мая - РИА Новости. Министр транспорта и инфраструктуры Италии, вице-премьер Маттео Сальвини назвал генерального секретаря НАТО Йенса Стотенберга "опасным господином", которого нужно остановить, после его призывов разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по территории РФ.
Накануне Сальвини, также возглавляющий партию "Лига", заявил, что глава альянса после призывов к снятию ограничений на удары Киева западным оружием по объектам на территории России должен поправиться, извиниться или уйти в отставку.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
НАТО впадает в военный экстаз, заявил Песков
15:22
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"Мне сообщили, что генеральный секретарь НАТО Столтенберг в Софии продолжает повторять, что итальянское и европейское оружие должно наносить удары и убивать в России. Этот господин опасен, потому что разговоры о Третьей мировой войне, о западном, европейском и итальянском оружии, способном нанести удар и убивать внутри России, кажутся мне очень, очень опасными и безрассудными. Так пусть тот, кто может, его остановит", - заявил Сальвини в Неаполе, видеозапись его выступления опубликовала пресс-служба "Лиги".
Глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни ранее заявил, что Италия не поддерживает удары Украины по территории России. По его словам, Италия поставляет Киеву оружие, которое должно использоваться внутри страны, и держит его под контролем.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Глава МИД Италии Антонио Таяни - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Отправка войск НАТО на Украину чревата Третьей мировой, заявил МИД Италии
15 марта, 17:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияИталияУкраинаМаттео СальвиниАнтонио ТаяниСергей ЛавровНАТО
 
 
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