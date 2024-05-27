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НАТО усиливает активность на Крайнем Севере, заявил Столтенберг - РИА Новости, 27.05.2024
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10:10 27.05.2024 (обновлено: 10:17 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/stoltenberg-1948544742.html
НАТО усиливает активность на Крайнем Севере, заявил Столтенберг
НАТО усиливает активность на Крайнем Севере, заявил Столтенберг - РИА Новости, 27.05.2024
НАТО усиливает активность на Крайнем Севере, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс усиливает свою активность на Крайнем Севере в ответ на "усиление присутствия России в регионе". РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T10:10
2024-05-27T10:17
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БРЮССЕЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс усиливает свою активность на Крайнем Севере в ответ на "усиление присутствия России в регионе"."Мы наблюдаем, что Россия усиливает свое присутствие на Крайнем Севере, вновь открывает базы, проводит учения. Мы также продвигаемся в усилении активности в этом регионе", - сказал он.
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в мире, россия, нато
В мире, Россия, НАТО
НАТО усиливает активность на Крайнем Севере, заявил Столтенберг

Столтенберг: НАТО усилит активность на Крайнем Севере в ответ на действия России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО
Баннеры с логотипом НАТО - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс усиливает свою активность на Крайнем Севере в ответ на "усиление присутствия России в регионе".
"Мы наблюдаем, что Россия усиливает свое присутствие на Крайнем Севере, вновь открывает базы, проводит учения. Мы также продвигаемся в усилении активности в этом регионе", - сказал он.
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