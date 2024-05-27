https://ria.ru/20240527/stoltenberg-1948544742.html
НАТО усиливает активность на Крайнем Севере, заявил Столтенберг
НАТО усиливает активность на Крайнем Севере, заявил Столтенберг - РИА Новости, 27.05.2024
НАТО усиливает активность на Крайнем Севере, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс усиливает свою активность на Крайнем Севере в ответ на "усиление присутствия России в регионе". РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T10:10
2024-05-27T10:10
2024-05-27T10:17
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс усиливает свою активность на Крайнем Севере в ответ на "усиление присутствия России в регионе"."Мы наблюдаем, что Россия усиливает свое присутствие на Крайнем Севере, вновь открывает базы, проводит учения. Мы также продвигаемся в усилении активности в этом регионе", - сказал он.
https://ria.ru/20240526/udary-1948402913.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, нато
НАТО усиливает активность на Крайнем Севере, заявил Столтенберг
Столтенберг: НАТО усилит активность на Крайнем Севере в ответ на действия России