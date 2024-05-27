https://ria.ru/20240527/stoltenberg-1948544742.html

НАТО усиливает активность на Крайнем Севере, заявил Столтенберг

НАТО усиливает активность на Крайнем Севере, заявил Столтенберг - РИА Новости, 27.05.2024

НАТО усиливает активность на Крайнем Севере, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс усиливает свою активность на Крайнем Севере в ответ на "усиление присутствия России в регионе". РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T10:10

2024-05-27T10:10

2024-05-27T10:17

в мире

россия

нато

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БРЮССЕЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс усиливает свою активность на Крайнем Севере в ответ на "усиление присутствия России в регионе"."Мы наблюдаем, что Россия усиливает свое присутствие на Крайнем Севере, вновь открывает базы, проводит учения. Мы также продвигаемся в усилении активности в этом регионе", - сказал он.

https://ria.ru/20240526/udary-1948402913.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, нато