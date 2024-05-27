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В правительстве рассказали, когда стипендии повысят до прожиточного уровня - РИА Новости, 27.05.2024
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21:05 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/stipendii-1948768568.html
В правительстве рассказали, когда стипендии повысят до прожиточного уровня
В правительстве рассказали, когда стипендии повысят до прожиточного уровня - РИА Новости, 27.05.2024
В правительстве рассказали, когда стипендии повысят до прожиточного уровня
Минобрнауки организовало работу по совершенствованию системы стипендиального обеспечения, ее результатом может стать поэтапное доведение размеров академических... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T21:05
2024-05-27T21:05
общество
россия
стипендия
правительство рф
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Минобрнауки организовало работу по совершенствованию системы стипендиального обеспечения, ее результатом может стать поэтапное доведение размеров академических стипендий до величины прожиточного минимума к 2030 году, говорится в ответах правительства на письменные вопросы депутатов Госдумы, заданные перед отчетом кабмина в нижней палате парламента, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Минобрнауки России организована работа по совершенствованию системы стипендиального обеспечения, в том числе и последовательного увеличения размеров государственных стипендий... Результатом указанных изменений должно стать поэтапное доведение размеров государственных академических стипендий студентам до величины прожиточного минимума к 2030 году", - говорится в сообщении. Уточняется, что Минобрнауки разрабатывает меры по изменению подходов к назначению государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии, увеличению адресности производимых выплат, перераспределению части средств, выделяемых на материальную поддержку, на выплаты государственных академических стипендий студентам как меры поощрения. По данным на 2023 год, средний размер государственной академической стипендии для студентов, обучающихся по программам высшего образования, составил 3608 рублей, 4021 рубль получают в рамках социальной стипендии, размер материальной поддержки - 7494 рубля. Уточняется, что студент имеет право получать одновременно все приведенные виды стипендий и материальной поддержки.
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96
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общество, россия, стипендия, правительство рф, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Общество, Россия, стипендия, Правительство РФ, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
В правительстве рассказали, когда стипендии повысят до прожиточного уровня

Минобрнауки: уровень стипендий может достичь прожиточного минимума к 2030 году

© iStock.com / RidofranzСтуденты работают за компьютерами
Студенты работают за компьютерами - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© iStock.com / Ridofranz
Студенты работают за компьютерами. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Минобрнауки организовало работу по совершенствованию системы стипендиального обеспечения, ее результатом может стать поэтапное доведение размеров академических стипендий до величины прожиточного минимума к 2030 году, говорится в ответах правительства на письменные вопросы депутатов Госдумы, заданные перед отчетом кабмина в нижней палате парламента, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«
"Минобрнауки России организована работа по совершенствованию системы стипендиального обеспечения, в том числе и последовательного увеличения размеров государственных стипендий... Результатом указанных изменений должно стать поэтапное доведение размеров государственных академических стипендий студентам до величины прожиточного минимума к 2030 году", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Минобрнауки разрабатывает меры по изменению подходов к назначению государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии, увеличению адресности производимых выплат, перераспределению части средств, выделяемых на материальную поддержку, на выплаты государственных академических стипендий студентам как меры поощрения.
По данным на 2023 год, средний размер государственной академической стипендии для студентов, обучающихся по программам высшего образования, составил 3608 рублей, 4021 рубль получают в рамках социальной стипендии, размер материальной поддержки - 7494 рубля. Уточняется, что студент имеет право получать одновременно все приведенные виды стипендий и материальной поддержки.
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ОбществоРоссиястипендияПравительство РФМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
 
 
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