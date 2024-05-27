https://ria.ru/20240527/ssha-1948723730.html

Financial Times обвинила США в подрыве международного порядка

Financial Times обвинила США в подрыве международного порядка - РИА Новости, 27.05.2024

Financial Times обвинила США в подрыве международного порядка

США часто говорят об основанном на правилах международном порядке, однако сами постоянного его подрывают и нарушают правила, пишет колумнист газеты Financial... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T17:49

2024-05-27T17:49

2024-05-27T17:49

в мире

сша

америка

вашингтон (штат)

энтони блинкен

биньямин нетаньяху

вячеслав володин

международный уголовный суд

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. США часто говорят об основанном на правилах международном порядке, однако сами постоянного его подрывают и нарушают правила, пишет колумнист газеты Financial Times Гидеон Рахман. "Госсекретарь США Энтони Блинкен любит апеллировать к основанному на правилах мировому порядку... Блинкен заявляет, что США выступают за миропорядок, основанный на правилах, а не на чистой силе. Это привлекательная идея... но действия самой Америки подрывают жизненно важные части основанного на правилах миропорядка", - пишет журналист. Он считает, что последние пара недель особенно подчеркнули эти нарушения со стороны Вашингтона. В качестве примера Рахман приводит введение в США тарифов на китайские электрические автомобили, что противоречит правилам международной торговли, а также угрозы ввести санкции после намерения Международного уголовного суда выдать ордер на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху в противодействие попыткам суда обеспечить выполнение законы. Кроме того, в материале отмечается, что во многих частях планеты к заявлениям США о справедливом миропорядке "относятся с насмешкой". Ранее заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что США думают только о себе и, желая сохранить однополярный мир, жертвуют другими государствами. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что монополия США не нравится подавляющему большинству стран мира, в том числе и их союзникам. Он также указывал на то, что США пытались сломать выстроенный после Второй мировой войны миропорядок, пытаясь закрепить своё доминирование во всём мире и не считаясь с другими странами.

https://ria.ru/20240320/ssha-1934402328.html

https://ria.ru/20240527/bayden-1948717580.html

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в мире, сша, америка, вашингтон (штат), энтони блинкен, биньямин нетаньяху, вячеслав володин, международный уголовный суд, госдума рф