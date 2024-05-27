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Financial Times обвинила США в подрыве международного порядка - РИА Новости, 27.05.2024
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17:49 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/ssha-1948723730.html
Financial Times обвинила США в подрыве международного порядка
Financial Times обвинила США в подрыве международного порядка - РИА Новости, 27.05.2024
Financial Times обвинила США в подрыве международного порядка
США часто говорят об основанном на правилах международном порядке, однако сами постоянного его подрывают и нарушают правила, пишет колумнист газеты Financial... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T17:49
2024-05-27T17:49
в мире
сша
америка
вашингтон (штат)
энтони блинкен
биньямин нетаньяху
вячеслав володин
международный уголовный суд
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. США часто говорят об основанном на правилах международном порядке, однако сами постоянного его подрывают и нарушают правила, пишет колумнист газеты Financial Times Гидеон Рахман. "Госсекретарь США Энтони Блинкен любит апеллировать к основанному на правилах мировому порядку... Блинкен заявляет, что США выступают за миропорядок, основанный на правилах, а не на чистой силе. Это привлекательная идея... но действия самой Америки подрывают жизненно важные части основанного на правилах миропорядка", - пишет журналист. Он считает, что последние пара недель особенно подчеркнули эти нарушения со стороны Вашингтона. В качестве примера Рахман приводит введение в США тарифов на китайские электрические автомобили, что противоречит правилам международной торговли, а также угрозы ввести санкции после намерения Международного уголовного суда выдать ордер на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху в противодействие попыткам суда обеспечить выполнение законы. Кроме того, в материале отмечается, что во многих частях планеты к заявлениям США о справедливом миропорядке "относятся с насмешкой". Ранее заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что США думают только о себе и, желая сохранить однополярный мир, жертвуют другими государствами. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что монополия США не нравится подавляющему большинству стран мира, в том числе и их союзникам. Он также указывал на то, что США пытались сломать выстроенный после Второй мировой войны миропорядок, пытаясь закрепить своё доминирование во всём мире и не считаясь с другими странами.
https://ria.ru/20240320/ssha-1934402328.html
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сша
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в мире, сша, америка, вашингтон (штат), энтони блинкен, биньямин нетаньяху, вячеслав володин, международный уголовный суд, госдума рф
В мире, США, Америка, Вашингтон (штат), Энтони Блинкен, Биньямин Нетаньяху, Вячеслав Володин, Международный уголовный суд, Госдума РФ
Financial Times обвинила США в подрыве международного порядка

FT обвинила США в подрыве международного порядка и нарушении правил

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. США часто говорят об основанном на правилах международном порядке, однако сами постоянного его подрывают и нарушают правила, пишет колумнист газеты Financial Times Гидеон Рахман.
«
"Госсекретарь США Энтони Блинкен любит апеллировать к основанному на правилах мировому порядку... Блинкен заявляет, что США выступают за миропорядок, основанный на правилах, а не на чистой силе. Это привлекательная идея... но действия самой Америки подрывают жизненно важные части основанного на правилах миропорядка", - пишет журналист.
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Он считает, что последние пара недель особенно подчеркнули эти нарушения со стороны Вашингтона. В качестве примера Рахман приводит введение в США тарифов на китайские электрические автомобили, что противоречит правилам международной торговли, а также угрозы ввести санкции после намерения Международного уголовного суда выдать ордер на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху в противодействие попыткам суда обеспечить выполнение законы.
Кроме того, в материале отмечается, что во многих частях планеты к заявлениям США о справедливом миропорядке "относятся с насмешкой".
Ранее заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что США думают только о себе и, желая сохранить однополярный мир, жертвуют другими государствами.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что монополия США не нравится подавляющему большинству стран мира, в том числе и их союзникам. Он также указывал на то, что США пытались сломать выстроенный после Второй мировой войны миропорядок, пытаясь закрепить своё доминирование во всём мире и не считаясь с другими странами.
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