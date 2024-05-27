https://ria.ru/20240527/ssha-1948660462.html
Отправили оружия на миллиарды. На Западе сделали заявление об Украине
Отправили оружия на миллиарды. На Западе сделали заявление об Украине - РИА Новости, 27.05.2024
Отправили оружия на миллиарды. На Западе сделали заявление об Украине
США воюют за "границы суверенной Украины", но вместе с тем вооружают не признанный ими же Тайвань на миллиарды долларов, заявил ирландский журналист Чей Боуз. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T15:07
2024-05-27T15:07
2024-05-27T15:07
в мире
тайвань
китай
украина
чей боуз
нэнси пелоси
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927093034_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_499edd03d896bf2fa55c3017737ba562.jpg
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. США воюют за "границы суверенной Украины", но вместе с тем вооружают не признанный ими же Тайвань на миллиарды долларов, заявил ирландский журналист Чей Боуз."США и ЕС, похоже, одержимы вопросом "границ и суверенитета" на Украине. Тем временем они переправляют оружие на миллиарды долларов на остров, который сами же признают территорией суверенного Китая. Это безумие будет иметь один исход, как это было на Украине", — написал он в социальной сети X.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей Соединенных Штатов. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит политика, увидев в этом шаге поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материком возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.Пекин не раз призывал Вашигтон уважать принцип "одного Китая", прекратить отправлять оружие Тайваню и поддержать мирное воссоединение острова с материковой частью страны.
https://ria.ru/20240527/tayvan-1948543652.html
https://ria.ru/20240526/tayvan-1948330626.html
тайвань
китай
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927093034_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_3ab3c0345e0f1cfb7307accd77197d62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тайвань, китай, украина, чей боуз, нэнси пелоси, евросоюз
В мире, Тайвань, Китай, Украина, Чей Боуз, Нэнси Пелоси, Евросоюз
Отправили оружия на миллиарды. На Западе сделали заявление об Украине
Боуз: США воюют за границы Украины, но вооружают не признаваемый ими Тайвань