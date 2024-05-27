https://ria.ru/20240527/ssha-1948660462.html

Отправили оружия на миллиарды. На Западе сделали заявление об Украине

Отправили оружия на миллиарды. На Западе сделали заявление об Украине - РИА Новости, 27.05.2024

Отправили оружия на миллиарды. На Западе сделали заявление об Украине

США воюют за "границы суверенной Украины", но вместе с тем вооружают не признанный ими же Тайвань на миллиарды долларов, заявил ирландский журналист Чей Боуз. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T15:07

2024-05-27T15:07

2024-05-27T15:07

в мире

тайвань

китай

украина

чей боуз

нэнси пелоси

евросоюз

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. США воюют за "границы суверенной Украины", но вместе с тем вооружают не признанный ими же Тайвань на миллиарды долларов, заявил ирландский журналист Чей Боуз."США и ЕС, похоже, одержимы вопросом "границ и суверенитета" на Украине. Тем временем они переправляют оружие на миллиарды долларов на остров, который сами же признают территорией суверенного Китая. Это безумие будет иметь один исход, как это было на Украине", — написал он в социальной сети X.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей Соединенных Штатов. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит политика, увидев в этом шаге поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материком возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.Пекин не раз призывал Вашигтон уважать принцип "одного Китая", прекратить отправлять оружие Тайваню и поддержать мирное воссоединение острова с материковой частью страны.

https://ria.ru/20240527/tayvan-1948543652.html

https://ria.ru/20240526/tayvan-1948330626.html

тайвань

китай

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