https://ria.ru/20240527/spetsoperatsiya-1948614629.html

Российские бойцы освободили два населенных пункта в зоне СВО

Российские бойцы освободили два населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости, 27.05.2024

Российские бойцы освободили два населенных пункта в зоне СВО

Российские военные освободили Нетайлово в ДНР и Ивановку в Харьковской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T13:10

2024-05-27T13:10

2024-05-27T15:14

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российские военные освободили Нетайлово в ДНР и Ивановку в Харьковской области, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Ивановка Харьковской области и заняли более выгодные рубежи", — уточнили в военном ведомстве.Кроме того, бойцы Западной группировки нанесли поражение формированиям двух украинских бригад в районах Невского в ЛНР и Новосадового в ДНР, а также отразили три контратаки штурмовиков ВСУ в районах Нововодяного в ЛНР и Григоровки в ДНР.Противник потерял до 405 военнослужащих, боевую машину пехоты и пять автомобилей.При контрбатарейной борьбе военные "Запада" поразили 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Великобритании, 152-миллиметровую гаубицу Д-20, 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и две 122-миллиметровые боевые машины РСЗО "Бастион"."Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Нетайлово Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение", — добавили в министерстве.Бойцы Центральной группировки поразили формирования двух бригад ВСУ в районах Семеновки и Новгородского в ДНР.Также российские военные отразили пять атак украинских штурмовиков в районах Очеретино, Соловьево и Уманского в ДНР.Потери противника составили до 335 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

https://ria.ru/20240527/ukraina-1947924607.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

харьковская область, россия, безопасность, луганская народная республика, вооруженные силы украины, в мире