Российские бойцы освободили два населенных пункта в зоне СВО
Минобороны: российские военные освободили Ивановку в Харьковской области
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группировки войск "Центр" ВС РФ
Военнослужащий группировки войск "Центр" ВС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российские военные освободили Нетайлово в ДНР и Ивановку в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
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"Подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Ивановка Харьковской области и заняли более выгодные рубежи", — уточнили в военном ведомстве.
© ИнфографикаОсвобожденное село Ивановка в Харьковской области
© Инфографика
Освобожденное село Ивановка в Харьковской области
Ивановка находится на Купянском направлении, откуда ВСУ пришлось перебросить часть резервов под Часов Яр. Это позволило российской армии развить наступление: после относительного затишья удалось освободить сразу несколько населенных пунктов, включая Кисловку, и зайти в Ивановку с юга. Продвижение на этом направлении еще сильнее ограничивает плацдарм ВСУ к востоку от Купянска на левом берегу Оскола.
Противник потерял до 405 военнослужащих, боевую машину пехоты и пять автомобилей.
При контрбатарейной борьбе военные "Запада" поразили 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Великобритании, 152-миллиметровую гаубицу Д-20, 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и две 122-миллиметровые боевые машины РСЗО "Бастион".
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"Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Нетайлово Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение", — добавили в министерстве.
© ИнфографикаОсвобожденное село Нетайлово в ДНР
© Инфографика
Освобожденное село Нетайлово в ДНР
Освобождение Нетайлово открывает дорогу к Карловке — важному логистическому перекрестку, расположенному на дороге у Карловского водохранилища. За ним расположены несколько сел перед Селидово — города в Покровском районе.
Бойцы Центральной группировки поразили формирования двух бригад ВСУ в районах Семеновки и Новгородского в ДНР.
Также российские военные отразили пять атак украинских штурмовиков в районах Очеретино, Соловьево и Уманского в ДНР.
Потери противника составили до 335 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
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