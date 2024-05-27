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Российские бойцы освободили два населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости, 27.05.2024
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13:10 27.05.2024 (обновлено: 15:14 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/spetsoperatsiya-1948614629.html
Российские бойцы освободили два населенных пункта в зоне СВО
Российские бойцы освободили два населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости, 27.05.2024
Российские бойцы освободили два населенных пункта в зоне СВО
Российские военные освободили Нетайлово в ДНР и Ивановку в Харьковской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T13:10
2024-05-27T15:14
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
безопасность
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российские военные освободили Нетайлово в ДНР и Ивановку в Харьковской области, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Ивановка Харьковской области и заняли более выгодные рубежи", — уточнили в военном ведомстве.Кроме того, бойцы Западной группировки нанесли поражение формированиям двух украинских бригад в районах Невского в ЛНР и Новосадового в ДНР, а также отразили три контратаки штурмовиков ВСУ в районах Нововодяного в ЛНР и Григоровки в ДНР.Противник потерял до 405 военнослужащих, боевую машину пехоты и пять автомобилей.При контрбатарейной борьбе военные "Запада" поразили 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Великобритании, 152-миллиметровую гаубицу Д-20, 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и две 122-миллиметровые боевые машины РСЗО "Бастион"."Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Нетайлово Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение", — добавили в министерстве.Бойцы Центральной группировки поразили формирования двух бригад ВСУ в районах Семеновки и Новгородского в ДНР.Также российские военные отразили пять атак украинских штурмовиков в районах Очеретино, Соловьево и Уманского в ДНР.Потери противника составили до 335 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
https://ria.ru/20240527/ukraina-1947924607.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьковская область, россия, безопасность, луганская народная республика, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Безопасность, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, В мире
Российские бойцы освободили два населенных пункта в зоне СВО

Минобороны: российские военные освободили Ивановку в Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группировки войск "Центр" ВС РФ
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий группировки войск "Центр" ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российские военные освободили Нетайлово в ДНР и Ивановку в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Ивановка Харьковской области и заняли более выгодные рубежи", — уточнили в военном ведомстве.
© ИнфографикаОсвобожденное село Ивановка в Харьковской области
Освобожденное село Ивановка в Харьковской области
© Инфографика
Освобожденное село Ивановка в Харьковской области

Ивановка находится на Купянском направлении, откуда ВСУ пришлось перебросить часть резервов под Часов Яр. Это позволило российской армии развить наступление: после относительного затишья удалось освободить сразу несколько населенных пунктов, включая Кисловку, и зайти в Ивановку с юга. Продвижение на этом направлении еще сильнее ограничивает плацдарм ВСУ к востоку от Купянска на левом берегу Оскола.

Кроме того, бойцы Западной группировки нанесли поражение формированиям двух украинских бригад в районах Невского в ЛНР и Новосадового в ДНР, а также отразили три контратаки штурмовиков ВСУ в районах Нововодяного в ЛНР и Григоровки в ДНР.
Противник потерял до 405 военнослужащих, боевую машину пехоты и пять автомобилей.
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При контрбатарейной борьбе военные "Запада" поразили 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Великобритании, 152-миллиметровую гаубицу Д-20, 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и две 122-миллиметровые боевые машины РСЗО "Бастион".
«
"Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Нетайлово Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение", — добавили в министерстве.
© ИнфографикаОсвобожденное село Нетайлово в ДНР
Освобожденное село Нетайлово в ДНР
© Инфографика
Освобожденное село Нетайлово в ДНР

Освобождение Нетайлово открывает дорогу к Карловке — важному логистическому перекрестку, расположенному на дороге у Карловского водохранилища. За ним расположены несколько сел перед Селидово — города в Покровском районе.

Бойцы Центральной группировки поразили формирования двух бригад ВСУ в районах Семеновки и Новгородского в ДНР.
Также российские военные отразили пять атак украинских штурмовиков в районах Очеретино, Соловьево и Уманского в ДНР.
Потери противника составили до 335 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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