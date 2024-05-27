https://ria.ru/20240527/soldaty-1948792989.html

СМИ раскрыли, сколько солдат потеряла бригада ВСУ, воюющая у Часова Яра

СМИ раскрыли, сколько солдат потеряла бригада ВСУ, воюющая у Часова Яра - РИА Новости, 27.05.2024

СМИ раскрыли, сколько солдат потеряла бригада ВСУ, воюющая у Часова Яра

Пятая бригада ВС Украины, которая воюет вблизи Часова Яра в ДНР, за два года потеряла 40% от своей первоначальной численности, сообщает газета Times. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T22:55

2024-05-27T22:55

2024-05-27T22:57

специальная военная операция на украине

денис пушилин

вооруженные силы украины

часов яр

донецкая народная республика

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Пятая бригада ВС Украины, которая воюет вблизи Часова Яра в ДНР, за два года потеряла 40% от своей первоначальной численности, сообщает газета Times. "После более двух лет боев.... бригада потеряла 40% от своей первоначальной численности", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что подразделение было опустошено потерями, болезнями и дезертирством. Теперь оно состоит на 90% из мобилизованных. Офицеры быстро продвигаются по службе в этой бригаде, что свидетельствует об огромных потерях среди профессиональных украинских военных, которых регулярно атакуют российские дроны и снайперы, пишет издание. Подразделению также не хватает боеприпасов. При этом, как отметил его майор, большая часть недавно выделенной помощи США отправлена на харьковское направление. Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил в интервью РИА Новости, что с оптимизмом смотрит на продвижение российских сил в направлении Часова Яра, российские бойцы выстраивают действия уже в черте города.

https://ria.ru/20240527/osvobozhdenie-1948787650.html

https://ria.ru/20240527/vsu-1948514587.html

часов яр

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денис пушилин, вооруженные силы украины, часов яр, донецкая народная республика