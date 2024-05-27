https://ria.ru/20240527/soldaty-1948792989.html
СМИ раскрыли, сколько солдат потеряла бригада ВСУ, воюющая у Часова Яра
СМИ раскрыли, сколько солдат потеряла бригада ВСУ, воюющая у Часова Яра - РИА Новости, 27.05.2024
СМИ раскрыли, сколько солдат потеряла бригада ВСУ, воюющая у Часова Яра
Пятая бригада ВС Украины, которая воюет вблизи Часова Яра в ДНР, за два года потеряла 40% от своей первоначальной численности, сообщает газета Times. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T22:55
2024-05-27T22:55
2024-05-27T22:57
специальная военная операция на украине
денис пушилин
вооруженные силы украины
часов яр
донецкая народная республика
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Пятая бригада ВС Украины, которая воюет вблизи Часова Яра в ДНР, за два года потеряла 40% от своей первоначальной численности, сообщает газета Times. "После более двух лет боев.... бригада потеряла 40% от своей первоначальной численности", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что подразделение было опустошено потерями, болезнями и дезертирством. Теперь оно состоит на 90% из мобилизованных. Офицеры быстро продвигаются по службе в этой бригаде, что свидетельствует об огромных потерях среди профессиональных украинских военных, которых регулярно атакуют российские дроны и снайперы, пишет издание. Подразделению также не хватает боеприпасов. При этом, как отметил его майор, большая часть недавно выделенной помощи США отправлена на харьковское направление. Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил в интервью РИА Новости, что с оптимизмом смотрит на продвижение российских сил в направлении Часова Яра, российские бойцы выстраивают действия уже в черте города.
https://ria.ru/20240527/osvobozhdenie-1948787650.html
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денис пушилин, вооруженные силы украины, часов яр, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Часов Яр, Донецкая Народная Республика
СМИ раскрыли, сколько солдат потеряла бригада ВСУ, воюющая у Часова Яра
Times: бригада ВСУ, воюющая у Часова Яра, потеряла 40% численности за два года