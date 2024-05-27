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Слепаков* обжаловал отказ снять с него статус иноагента - РИА Новости, 27.05.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:06 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/slepakov-1948687092.html
Слепаков* обжаловал отказ снять с него статус иноагента
Слепаков* обжаловал отказ снять с него статус иноагента - РИА Новости, 27.05.2024
Слепаков* обжаловал отказ снять с него статус иноагента
Признанный иноагентом артист Семен Слепаков* обжаловал в кассации отказ снять с него этот статус, сообщили РИА Новости в пресс-службе Второго кассационного суда РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T16:06
2024-05-27T16:06
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Признанный иноагентом артист Семен Слепаков* обжаловал в кассации отказ снять с него этот статус, сообщили РИА Новости в пресс-службе Второго кассационного суда общей юрисдикции. "Второй кассационный суд зарегистрировал кассационную жалобу Слепакова* С. С.", - сказала собеседница агентства. Дата судебного заседания не назначена. Слепакова* признали иноагентом в апреле 2023 года. По информации ведомства, он получал поддержку от иностранных источников, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно говорил о гражданах России. Проживает в Израиле. Артист обратился в Замоскворецкий суд Москвы с иском к Минюсту с требованием исключить его из реестра, но безуспешно. Апелляция оставила решение в силе. Кроме того, Слепакову* грозит первый штраф за неуказание маркировки иноагента в публикациях в интернете. Протокол поступил в Таганский райсуд.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20240220/zamok-1928540553.html
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россия, израиль, москва, семен слепаков
Культура, Россия, Израиль, Москва, Семен Слепаков
Слепаков* обжаловал отказ снять с него статус иноагента

Семен Слепаков обжаловал в кассации отказ снять с него статус иноагента

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСемен Слепаков*
Семен Слепаков* - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Семен Слепаков*. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Признанный иноагентом артист Семен Слепаков* обжаловал в кассации отказ снять с него этот статус, сообщили РИА Новости в пресс-службе Второго кассационного суда общей юрисдикции.
«
"Второй кассационный суд зарегистрировал кассационную жалобу Слепакова* С. С.", - сказала собеседница агентства.
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Дата судебного заседания не назначена.
Слепакова* признали иноагентом в апреле 2023 года. По информации ведомства, он получал поддержку от иностранных источников, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно говорил о гражданах России. Проживает в Израиле.
Артист обратился в Замоскворецкий суд Москвы с иском к Минюсту с требованием исключить его из реестра, но безуспешно. Апелляция оставила решение в силе.
Кроме того, Слепакову* грозит первый штраф за неуказание маркировки иноагента в публикациях в интернете. Протокол поступил в Таганский райсуд.
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КультураРоссияИзраильМоскваСемен Слепаков
 
 
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