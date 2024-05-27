https://ria.ru/20240527/slepakov-1948687092.html

Слепаков* обжаловал отказ снять с него статус иноагента

Слепаков* обжаловал отказ снять с него статус иноагента - РИА Новости, 27.05.2024

Слепаков* обжаловал отказ снять с него статус иноагента

Признанный иноагентом артист Семен Слепаков* обжаловал в кассации отказ снять с него этот статус, сообщили РИА Новости в пресс-службе Второго кассационного суда РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T16:06

2024-05-27T16:06

2024-05-27T16:06

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Признанный иноагентом артист Семен Слепаков* обжаловал в кассации отказ снять с него этот статус, сообщили РИА Новости в пресс-службе Второго кассационного суда общей юрисдикции. "Второй кассационный суд зарегистрировал кассационную жалобу Слепакова* С. С.", - сказала собеседница агентства. Дата судебного заседания не назначена. Слепакова* признали иноагентом в апреле 2023 года. По информации ведомства, он получал поддержку от иностранных источников, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно говорил о гражданах России. Проживает в Израиле. Артист обратился в Замоскворецкий суд Москвы с иском к Минюсту с требованием исключить его из реестра, но безуспешно. Апелляция оставила решение в силе. Кроме того, Слепакову* грозит первый штраф за неуказание маркировки иноагента в публикациях в интернете. Протокол поступил в Таганский райсуд.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20240220/zamok-1928540553.html

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