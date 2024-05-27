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Силуанов рассказал о проблемах с расчетами картой "Мир" в Узбекистане
Силуанов рассказал о проблемах с расчетами картой "Мир" в Узбекистане - РИА Новости, 27.05.2024
Силуанов рассказал о проблемах с расчетами картой "Мир" в Узбекистане
Проблемы с расчетами картой "Мир" в Узбекистане существуют, необходимо искать выходы, в частности развивать системы оплаты с использованием QR-кодов, сообщил... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T15:23
2024-05-27T15:23
2024-05-27T15:32
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Проблемы с расчетами картой "Мир" в Узбекистане существуют, необходимо искать выходы, в частности развивать системы оплаты с использованием QR-кодов, сообщил министр финансов России Антон Силуанов "Известиям". "Просто, действительно, проблемы с расчетами картой "Мир" существуют. И они уже действуют с 2022 года. Поэтому мы говорили о возможных альтернативных системах расчета, с использованием QR-кодов, с использованием тех систем, которые существуют у нас в других странах без использования карты "Мир", - сказал Силуанов. "Понятно, что это санкционная тема, и понятно, что для банков Узбекистана, в том числе, это создает определенные риски. Надо искать выходы", - добавил министр. НСПК - оператор платежной системы "Мир" - попала под санкции США в феврале. В апреле НСПК получила официальное уведомление от платежной системы Киргизии "Элкарт" о прекращении работы с платежной системой "Мир". А с 30 марта обслуживать карты "Мир" перестала единая платежная система Армении ArCa, причиной в обоих случаях назывались риски вторичных санкций․ В апреле первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова сообщила, что Банк России прорабатывает с российскими банками, работающими в странах, которые отказались от карт "Мир", расширение там сети банкоматов и POS-терминалов.
https://ria.ru/20240228/bank-1929900924.html
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экономика, технологии, узбекистан, россия, сша, антон силуанов, ольга скоробогатова, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Технологии, Узбекистан, Россия, США, Антон Силуанов, Ольга Скоробогатова, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Силуанов рассказал о проблемах с расчетами картой "Мир" в Узбекистане
Силуанов: проблемы с расчетами картой "Мир" в Узбекистане есть, нужно решать