https://ria.ru/20240527/shtraf-1948792031.html

Потапенко* вновь оштрафовали за отсутствие плашки иноагента

Потапенко* вновь оштрафовали за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 27.05.2024

Потапенко* вновь оштрафовали за отсутствие плашки иноагента

Таганский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей российского блогера и предпринимателя Дмитрия Потапенко* за распространение в сети материалов без указания... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T22:42

2024-05-27T22:42

2024-05-27T22:42

россия

москва

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей российского блогера и предпринимателя Дмитрия Потапенко* за распространение в сети материалов без указания иноагентского статуса, сообщили РИА Новости в суде. "Потапенко* Дмитрий Валерьевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента). Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства. Таганский райсуд в мае уже дважды штрафовал Потапенко* на 30 тысяч рублей за аналогичные нарушения. Сегодня наказание блогеру назначили в третий раз. За неоднократное нарушение закона о деятельности иностранных агентов Потапенко* может грозить уголовная ответственность. Потапенко* внесли в реестр иностранных агентов в январе текущего года. Как отмечали в Минюсте, он "был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ, также распространял недостоверную информацию о принимаемых органами власти РФ решениях и проводимой политике. Он участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений иноагентов".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20240523/zemfira-1947866229.html

https://ria.ru/20231226/inoagent-1918112761.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва