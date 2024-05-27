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Потапенко* вновь оштрафовали за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 27.05.2024
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22:42 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/shtraf-1948792031.html
Потапенко* вновь оштрафовали за отсутствие плашки иноагента
Потапенко* вновь оштрафовали за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 27.05.2024
Потапенко* вновь оштрафовали за отсутствие плашки иноагента
Таганский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей российского блогера и предпринимателя Дмитрия Потапенко* за распространение в сети материалов без указания... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T22:42
2024-05-27T22:42
россия
москва
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей российского блогера и предпринимателя Дмитрия Потапенко* за распространение в сети материалов без указания иноагентского статуса, сообщили РИА Новости в суде. "Потапенко* Дмитрий Валерьевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента). Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства. Таганский райсуд в мае уже дважды штрафовал Потапенко* на 30 тысяч рублей за аналогичные нарушения. Сегодня наказание блогеру назначили в третий раз. За неоднократное нарушение закона о деятельности иностранных агентов Потапенко* может грозить уголовная ответственность. Потапенко* внесли в реестр иностранных агентов в январе текущего года. Как отмечали в Минюсте, он "был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ, также распространял недостоверную информацию о принимаемых органами власти РФ решениях и проводимой политике. Он участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений иноагентов".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20240523/zemfira-1947866229.html
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Потапенко* вновь оштрафовали за отсутствие плашки иноагента

Суд в Москве снова оштрафовал российского блогера Потапенко на 40 тысяч рублей

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанк Дмитрий Потапенко*
 Дмитрий Потапенко* - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Дмитрий Потапенко*. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей российского блогера и предпринимателя Дмитрия Потапенко* за распространение в сети материалов без указания иноагентского статуса, сообщили РИА Новости в суде.
"Потапенко* Дмитрий Валерьевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента). Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.
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Таганский райсуд в мае уже дважды штрафовал Потапенко* на 30 тысяч рублей за аналогичные нарушения. Сегодня наказание блогеру назначили в третий раз.
За неоднократное нарушение закона о деятельности иностранных агентов Потапенко* может грозить уголовная ответственность.
Потапенко* внесли в реестр иностранных агентов в январе текущего года. Как отмечали в Минюсте, он "был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ, также распространял недостоверную информацию о принимаемых органами власти РФ решениях и проводимой политике. Он участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений иноагентов".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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