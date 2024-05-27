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"Иви" снова оштрафовали за демонстрацию нетрадиционных отношений - РИА Новости, 27.05.2024
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20:41 27.05.2024 (обновлено: 21:07 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/shtraf-1948765582.html
"Иви" снова оштрафовали за демонстрацию нетрадиционных отношений
"Иви" снова оштрафовали за демонстрацию нетрадиционных отношений - РИА Новости, 27.05.2024
"Иви" снова оштрафовали за демонстрацию нетрадиционных отношений
Таганский суд Москвы оштрафовал на 1,2 миллиона рублей стриминговый сервис "Иви" за распространение среди несовершеннолетних аудиовизуальных произведений,... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T20:41
2024-05-27T21:07
россия
москва
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
происшествия
технологии
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 1,2 миллиона рублей стриминговый сервис "Иви" за распространение среди несовершеннолетних аудиовизуальных произведений, демонстрирующих ЛГБТ *, сообщили РИА Новости в суде. "Таганский районный суд города Москвы признал Общество с ограниченной ответственностью "Иви.ру" виновным в совершении совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения). Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 1,2 миллиона рублей",- сказал собеседник агентства. Ранее "Иви" уже трижды штрафовали по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ. Компанию оштрафовали на два миллиона рублей, а также дважды наложили миллионный штраф за показ без маркировки "18+" фильмов "Маленькая Италия", "Доктор "Т" и его женщины", "Любовь, любовь, любовь", "Начинающие" и "Идеальные незнакомцы". Как установил Роскомнадзор, данные фильмы содержат сцены с демонстрацией ЛГБТ*. Данная стать подразумевает наказание в виде штрафов до 4 миллионов рублей, юрлицам также может грозить административное приостановление деятельности.* Признано в России экстремистским движением и запрещено
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россия, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия, технологии
Россия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Происшествия, Технологии
"Иви" снова оштрафовали за демонстрацию нетрадиционных отношений

"Иви.ру" оштрафовали на 1,2 миллиона рублей за распространение фильмов о ЛГБТ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСайт онлайн-кинотеатра IVI
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 1,2 миллиона рублей стриминговый сервис "Иви" за распространение среди несовершеннолетних аудиовизуальных произведений, демонстрирующих ЛГБТ *, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Таганский районный суд города Москвы признал Общество с ограниченной ответственностью "Иви.ру" виновным в совершении совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения). Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 1,2 миллиона рублей",- сказал собеседник агентства.
Ранее "Иви" уже трижды штрафовали по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ. Компанию оштрафовали на два миллиона рублей, а также дважды наложили миллионный штраф за показ без маркировки "18+" фильмов "Маленькая Италия", "Доктор "Т" и его женщины", "Любовь, любовь, любовь", "Начинающие" и "Идеальные незнакомцы". Как установил Роскомнадзор, данные фильмы содержат сцены с демонстрацией ЛГБТ*.
Данная стать подразумевает наказание в виде штрафов до 4 миллионов рублей, юрлицам также может грозить административное приостановление деятельности.
* Признано в России экстремистским движением и запрещено
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РоссияМоскваФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ПроисшествияТехнологии
 
 
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