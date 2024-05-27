https://ria.ru/20240527/shtraf-1948699594.html
Суд оштрафовал блогеров, разбрасывавших купюры на Патриарших прудах
Суд оштрафовал блогеров, разбрасывавших купюры на Патриарших прудах - РИА Новости, 27.05.2024
Суд оштрафовал блогеров, разбрасывавших купюры на Патриарших прудах
Пресненский суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей каждого из троих блогеров за нарушение общественного порядка из-за фотосессии с разбрасыванием купюр на... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T16:50
2024-05-27T16:50
2024-05-27T16:50
происшествия
москва
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Пресненский суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей каждого из троих блогеров за нарушение общественного порядка из-за фотосессии с разбрасыванием купюр на Патриарших прудах, сообщили РИА Новости в суде. "Суд признал Калинина Максима, Серова Александра и Литуновского Павла виновными в совершении административного правонарушения и назначил каждому наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей", - рассказал собеседник агентства. Как следует из протокола, молодые люди на Патриарших прудах, "расстелив полотно, устроили фотосессию с разбрасыванием денежных купюр на тротуар и проезжую часть", создавая помехи движению пешеходов, доступу к жилым помещениям и объектам социальной инфраструктуры. Им вменялась организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекшая нарушение общественного порядка.
https://ria.ru/20211216/blogery-1764077116.html
https://ria.ru/20231016/shtraf-1902695060.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Суд оштрафовал блогеров, разбрасывавших купюры на Патриарших прудах
Суд оштрафовал трех блогеров, разбрасывавших купюры во время фотосессии в Москве
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Пресненский суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей каждого из троих блогеров за нарушение общественного порядка из-за фотосессии с разбрасыванием купюр на Патриарших прудах, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд признал Калинина Максима, Серова Александра и Литуновского Павла виновными в совершении административного правонарушения и назначил каждому наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей", - рассказал собеседник агентства.
Как следует из протокола, молодые люди на Патриарших прудах, "расстелив полотно, устроили фотосессию с разбрасыванием денежных купюр на тротуар и проезжую часть", создавая помехи движению пешеходов, доступу к жилым помещениям и объектам социальной инфраструктуры.
Им вменялась организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекшая нарушение общественного порядка.