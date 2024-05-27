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Комитет Госдумы одобрил проект о штрафах за пьяную езду на электросамокатах - РИА Новости, 27.05.2024
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12:12 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/shtraf-1948592258.html
Комитет Госдумы одобрил проект о штрафах за пьяную езду на электросамокатах
Комитет Госдумы одобрил проект о штрафах за пьяную езду на электросамокатах - РИА Новости, 27.05.2024
Комитет Госдумы одобрил проект о штрафах за пьяную езду на электросамокатах
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, которым предлагается штрафовать за пьяную езду на электросамокатах РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T12:12
2024-05-27T12:12
общество
госдума рф
россия
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, которым предлагается штрафовать за пьяную езду на электросамокатах на сумму до 30 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости.Законопроект в апреле внесла в Госдуму группа сенаторов."Дополнить статьей 12.81 следующего содержания: "Статья 12.81. Управление средством индивидуальной мобильности (СИМ – ред.) в состоянии опьянения. Управление средством индивидуальной мобильности в состоянии опьянения влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей", - сказано в тексте проекта закона.Законопроектом также предлагается штрафовать водителей СИМ или велосипедов за превышение установленной скорости движения.Таким образом, документом предлагают при превышении на 5–10 км/ч штрафовать от 500 до 800 рублей, на 10–15 км/ч — от 2 до 2,5 тысяч рублей, на 15–20 км/ч — от 3 до 3,5 тысяч рублей, если превышение еще больше — от 4 до 5 тысяч рублей."Дополнить частью 7 следующего содержания: Нарушение требований к перевозке пассажиров, установленных Правилами дорожного движения, лицом, использующим для передвижения средство индивидуальной мобильности, или велосипедистом влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей", - сказано в проекте закона.Законопроект предусматривает в случае принятия, что при перевозке ребёнка будет накладываться штраф до 5 тысяч рублей. За перевозку грузов и буксировку с нарушениями авторы инициативы предлагают ввести штраф в 1 тысячу рублей."Дополнить статьей 12.39 следующего содержания: "Статья 12.39. Создание помех лицом, использующим для передвижения средство индивидуальной мобильности, или велосипедистом для движения пешеходов. Движение на средстве индивидуальной мобильности или велосипеде по тротуару, пешеходной дорожке, обочине или в пределах пешеходных зон, повлекшее создание помех для движения пешеходов - влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей", - говорится в документе.Согласно инициативе, на автомагистралях СИМ предлагают приравнять к тихоходному транспорту. Штраф за езду по ним предлагается установить в 1 тысячу рублей. Движение на самокате или велосипеде по проезжей части предлагается приравнять к нарушению ПДД, и водитель в таком случае может наказываться штрафами от 2 до 2,5 тысяч рублей.За самокаты тяжелее 35 килограммов на тротуарах в случае принятия закона нужно будет заплатить от 3 до 3,5 тысяч, а за пересечение дороги на СИМ или велосипеде или создание помех пешеходам предлагается установить штраф в 2–2,5 тысячи рублей, отмечается в документе.Водителей СИМ или велосипедов, которые нарушили ПДД, и это привело к причинению легких травм, предлагается штрафовать от 2 до 5 тысяч рублей. Если вред средней тяжести — от 10 до 15 тысяч.Законопроектом предполагается, что в случае невыполнения законного требования сотрудника полиции об остановке СИМ или велосипеда возможно наложение штрафа в размере от пятисот до восьмисот рублей."Невыполнение лицом, использующим для передвижения СИМ, требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей", - сказано в проекте закона.
https://ria.ru/20230826/elektrosamokat-1892447873.html
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общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
Комитет Госдумы одобрил проект о штрафах за пьяную езду на электросамокатах

Комитет ГД одобрил проект о штрафе в 30 тысяч рублей за пьяную езду на самокате

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМужчина на электросамокате
Мужчина на электросамокате - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Мужчина на электросамокате. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, которым предлагается штрафовать за пьяную езду на электросамокатах на сумму до 30 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости.
Законопроект в апреле внесла в Госдуму группа сенаторов.
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"Дополнить статьей 12.81 следующего содержания: "Статья 12.81. Управление средством индивидуальной мобильности (СИМ – ред.) в состоянии опьянения. Управление средством индивидуальной мобильности в состоянии опьянения влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей", - сказано в тексте проекта закона.
Законопроектом также предлагается штрафовать водителей СИМ или велосипедов за превышение установленной скорости движения.
Таким образом, документом предлагают при превышении на 5–10 км/ч штрафовать от 500 до 800 рублей, на 10–15 км/ч — от 2 до 2,5 тысяч рублей, на 15–20 км/ч — от 3 до 3,5 тысяч рублей, если превышение еще больше — от 4 до 5 тысяч рублей.
"Дополнить частью 7 следующего содержания: Нарушение требований к перевозке пассажиров, установленных Правилами дорожного движения, лицом, использующим для передвижения средство индивидуальной мобильности, или велосипедистом влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей", - сказано в проекте закона.
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Законопроект предусматривает в случае принятия, что при перевозке ребёнка будет накладываться штраф до 5 тысяч рублей. За перевозку грузов и буксировку с нарушениями авторы инициативы предлагают ввести штраф в 1 тысячу рублей.
"Дополнить статьей 12.39 следующего содержания: "Статья 12.39. Создание помех лицом, использующим для передвижения средство индивидуальной мобильности, или велосипедистом для движения пешеходов. Движение на средстве индивидуальной мобильности или велосипеде по тротуару, пешеходной дорожке, обочине или в пределах пешеходных зон, повлекшее создание помех для движения пешеходов - влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей", - говорится в документе.
Согласно инициативе, на автомагистралях СИМ предлагают приравнять к тихоходному транспорту. Штраф за езду по ним предлагается установить в 1 тысячу рублей. Движение на самокате или велосипеде по проезжей части предлагается приравнять к нарушению ПДД, и водитель в таком случае может наказываться штрафами от 2 до 2,5 тысяч рублей.
За самокаты тяжелее 35 килограммов на тротуарах в случае принятия закона нужно будет заплатить от 3 до 3,5 тысяч, а за пересечение дороги на СИМ или велосипеде или создание помех пешеходам предлагается установить штраф в 2–2,5 тысячи рублей, отмечается в документе.
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Водителей СИМ или велосипедов, которые нарушили ПДД, и это привело к причинению легких травм, предлагается штрафовать от 2 до 5 тысяч рублей. Если вред средней тяжести — от 10 до 15 тысяч.
Законопроектом предполагается, что в случае невыполнения законного требования сотрудника полиции об остановке СИМ или велосипеда возможно наложение штрафа в размере от пятисот до восьмисот рублей.
"Невыполнение лицом, использующим для передвижения СИМ, требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей", - сказано в проекте закона.
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