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Под Пензой школьница утонула, упав с надувного матраса - РИА Новости, 27.05.2024
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21:01 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/shkolnitsa-1948767696.html
Под Пензой школьница утонула, упав с надувного матраса
Под Пензой школьница утонула, упав с надувного матраса - РИА Новости, 27.05.2024
Под Пензой школьница утонула, упав с надувного матраса
Следствие и прокуратура проводят проверки по факту гибели 14-летней школьницы, утонувшей в пруду в Пензенской области во время плавания на надувном матрасе,... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T21:01
2024-05-27T21:01
происшествия
пензенская область
кузнецкий район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пенза
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САРАТОВ, 27 мая - РИА Новости. Следствие и прокуратура проводят проверки по факту гибели 14-летней школьницы, утонувшей в пруду в Пензенской области во время плавания на надувном матрасе, сообщили региональные прокуратура и управление СК РФ. &quot;Прокуратура Кузнецкого района Пензенской области организовала проверку по факту гибели 14-летней жительницы Кузнецка, утонувшей на пруду между селами Поселки и Никольское Кузнецкого района. Предварительно установлено, что днем 27 мая школьница в компании из четырех человек приехала на пруд. Во время плавания на надувном матрасе она упала в воду и не смогла выбраться. На помощь девочке поспешили ее знакомые и другие люди, однако спасти ребенка им не удалось&quot;, - говорится в сообщении.Ведомство в ходе проверки даст оценку соблюдению законодательства об организации безопасного пребывания граждан на водном объекте и "при наличии оснований" примет меры прокурорского реагирования. Также прокуратура взяла на контроль процессуальную проверку по факту гибели девочки. Областное СУСК в Telegram-канале отмечает, что начало проверку по факту смерти ребенка на пруду. "Каких-либо повреждений на теле погибшей не обнаружено, с целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза... По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении. Областной главк МЧС в Telegram-канале после гибели девочки призвал родителей не допускать своих детей к воде без присмотра. "Объясните им, что купаться без взрослых категорически нельзя. Отдыхая у воды, постоянно держите детей в зоне видимости. Думать, что вы услышите крики о помощи, если ребенок начнет тонуть - огромная ошибка. Дети тонут молча", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20240524/proisshestvie-1948212281.html
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пензенская область
кузнецкий район
россия
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происшествия, пензенская область, кузнецкий район, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пенза
Происшествия, Пензенская область, Кузнецкий район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пенза
Под Пензой школьница утонула, упав с надувного матраса

В Пензенской области школьница утонула во время плавания на надувном матрасе

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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САРАТОВ, 27 мая - РИА Новости. Следствие и прокуратура проводят проверки по факту гибели 14-летней школьницы, утонувшей в пруду в Пензенской области во время плавания на надувном матрасе, сообщили региональные прокуратура и управление СК РФ.
«

"Прокуратура Кузнецкого района Пензенской области организовала проверку по факту гибели 14-летней жительницы Кузнецка, утонувшей на пруду между селами Поселки и Никольское Кузнецкого района. Предварительно установлено, что днем 27 мая школьница в компании из четырех человек приехала на пруд. Во время плавания на надувном матрасе она упала в воду и не смогла выбраться. На помощь девочке поспешили ее знакомые и другие люди, однако спасти ребенка им не удалось", - говорится в сообщении.

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Ведомство в ходе проверки даст оценку соблюдению законодательства об организации безопасного пребывания граждан на водном объекте и "при наличии оснований" примет меры прокурорского реагирования. Также прокуратура взяла на контроль процессуальную проверку по факту гибели девочки.
Областное СУСК в Telegram-канале отмечает, что начало проверку по факту смерти ребенка на пруду. "Каких-либо повреждений на теле погибшей не обнаружено, с целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза... По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Областной главк МЧС в Telegram-канале после гибели девочки призвал родителей не допускать своих детей к воде без присмотра. "Объясните им, что купаться без взрослых категорически нельзя. Отдыхая у воды, постоянно держите детей в зоне видимости. Думать, что вы услышите крики о помощи, если ребенок начнет тонуть - огромная ошибка. Дети тонут молча", - отмечается в сообщении.
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ПроисшествияПензенская областьКузнецкий районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пенза
 
 
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