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ПВО сбила воздушный шар над Московской областью - РИА Новости, 28.05.2024
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21:35 27.05.2024 (обновлено: 00:04 28.05.2024)
https://ria.ru/20240527/shar-1948784797.html
ПВО сбила воздушный шар над Московской областью
ПВО сбила воздушный шар над Московской областью - РИА Новости, 28.05.2024
ПВО сбила воздушный шар над Московской областью
Силы противовоздушной обороны сбили малоразмерный воздушный шар над Московской областью, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-27T21:35
2024-05-28T00:04
московская область (подмосковье)
россия
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны сбили малоразмерный воздушный шар над Московской областью, сообщило Минобороны.&quot;Двадцать седьмого мая около 21:00 мск дежурными средствами ПВО над территорией Московской области уничтожен малоразмерный воздушный шар&quot;, — говорится в заявлении в Telegram-канале.В свою очередь, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в микрорайоне Кучино в Балашихе сбили беспилотный аппарат. Как уточняется, обломки упали на частный дом, жители успели эвакуироваться. В результате инцидента никто не пострадал. Глава региона заверил, что власти помогут с восстановлением дома. Украина регулярно обстреливает приграничные и центральные российские регионы, наносит удары с беспилотников и устраивает диверсии. В частности, минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 12 дронов над Брянской, Белгородской, Орловской областями и Краснодарским краем.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
московская область (подмосковье)
россия
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московская область (подмосковье), россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Московская область (Подмосковье), Россия, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила воздушный шар над Московской областью

Силы ПВО сбили в Кучино в Московской области малоразмерный воздушный шар

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного ракетного дивизиона ЦВО в зенитном ракетном комплексе "Бук-М3" на СВО
Военнослужащий зенитного ракетного дивизиона ЦВО в зенитном ракетном комплексе Бук-М3 на СВО - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны сбили малоразмерный воздушный шар над Московской областью, сообщило Минобороны.
«

"Двадцать седьмого мая около 21:00 мск дежурными средствами ПВО над территорией Московской области уничтожен малоразмерный воздушный шар", — говорится в заявлении в Telegram-канале.

В свою очередь, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в микрорайоне Кучино в Балашихе сбили беспилотный аппарат. Как уточняется, обломки упали на частный дом, жители успели эвакуироваться. В результате инцидента никто не пострадал. Глава региона заверил, что власти помогут с восстановлением дома.
Украина регулярно обстреливает приграничные и центральные российские регионы, наносит удары с беспилотников и устраивает диверсии. В частности, минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 12 дронов над Брянской, Белгородской, Орловской областями и Краснодарским краем.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеМосковская область (Подмосковье)РоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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