https://ria.ru/20240527/shar-1948784797.html

ПВО сбила воздушный шар над Московской областью

ПВО сбила воздушный шар над Московской областью - РИА Новости, 28.05.2024

ПВО сбила воздушный шар над Московской областью

Силы противовоздушной обороны сбили малоразмерный воздушный шар над Московской областью, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-27T21:35

2024-05-27T21:35

2024-05-28T00:04

московская область (подмосковье)

россия

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны сбили малоразмерный воздушный шар над Московской областью, сообщило Минобороны."Двадцать седьмого мая около 21:00 мск дежурными средствами ПВО над территорией Московской области уничтожен малоразмерный воздушный шар", — говорится в заявлении в Telegram-канале.В свою очередь, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в микрорайоне Кучино в Балашихе сбили беспилотный аппарат. Как уточняется, обломки упали на частный дом, жители успели эвакуироваться. В результате инцидента никто не пострадал. Глава региона заверил, что власти помогут с восстановлением дома. Украина регулярно обстреливает приграничные и центральные российские регионы, наносит удары с беспилотников и устраивает диверсии. В частности, минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 12 дронов над Брянской, Белгородской, Орловской областями и Краснодарским краем.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

московская область (подмосковье)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

московская область (подмосковье), россия, министерство обороны рф (минобороны рф)