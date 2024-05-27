Рейтинг@Mail.ru
Начались съемки второго сезона сериала с Аксеновой "Жить жизнь 2" - РИА Новости, 27.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:31 27.05.2024 (обновлено: 15:35 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/serial-1948142213.html
Начались съемки второго сезона сериала с Аксеновой "Жить жизнь 2"
Начались съемки второго сезона сериала с Аксеновой "Жить жизнь 2" - РИА Новости, 27.05.2024
Начались съемки второго сезона сериала с Аксеновой "Жить жизнь 2"
Стартовали съемки второго сезона популярного сериала-манипуляции с Любовью Аксеновой "Жить жизнь 2", сообщили РИА Новости в пресс-службе онлайн-кинотеатра... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T12:31
2024-05-27T15:35
культура
кино и сериалы
дарья мороз
кинопоиск
эксмо
новости культуры
игорь гордин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948562071_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18b8fb6060a08a3a6be4cac3ea0cde5f.jpg
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Стартовали съемки второго сезона популярного сериала-манипуляции с Любовью Аксеновой "Жить жизнь 2", сообщили РИА Новости в пресс-службе онлайн-кинотеатра START."Начались съемки сериала "Жить жизнь 2". Любовь Аксенова, Роман Васильев, Дарья Мороз, Юрий Чурсин вернулись к своим ролям, чтобы поклонники проекта смогли узнать, есть ли будущее у отношений Анны и Матвея или призраки прошлого окажутся сильней?", — рассказали в пресс-службе.В новом сезоне Аня (Любовь Аксенова) начинает догадываться, что стала пешкой в чьей-то большой игре, а ключ к разгадке, скорее всего, кроется в закрытом Клубе, где молодых людей обучают продвинутым техникам пикапа. Или, может, его стоит поискать у новой знакомой Софии, совсем еще юной девушки, которая так напоминает Аню в молодости? "Аню и Матвея мы оставили в точке уверенности, что самый сложный перевал под названием “порвать с прошлым” уже пройден. Но дальше герои столкнутся с реальностью. А в реальности Матвей — все еще манипулятор, а Аня — все еще жертва. Да и откреститься от прошлого — не такая простая задачка, как кажется на первый взгляд. Смогут ли наши герои выйти из своих привычных ролей и прийти к настоящей любви и доверию — это то, за чем зритель будет следить во втором сезоне", — отметила Дарья Мороз, соавтор сценария и актриса сериала.Важной фигурой второго сезона станет новая героиня София, IT-гений с туманным прошлым. И новый руководитель Клуба, у которого свои цели и еще более эксцентричные методы, чем у предшественника. Появятся в сериале и герои, на которых в первом сезоне только намекали, оставляя за кадром. Имена актеров, которые присоединятся ко второму сезону "Жить жизнь", пока держатся в секрете. Но уже известно, что к своим персонажам вернутся Влад Ценёв, Игорь Гордин, Даниил Воробьев, Анастасия Крылова, Юлия Джулай и другие.Режиссером второго сезона стал Михаил Вайнберг: "От просмотра первого сезона я получил огромное удовольствие: тема невероятно актуальна, а Люба Аксенова, Юра Чурсин и Даша Мороз — прекрасный ансамбль рассказчиков серьезных и красивых историй. Абьюз, как физический, так и ментальный, эмоциональный, к сожалению, очень укоренился в нашей жизни. И если после просмотра нашего сериала, люди задумаются об этом, то, возможно, многие смогут либо выйти из абьюзивных отношений, либо не попасть в них. Или хотя бы распознать их гораздо раньше".Вместе с командой первого сезона над сценарием в этот раз работала исполнительница главной роли Любовь Аксенова: "Если в прошлом сезоне Аня пыталась разобраться, почему отношения с мужчинами в ее жизни всегда заканчиваются круговоротом манипуляций и страданий, то в продолжении она ставит на кон прошлую жизнь, чтобы освободиться и стать собой. В новом сезоне Богинская задает себе вопрос: а какая я, если убрать влияние мужчин и окружения?"Премьера первого сезона "Жить жизнь" состоялась в онлайн-кинотеатре START 13 апреля 2023 года. Сериал написан по мотивам одноименного романа Анны Богинской, которая выступает консультантом команды авторов проекта.Премьера второго сезона состоится на START уже в 2024 году.
https://ria.ru/20230414/kino-1865032204.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Светлана Вовк
Светлана Вовк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948562071_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1f065a9158129b73ea7813545ecbbf92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кино и сериалы, дарья мороз, кинопоиск, эксмо, новости культуры, игорь гордин
Культура, Кино и сериалы, Дарья Мороз, Кинопоиск, Эксмо, Новости культуры, Игорь Гордин
Начались съемки второго сезона сериала с Аксеновой "Жить жизнь 2"

Начались съемки второго сезона сериала с Любовью Аксеновой "Жить жизнь 2"

© Фото предоставлено пресс-службой STARTСтарт съемок второго сезона сериала "Жить жизнь", Любовь Аксенова
Старт съемок второго сезона сериала Жить жизнь, Любовь Аксенова
© Фото предоставлено пресс-службой START
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Стартовали съемки второго сезона популярного сериала-манипуляции с Любовью Аксеновой "Жить жизнь 2", сообщили РИА Новости в пресс-службе онлайн-кинотеатра START.
"Начались съемки сериала "Жить жизнь 2". Любовь Аксенова, Роман Васильев, Дарья Мороз, Юрий Чурсин вернулись к своим ролям, чтобы поклонники проекта смогли узнать, есть ли будущее у отношений Анны и Матвея или призраки прошлого окажутся сильней?", — рассказали в пресс-службе.
В новом сезоне Аня (Любовь Аксенова) начинает догадываться, что стала пешкой в чьей-то большой игре, а ключ к разгадке, скорее всего, кроется в закрытом Клубе, где молодых людей обучают продвинутым техникам пикапа. Или, может, его стоит поискать у новой знакомой Софии, совсем еще юной девушки, которая так напоминает Аню в молодости?
© Фото предоставлено пресс-службой STARTСтарт съемок второго сезона сериала "Жить жизнь", Дарья Мороз
Старт съемок второго сезона сериала Жить жизнь, Дарья Мороз
© Фото предоставлено пресс-службой START
Старт съемок второго сезона сериала "Жить жизнь", Дарья Мороз
"Аню и Матвея мы оставили в точке уверенности, что самый сложный перевал под названием “порвать с прошлым” уже пройден. Но дальше герои столкнутся с реальностью. А в реальности Матвей — все еще манипулятор, а Аня — все еще жертва. Да и откреститься от прошлого — не такая простая задачка, как кажется на первый взгляд. Смогут ли наши герои выйти из своих привычных ролей и прийти к настоящей любви и доверию — это то, за чем зритель будет следить во втором сезоне", — отметила Дарья Мороз, соавтор сценария и актриса сериала.
Важной фигурой второго сезона станет новая героиня София, IT-гений с туманным прошлым. И новый руководитель Клуба, у которого свои цели и еще более эксцентричные методы, чем у предшественника. Появятся в сериале и герои, на которых в первом сезоне только намекали, оставляя за кадром.
Имена актеров, которые присоединятся ко второму сезону "Жить жизнь", пока держатся в секрете. Но уже известно, что к своим персонажам вернутся Влад Ценёв, Игорь Гордин, Даниил Воробьев, Анастасия Крылова, Юлия Джулай и другие.
© Фото предоставлено пресс-службой STARTСтарт съемок второго сезона сериала "Жить жизнь", Юрий Чурсин
Старт съемок второго сезона сериала Жить жизнь, Юрий Чурсин
Старт съемок второго сезона сериала "Жить жизнь", Юрий Чурсин
© Фото предоставлено пресс-службой START
1 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой STARTСтарт съемок второго сезона сериала "Жить жизнь", Роман Васильев
Старт съемок второго сезона сериала Жить жизнь, Роман Васильев
Старт съемок второго сезона сериала "Жить жизнь", Роман Васильев
© Фото предоставлено пресс-службой START
2 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой STARTСтарт съемок второго сезона сериала "Жить жизнь", Игорь Гордин
Старт съемок второго сезона сериала Жить жизнь, Игорь Гордин
Старт съемок второго сезона сериала "Жить жизнь", Игорь Гордин
© Фото предоставлено пресс-службой START
3 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой STARTСтарт съемок второго сезона сериала "Жить жизнь", Влад Ценев и Любовь Аксенова
Старт съемок второго сезона сериала Жить жизнь, Влад Ценев и Любовь Аксенова
Старт съемок второго сезона сериала "Жить жизнь", Влад Ценев и Любовь Аксенова
© Фото предоставлено пресс-службой START
4 из 4
Старт съемок второго сезона сериала "Жить жизнь", Юрий Чурсин
© Фото предоставлено пресс-службой START
1 из 4
Старт съемок второго сезона сериала "Жить жизнь", Роман Васильев
© Фото предоставлено пресс-службой START
2 из 4
Старт съемок второго сезона сериала "Жить жизнь", Игорь Гордин
© Фото предоставлено пресс-службой START
3 из 4
Старт съемок второго сезона сериала "Жить жизнь", Влад Ценев и Любовь Аксенова
© Фото предоставлено пресс-службой START
4 из 4
Режиссером второго сезона стал Михаил Вайнберг: "От просмотра первого сезона я получил огромное удовольствие: тема невероятно актуальна, а Люба Аксенова, Юра Чурсин и Даша Мороз — прекрасный ансамбль рассказчиков серьезных и красивых историй. Абьюз, как физический, так и ментальный, эмоциональный, к сожалению, очень укоренился в нашей жизни. И если после просмотра нашего сериала, люди задумаются об этом, то, возможно, многие смогут либо выйти из абьюзивных отношений, либо не попасть в них. Или хотя бы распознать их гораздо раньше".
Вместе с командой первого сезона над сценарием в этот раз работала исполнительница главной роли Любовь Аксенова: "Если в прошлом сезоне Аня пыталась разобраться, почему отношения с мужчинами в ее жизни всегда заканчиваются круговоротом манипуляций и страданий, то в продолжении она ставит на кон прошлую жизнь, чтобы освободиться и стать собой. В новом сезоне Богинская задает себе вопрос: а какая я, если убрать влияние мужчин и окружения?"
Премьера первого сезона "Жить жизнь" состоялась в онлайн-кинотеатре START 13 апреля 2023 года. Сериал написан по мотивам одноименного романа Анны Богинской, которая выступает консультантом команды авторов проекта.
Премьера второго сезона состоится на START уже в 2024 году.
Актриса Любовь Аксенова в сериале Жить жизнь
Любовь Аксенова: "В токсичных отношениях я всегда чувствовала вину"
14 апреля 2023, 08:00
 
КультураКино и сериалыДарья МорозКинопоискЭксмоНовости культурыИгорь Гордин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала