https://ria.ru/20240527/serial-1948142213.html

Начались съемки второго сезона сериала с Аксеновой "Жить жизнь 2"

Начались съемки второго сезона сериала с Аксеновой "Жить жизнь 2" - РИА Новости, 27.05.2024

Начались съемки второго сезона сериала с Аксеновой "Жить жизнь 2"

Стартовали съемки второго сезона популярного сериала-манипуляции с Любовью Аксеновой "Жить жизнь 2", сообщили РИА Новости в пресс-службе онлайн-кинотеатра... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T12:31

2024-05-27T12:31

2024-05-27T15:35

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Стартовали съемки второго сезона популярного сериала-манипуляции с Любовью Аксеновой "Жить жизнь 2", сообщили РИА Новости в пресс-службе онлайн-кинотеатра START."Начались съемки сериала "Жить жизнь 2". Любовь Аксенова, Роман Васильев, Дарья Мороз, Юрий Чурсин вернулись к своим ролям, чтобы поклонники проекта смогли узнать, есть ли будущее у отношений Анны и Матвея или призраки прошлого окажутся сильней?", — рассказали в пресс-службе.В новом сезоне Аня (Любовь Аксенова) начинает догадываться, что стала пешкой в чьей-то большой игре, а ключ к разгадке, скорее всего, кроется в закрытом Клубе, где молодых людей обучают продвинутым техникам пикапа. Или, может, его стоит поискать у новой знакомой Софии, совсем еще юной девушки, которая так напоминает Аню в молодости? "Аню и Матвея мы оставили в точке уверенности, что самый сложный перевал под названием “порвать с прошлым” уже пройден. Но дальше герои столкнутся с реальностью. А в реальности Матвей — все еще манипулятор, а Аня — все еще жертва. Да и откреститься от прошлого — не такая простая задачка, как кажется на первый взгляд. Смогут ли наши герои выйти из своих привычных ролей и прийти к настоящей любви и доверию — это то, за чем зритель будет следить во втором сезоне", — отметила Дарья Мороз, соавтор сценария и актриса сериала.Важной фигурой второго сезона станет новая героиня София, IT-гений с туманным прошлым. И новый руководитель Клуба, у которого свои цели и еще более эксцентричные методы, чем у предшественника. Появятся в сериале и герои, на которых в первом сезоне только намекали, оставляя за кадром. Имена актеров, которые присоединятся ко второму сезону "Жить жизнь", пока держатся в секрете. Но уже известно, что к своим персонажам вернутся Влад Ценёв, Игорь Гордин, Даниил Воробьев, Анастасия Крылова, Юлия Джулай и другие.Режиссером второго сезона стал Михаил Вайнберг: "От просмотра первого сезона я получил огромное удовольствие: тема невероятно актуальна, а Люба Аксенова, Юра Чурсин и Даша Мороз — прекрасный ансамбль рассказчиков серьезных и красивых историй. Абьюз, как физический, так и ментальный, эмоциональный, к сожалению, очень укоренился в нашей жизни. И если после просмотра нашего сериала, люди задумаются об этом, то, возможно, многие смогут либо выйти из абьюзивных отношений, либо не попасть в них. Или хотя бы распознать их гораздо раньше".Вместе с командой первого сезона над сценарием в этот раз работала исполнительница главной роли Любовь Аксенова: "Если в прошлом сезоне Аня пыталась разобраться, почему отношения с мужчинами в ее жизни всегда заканчиваются круговоротом манипуляций и страданий, то в продолжении она ставит на кон прошлую жизнь, чтобы освободиться и стать собой. В новом сезоне Богинская задает себе вопрос: а какая я, если убрать влияние мужчин и окружения?"Премьера первого сезона "Жить жизнь" состоялась в онлайн-кинотеатре START 13 апреля 2023 года. Сериал написан по мотивам одноименного романа Анны Богинской, которая выступает консультантом команды авторов проекта.Премьера второго сезона состоится на START уже в 2024 году.

https://ria.ru/20230414/kino-1865032204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

кино и сериалы, дарья мороз, кинопоиск, эксмо, новости культуры, игорь гордин