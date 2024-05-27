https://ria.ru/20240527/sanktsii-1948658244.html
ЕС опубликовал новый режим санкций против России
ЕС опубликовал новый режим санкций против России - РИА Новости, 27.05.2024
ЕС опубликовал новый режим санкций против России
ЕС опубликовал в понедельник утвержденный ранее министрами новый режим санкций против РФ, связанный с якобы нарушением "прав человека", он вступил в силу,... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T14:59
2024-05-27T14:59
2024-05-27T15:03
россия
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 27 мая - РИА Новости. ЕС опубликовал в понедельник утвержденный ранее министрами новый режим санкций против РФ, связанный с якобы нарушением "прав человека", он вступил в силу, следует из опубликованного решения."Решение вступает в силу в день публикации в официальном журнале", - указывается в документе.Ранее европейский источник подтвердил журналистам, что Совет ЕС в понедельник окончательно утвердил новые санкционные рамки, которые включат "ограничительные меры в связи с ситуацией в России (права человека, ограничения свободы слова, политзаключенные)". Решение пока не содержит список фигурантов этого нового режима санкций.
https://ria.ru/20240525/sanktsii-1948339665.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России
ЕС опубликовал новый режим санкций против России
Новый режим санкций ЕС против России вступил в силу