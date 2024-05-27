https://ria.ru/20240527/sanktsii-1948658244.html

ЕС опубликовал новый режим санкций против России

ЕС опубликовал новый режим санкций против России - РИА Новости, 27.05.2024

ЕС опубликовал новый режим санкций против России

ЕС опубликовал в понедельник утвержденный ранее министрами новый режим санкций против РФ, связанный с якобы нарушением "прав человека", он вступил в силу,... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T14:59

2024-05-27T14:59

2024-05-27T15:03

россия

евросоюз

в мире

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 27 мая - РИА Новости. ЕС опубликовал в понедельник утвержденный ранее министрами новый режим санкций против РФ, связанный с якобы нарушением "прав человека", он вступил в силу, следует из опубликованного решения."Решение вступает в силу в день публикации в официальном журнале", - указывается в документе.Ранее европейский источник подтвердил журналистам, что Совет ЕС в понедельник окончательно утвердил новые санкционные рамки, которые включат "ограничительные меры в связи с ситуацией в России (права человека, ограничения свободы слова, политзаключенные)". Решение пока не содержит список фигурантов этого нового режима санкций.

https://ria.ru/20240525/sanktsii-1948339665.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии