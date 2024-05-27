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В ЕС утвердили новый режим санкций против России, сообщают СМИ - РИА Новости, 27.05.2024
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12:02 27.05.2024 (обновлено: 12:42 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/sanktsii-1948582408.html
В ЕС утвердили новый режим санкций против России, сообщают СМИ
В ЕС утвердили новый режим санкций против России, сообщают СМИ - РИА Новости, 27.05.2024
В ЕС утвердили новый режим санкций против России, сообщают СМИ
Главы МИД стран ЕС утвердили новый санкционный режим в отношении России в связи с "нарушениями прав человека", сообщило немецкое информационное агентство DPA со РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T12:02
2024-05-27T12:42
россия
брюссель
евросоюз
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Главы МИД стран ЕС утвердили новый санкционный режим в отношении России в связи с "нарушениями прав человека", сообщило немецкое информационное агентство DPA со ссылкой на нескольких дипломатов. Сегодня в Брюсселе проходит заседание глав МИД стран Евросоюза. "Министры иностранных дел стран ЕС приняли новый режим санкций для наказания за серьезные нарушения прав человека в России после смерти лидера российской оппозиции Алексея Навального", - пишет DPA. По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.
https://ria.ru/20240408/navalnaya-1938697148.html
https://ria.ru/20240501/sanktsii-1943371490.html
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россия, брюссель, евросоюз, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), санкции в отношении россии
Россия, Брюссель, Евросоюз, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Санкции в отношении России
В ЕС утвердили новый режим санкций против России, сообщают СМИ

DPA: в ЕС утвердили новые санкции против России "за нарушения прав человека"

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира ЕС в Брюсселе
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Главы МИД стран ЕС утвердили новый санкционный режим в отношении России в связи с "нарушениями прав человека", сообщило немецкое информационное агентство DPA со ссылкой на нескольких дипломатов.
Сегодня в Брюсселе проходит заседание глав МИД стран Евросоюза.
Юлия Навальная - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
МВД проверит Юлию Навальную на предмет призыва к санкциям
8 апреля, 19:14
"Министры иностранных дел стран ЕС приняли новый режим санкций для наказания за серьезные нарушения прав человека в России после смерти лидера российской оппозиции Алексея Навального", - пишет DPA.
По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.
Блогер Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
США ввели санкции против сотрудников колонии, где умер Навальный
1 мая, 21:45
 
РоссияБрюссельЕвросоюзФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Санкции в отношении России
 
 
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