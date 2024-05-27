https://ria.ru/20240527/sanktsii-1948520681.html

Власти Люксембурга ответили на требование Фридмана вернуть его активы

Власти Люксембурга ответили на требование Фридмана вернуть его активы - РИА Новости, 27.05.2024

Власти Люксембурга ответили на требование Фридмана вернуть его активы

Представитель правительства Люксембурга сообщил РИА Новости, что власти страны "в курсе" требований российского бизнесмена Михаила Фридмана по возвращению его... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T07:10

2024-05-27T07:10

2024-05-27T07:10

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БРЮССЕЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Представитель правительства Люксембурга сообщил РИА Новости, что власти страны "в курсе" требований российского бизнесмена Михаила Фридмана по возвращению его замороженных в этой европейской стране активов, однако указал на намерение соблюдать несмотря ни на что введенные против Фридмана санкции ЕС. Российское издание "Ведомости" ранее сообщило со ссылкой на свои источники, что Михаил Фридман требует от Люксембурга 15,8 миллиарда долларов. По информации газеты, спор связан с заморозкой активов бизнесмена, которую тот расценивает как экспроприацию. "Являясь государством-членом Евросоюза, Люксембург соблюдает санкции ЕС. Люксембургское правительство в курсе запроса господина Фридмана. В настоящее время нет каких-либо судебных разбирательств по данному вопросу", - сообщил собеседник агентства в ответ на вопрос о возможных переговорах с бизнесменом. Он добавил, что правительство Люксембурга не может давать каких-либо других комментариев по этой теме. По информации "Ведомостей", Фридман через представителей предложил правительству Люксембурга начать мирные переговоры о выплате ему компенсации за "экспроприированные" страной активы, а в случае отказа он намерен обратиться с иском в международный арбитраж. Сообщалось также, что адвокаты предпринимателя направили уведомление люксембургским властям еще в феврале, но ответа до сих пор не получили. Суд Евросоюза общей юрисдикции 10 апреля постановил исключить российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана из санкционных списков ЕС, сочтя их внесение в "черные списки" необоснованным. Однако, как позже сообщил РИА Новости представитель Евросоюза, предприниматели Авен и Фридман, несмотря на решение Суда ЕС, пока останутся под европейскими санкциями. Он пояснил, что суд аннулировал решение о санкциях против Авена и Фридмана, принятое в 2022 году, а также его продление до марта 2023 года. Однако Совет ЕС своими решениями в сентябре 2023 года и в марте 2024 года продлил ограничения против Авена и Фридмана на основании обновленных доводов, которые не были предметом данного судебного разбирательства, а, следовательно, санкции, по мнению ЕС, остаются в силе. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в "подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины", были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на шесть месяцев. Введение санкций может быть оспорено в Суде ЕС в Люксембурге. Там рассматривается ряд исков со стороны россиян, попавших под ограничения. Также эксперты ЕС периодически пересматривают санкционные списки. При этом, по словам адвокатов, представляющих интересы россиян в европейских судах, санкционные списки Евросоюза, в которые включают граждан России, готовятся в спешке, зачастую с ошибками и нарушениями, что непозволительно в правовой системе. Адвокаты также указывают, что регулярный пересмотр санкционных списков приводит лишь к незначительным изменениям, тогда как в ходе таких проверок необходимо выяснять, актуальны ли мотивы, по которым включали в списки тех или иных фигурантов. В Суде ЕС рассматриваются десятки дел с требованием об исключении из санкционного списка. Санкции уже были отменены в отношении, в частности, бывшей супруги бизнесмена Михаила Фридмана Ольги Айзиман, бывшего губернатора Севастополя, экс-заместителя министра промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова. Совет ЕС 14 сентября прошлого года исключил из списков персональных санкций предпринимателей Александра Шульгина, Фархада Ахмедова, Григория Березкина. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.

https://ria.ru/20240410/fridman-1939064687.html

https://ria.ru/20240526/rossiya-1948401750.html

https://ria.ru/20240524/sanktsii-1948169574.html

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россия, украина, михаил фридман, петр авен, дмитрий овсянников, евросоюз, в мире, люксембург