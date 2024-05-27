https://ria.ru/20240527/samolety-1948516608.html

Су-34 нанесли удар по ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток"

Су-34 нанесли удар по ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток" - РИА Новости, 27.05.2024

Су-34 нанесли удар по ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток"

Экипажи самолетов Су-34 нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток", сообщили журналистам в Минобороны РФ и предоставили... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T05:06

2024-05-27T05:06

2024-05-27T05:26

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Экипажи самолетов Су-34 нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток", сообщили журналистам в Минобороны РФ и предоставили видео с работой бомбардировщиков. "Летный состав Воздушно-космических сил (ВКС) России на самолетах Су-34 выполнил полетное задание по нанесению удара авиационными средствами поражения по подразделениям ВСУ в зоне проведения СВО", - говорится в сообщении военного ведомства. Отмечается, что бомбометание было выполнено по командному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток", а удар наносился фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. "После успешного выполнения задания, получив подтверждение об уничтожении важных объектов, экипажи вернулись на аэродром вылета", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240526/vsu-1948502732.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34, вооруженные силы рф