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Сальдо объяснил появление украинского флага в Казачьих Лагерях - РИА Новости, 27.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:11 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/saldo-1948794094.html
Сальдо объяснил появление украинского флага в Казачьих Лагерях
Сальдо объяснил появление украинского флага в Казачьих Лагерях - РИА Новости, 27.05.2024
Сальдо объяснил появление украинского флага в Казачьих Лагерях
Украинский флаг был сброшен в село Казачьи Лагери на левом берегу Днепра Херсонской области с квадрокоптеров, боевиков ВСУ там нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T23:11
2024-05-27T23:11
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Украинский флаг был сброшен в село Казачьи Лагери на левом берегу Днепра Херсонской области с квадрокоптеров, боевиков ВСУ там нет, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "На самом деле "прапор" с магнитом был сброшен на башню с управляемого с правого берега Днепра квадрокоптера. А на левобережье остаётся лишь небольшое количество замученных и голодных украинских солдат, прячущихся в зелёнке", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, после того, как российские войска зачистили село Крынки от украинских боевиков, киевская пропаганда изолгалась в привычных попытках выдать "зраду" за "перемогу" (предательство за победу – ред.). В частности, по его словам, в сети появилось видео с "желто-блакитной тряпицей на водонапорной башне при въезде в Казачьи Лагеря", которое украинская сторона попыталась выдать за передислокацию на более удобные позиции "горе-морских пехотинцев" ВСУ в смежное с Крынками село. При этом Сальдо опубликовал видео, на котором украинский флаг был сорван с водонапорной башни. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240527/zelenskiy-1948788473.html
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днепр (город), херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Сальдо объяснил появление украинского флага в Казачьих Лагерях

Сальдо: ВСУ с квадрокоптера сбросили украинский флаг в селе Казачьи Лагери

© AP Photo / Ben BirchallУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© AP Photo / Ben Birchall
Украинские военнослужащие . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Украинский флаг был сброшен в село Казачьи Лагери на левом берегу Днепра Херсонской области с квадрокоптеров, боевиков ВСУ там нет, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«
"На самом деле "прапор" с магнитом был сброшен на башню с управляемого с правого берега Днепра квадрокоптера. А на левобережье остаётся лишь небольшое количество замученных и голодных украинских солдат, прячущихся в зелёнке", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, после того, как российские войска зачистили село Крынки от украинских боевиков, киевская пропаганда изолгалась в привычных попытках выдать "зраду" за "перемогу" (предательство за победу – ред.).
В частности, по его словам, в сети появилось видео с "желто-блакитной тряпицей на водонапорной башне при въезде в Казачьи Лагеря", которое украинская сторона попыталась выдать за передислокацию на более удобные позиции "горе-морских пехотинцев" ВСУ в смежное с Крынками село.
При этом Сальдо опубликовал видео, на котором украинский флаг был сорван с водонапорной башни.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)Херсонская областьРоссияВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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