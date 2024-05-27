Сальдо объяснил появление украинского флага в Казачьих Лагерях
Сальдо: ВСУ с квадрокоптера сбросили украинский флаг в селе Казачьи Лагери
© AP Photo / Ben BirchallУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Ben Birchall
Украинские военнослужащие . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Украинский флаг был сброшен в село Казачьи Лагери на левом берегу Днепра Херсонской области с квадрокоптеров, боевиков ВСУ там нет, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
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"На самом деле "прапор" с магнитом был сброшен на башню с управляемого с правого берега Днепра квадрокоптера. А на левобережье остаётся лишь небольшое количество замученных и голодных украинских солдат, прячущихся в зелёнке", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, после того, как российские войска зачистили село Крынки от украинских боевиков, киевская пропаганда изолгалась в привычных попытках выдать "зраду" за "перемогу" (предательство за победу – ред.).
В частности, по его словам, в сети появилось видео с "желто-блакитной тряпицей на водонапорной башне при въезде в Казачьи Лагеря", которое украинская сторона попыталась выдать за передислокацию на более удобные позиции "горе-морских пехотинцев" ВСУ в смежное с Крынками село.
При этом Сальдо опубликовал видео, на котором украинский флаг был сорван с водонапорной башни.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.