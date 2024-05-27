https://ria.ru/20240527/rozysk-1948507201.html
МВД России объявило в розыск замначальника генштаба ВСУ
МВД России объявило в розыск замначальника генштаба ВСУ - РИА Новости, 27.05.2024
МВД России объявило в розыск замначальника генштаба ВСУ
МВД России объявило в розыск заместителя главы генштаба ВСУ бригадного генерала Владимира Горбатюка и бывшего командующего силами логистики ВСУ... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T00:32
2024-05-27T00:32
2024-05-27T08:43
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. МВД России объявило в розыск заместителя главы генштаба ВСУ бригадного генерала Владимира Горбатюка и бывшего командующего силами логистики ВСУ генерал-лейтенанта Олега Вишневского, следует из базы ведомства. "Владимир Дмитриевич Горбатюк, 19.2.1982. Разыскивается по статье УК", — указано в базе. Также в базе находится бывший командующий силами логистики ВСУ Олег Вишневский. Эту должность он занимал с 2019-2021 годы. Статья, по которым они разыскиваются, не указывается.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
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россия, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
МВД России объявило в розыск замначальника генштаба ВСУ
МВД России объявило в розыск замначальника генштаба ВСУ Владимира Горбатюка
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. МВД России объявило в розыск заместителя главы генштаба ВСУ бригадного генерала Владимира Горбатюка и бывшего командующего силами логистики ВСУ генерал-лейтенанта Олега Вишневского, следует из базы ведомства.
"Владимир Дмитриевич Горбатюк, 19.2.1982. Разыскивается по статье УК", — указано в базе.
Также в базе находится бывший командующий силами логистики ВСУ Олег Вишневский. Эту должность он занимал с 2019-2021 годы.
Статья, по которым они разыскиваются, не указывается.