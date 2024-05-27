https://ria.ru/20240527/rozysk-1948507201.html

МВД России объявило в розыск замначальника генштаба ВСУ

МВД России объявило в розыск замначальника генштаба ВСУ - РИА Новости, 27.05.2024

МВД России объявило в розыск замначальника генштаба ВСУ

МВД России объявило в розыск заместителя главы генштаба ВСУ бригадного генерала Владимира Горбатюка и бывшего командующего силами логистики ВСУ... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T00:32

2024-05-27T00:32

2024-05-27T08:43

россия

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_0:0:3556:2001_1920x0_80_0_0_f8bb44da96ea617720eab44044b1b24d.jpg

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. МВД России объявило в розыск заместителя главы генштаба ВСУ бригадного генерала Владимира Горбатюка и бывшего командующего силами логистики ВСУ генерал-лейтенанта Олега Вишневского, следует из базы ведомства. "Владимир Дмитриевич Горбатюк, 19.2.1982. Разыскивается по статье УК", — указано в базе. Также в базе находится бывший командующий силами логистики ВСУ Олег Вишневский. Эту должность он занимал с 2019-2021 годы. Статья, по которым они разыскиваются, не указывается.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, в мире