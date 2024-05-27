Рейтинг@Mail.ru
МВД России объявило в розыск замначальника генштаба ВСУ - РИА Новости, 27.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:32 27.05.2024 (обновлено: 08:43 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/rozysk-1948507201.html
МВД России объявило в розыск замначальника генштаба ВСУ
МВД России объявило в розыск замначальника генштаба ВСУ - РИА Новости, 27.05.2024
МВД России объявило в розыск замначальника генштаба ВСУ
МВД России объявило в розыск заместителя главы генштаба ВСУ бригадного генерала Владимира Горбатюка и бывшего командующего силами логистики ВСУ... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T00:32
2024-05-27T08:43
россия
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_0:0:3556:2001_1920x0_80_0_0_f8bb44da96ea617720eab44044b1b24d.jpg
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. МВД России объявило в розыск заместителя главы генштаба ВСУ бригадного генерала Владимира Горбатюка и бывшего командующего силами логистики ВСУ генерал-лейтенанта Олега Вишневского, следует из базы ведомства. "Владимир Дмитриевич Горбатюк, 19.2.1982. Разыскивается по статье УК", — указано в базе. Также в базе находится бывший командующий силами логистики ВСУ Олег Вишневский. Эту должность он занимал с 2019-2021 годы. Статья, по которым они разыскиваются, не указывается.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_825:0:3556:2048_1920x0_80_0_0_c34809d8b3a484f32972d30f8626db7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
МВД России объявило в розыск замначальника генштаба ВСУ

МВД России объявило в розыск замначальника генштаба ВСУ Владимира Горбатюка

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. МВД России объявило в розыск заместителя главы генштаба ВСУ бригадного генерала Владимира Горбатюка и бывшего командующего силами логистики ВСУ генерал-лейтенанта Олега Вишневского, следует из базы ведомства.
"Владимир Дмитриевич Горбатюк, 19.2.1982. Разыскивается по статье УК", — указано в базе.
Также в базе находится бывший командующий силами логистики ВСУ Олег Вишневский. Эту должность он занимал с 2019-2021 годы.
Статья, по которым они разыскиваются, не указывается.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
У Украины появился новый план победы. Ну теперь-то уж точно сработает!
24 мая, 08:00
 
РоссияВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала