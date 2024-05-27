https://ria.ru/20240527/rostekh-1948522990.html
"Ростех" начал поставки аппаратуры для отечественного спутника связи
"Ростех" начал поставки аппаратуры для отечественного спутника связи - РИА Новости, 27.05.2024
"Ростех" начал поставки аппаратуры для отечественного спутника связи
Предприятия "Ростеха" разработали актуаторы для СВЧ-переключателей спутника "Экспресс-АМУ4" и начали их поставки, сообщили в пресс-службе "Ростеха". РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T08:04
2024-05-27T08:04
2024-05-27T13:42
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Предприятия "Ростеха" разработали актуаторы для СВЧ-переключателей спутника "Экспресс-АМУ4" и начали их поставки, сообщили в пресс-службе "Ростеха". "Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации "Ростех" завершил разработку комплектующих для космического аппарата "Экспресс-АМУ4" — актуаторов СВЧ-переключателей. Изделия будут использоваться для управления полезной нагрузкой спутника. Поставка устройств уже началась", — указали в госкорпорации.Актуаторы, или исполнительные устройства, — функциональный элемент систем автоматического управления. Эти изделия включают электрические двигатели, электро- и гидравлические приводы, релейные устройства, манипуляторы. Разработкой актуаторов занималось Специальное конструкторское бюро по релейной технике (СКТБ РТ). На спутнике "Экспресс-АМУ4" они позволят СВЧ-переключателям коммутировать радиосигналы Ku- и C-диапазонов, что нужно для передачи данных, создания фиксированной и подвижной связи, цифрового телевещания. "При разработке новой ЭКБ особое внимание уделялось отказоустойчивости изделий и системе телеметрии, поскольку актуаторы будут использоваться в полезной нагрузке космического аппарата. До середины 2025 года мы намерены передать заказчику весь запланированный объем комплектующих", — приводит пресс-служба слова гендиректора СКТБ РТ Алексея Дымовских.Космический аппарат "Экспресс-АМУ4" создается на красноярском предприятии "Решетнев" в рамках программы восполнения орбитальной группировки национального оператора ФГУП "Космическая связь". Он станет первым полностью отечественным аппаратом связи. Запуск на геостационарную орбиту (около 36 тысяч километров над Землей) ожидается в 2026 году на ракете "Протон" с Байконура.
https://ria.ru/20240415/antenna-1940101328.html
https://ria.ru/20240412/roselektronika-1939496609.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, земля, байконур (город), алексей дымовский, ростех, российская электроника, фгуп "космическая связь", технологии
Космос - РИА Наука, Земля, Байконур (город), Алексей Дымовский, Ростех, Российская электроника, ФГУП "Космическая связь", Технологии
"Ростех" начал поставки аппаратуры для отечественного спутника связи
"Ростех" начал поставки аппаратуры для первого отечественного спутника связи
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Предприятия "Ростеха" разработали актуаторы для СВЧ-переключателей спутника "Экспресс-АМУ4" и начали их поставки, сообщили в пресс-службе "Ростеха".
«
"Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации "Ростех" завершил разработку комплектующих для космического аппарата "Экспресс-АМУ4" — актуаторов СВЧ-переключателей. Изделия будут использоваться для управления полезной нагрузкой спутника. Поставка устройств уже началась", — указали в госкорпорации.
Актуаторы, или исполнительные устройства, — функциональный элемент систем автоматического управления. Эти изделия включают электрические двигатели, электро- и гидравлические приводы, релейные устройства, манипуляторы.
Разработкой актуаторов занималось Специальное конструкторское бюро по релейной технике (СКТБ РТ). На спутнике "Экспресс-АМУ4" они позволят СВЧ-переключателям коммутировать радиосигналы Ku- и C-диапазонов, что нужно для передачи данных, создания фиксированной и подвижной связи, цифрового телевещания.
«
"При разработке новой ЭКБ особое внимание уделялось отказоустойчивости изделий и системе телеметрии, поскольку актуаторы будут использоваться в полезной нагрузке космического аппарата. До середины 2025 года мы намерены передать заказчику весь запланированный объем комплектующих", — приводит пресс-служба слова гендиректора СКТБ РТ Алексея Дымовских.
Космический аппарат "Экспресс-АМУ4" создается на красноярском предприятии "Решетнев" в рамках программы восполнения орбитальной группировки национального оператора ФГУП "Космическая связь". Он станет первым полностью отечественным аппаратом связи. Запуск на геостационарную орбиту (около 36 тысяч километров над Землей) ожидается в 2026 году на ракете "Протон" с Байконура.