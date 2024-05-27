https://ria.ru/20240527/rostekh-1948522990.html

"Ростех" начал поставки аппаратуры для отечественного спутника связи

"Ростех" начал поставки аппаратуры для отечественного спутника связи - РИА Новости, 27.05.2024

"Ростех" начал поставки аппаратуры для отечественного спутника связи

Предприятия "Ростеха" разработали актуаторы для СВЧ-переключателей спутника "Экспресс-АМУ4" и начали их поставки, сообщили в пресс-службе "Ростеха". РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T08:04

2024-05-27T08:04

2024-05-27T13:42

космос - риа наука

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алексей дымовский

ростех

российская электроника

фгуп "космическая связь"

технологии

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Предприятия "Ростеха" разработали актуаторы для СВЧ-переключателей спутника "Экспресс-АМУ4" и начали их поставки, сообщили в пресс-службе "Ростеха". "Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации "Ростех" завершил разработку комплектующих для космического аппарата "Экспресс-АМУ4" — актуаторов СВЧ-переключателей. Изделия будут использоваться для управления полезной нагрузкой спутника. Поставка устройств уже началась", — указали в госкорпорации.Актуаторы, или исполнительные устройства, — функциональный элемент систем автоматического управления. Эти изделия включают электрические двигатели, электро- и гидравлические приводы, релейные устройства, манипуляторы. Разработкой актуаторов занималось Специальное конструкторское бюро по релейной технике (СКТБ РТ). На спутнике "Экспресс-АМУ4" они позволят СВЧ-переключателям коммутировать радиосигналы Ku- и C-диапазонов, что нужно для передачи данных, создания фиксированной и подвижной связи, цифрового телевещания. "При разработке новой ЭКБ особое внимание уделялось отказоустойчивости изделий и системе телеметрии, поскольку актуаторы будут использоваться в полезной нагрузке космического аппарата. До середины 2025 года мы намерены передать заказчику весь запланированный объем комплектующих", — приводит пресс-служба слова гендиректора СКТБ РТ Алексея Дымовских.Космический аппарат "Экспресс-АМУ4" создается на красноярском предприятии "Решетнев" в рамках программы восполнения орбитальной группировки национального оператора ФГУП "Космическая связь". Он станет первым полностью отечественным аппаратом связи. Запуск на геостационарную орбиту (около 36 тысяч километров над Землей) ожидается в 2026 году на ракете "Протон" с Байконура.

https://ria.ru/20240415/antenna-1940101328.html

https://ria.ru/20240412/roselektronika-1939496609.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, земля, байконур (город), алексей дымовский, ростех, российская электроника, фгуп "космическая связь", технологии