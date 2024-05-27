https://ria.ru/20240527/rosatom-1948745710.html
"Росатом" намерен договориться по малым АЭС в разных странах мира
"Росатом" намерен договориться по малым АЭС в разных странах мира - РИА Новости, 27.05.2024
"Росатом" намерен договориться по малым АЭС в разных странах мира
"Росатом" намерен в 2024 году выйти на первые договоренности по проектам АЭС малой мощности (АСММ) со странами Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии,... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T18:59
2024-05-27T18:59
2024-05-27T19:05
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. "Росатом" намерен в 2024 году выйти на первые договоренности по проектам АЭС малой мощности (АСММ) со странами Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, говорится в годовом отчете АО "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли). "Учитывая, что интерес заказчиков на энергетическом рынке смещается в сторону гибких решений (как по объему генерации, так и объему финансирования), важнейшее направление, которому компания будет уделять особое внимание в 2024 году, – продвижение АСММ. Компания рассчитывает выйти на первые договоренности по таким проектам со странами Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии", - говорится в документе. В понедельник в Ташкенте "Росатом" подписал с Узбекистаном первый в истории экспортный контракт на сооружение АСММ.
https://ria.ru/20240527/rosatom-1948724555.html
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африка, латинская америка, юго-восточная азия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", атомэнергопром, россия, в мире
Африка, Латинская Америка, Юго-Восточная Азия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Атомэнергопром, Россия, В мире
"Росатом" намерен договориться по малым АЭС в разных странах мира
"Росатом" намерен в 2024 году договориться по АСММ в разных странах мира