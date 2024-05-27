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Все проекты "Росатома" за рубежом выполняются в плановом режиме - РИА Новости, 27.05.2024
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18:00 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/rosatom-1948730271.html
Все проекты "Росатома" за рубежом выполняются в плановом режиме
Все проекты "Росатома" за рубежом выполняются в плановом режиме - РИА Новости, 27.05.2024
Все проекты "Росатома" за рубежом выполняются в плановом режиме
Все проекты строительства "Росатомом" АЭС за рубежом выполняются в плановом режиме, говорится в годовом отчете АО "Атомэнергопром" (входит в "Росатом",... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T18:00
2024-05-27T18:00
финляндия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
атомэнергопром
аэс "ханхикиви-1"
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Все проекты строительства "Росатомом" АЭС за рубежом выполняются в плановом режиме, говорится в годовом отчете АО "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли). "Реализация всех проектов сооружения зарубежных АЭС осуществляется в плановом режиме (единственным исключением является проект сооружения АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии, прекращенный финским заказчиком в одностороннем порядке по политическим причинам). Ни одна другая зарубежная стройка не была остановлена", - говорится в отчете. "На конец 2023 года в портфель проектов... входило 33 энергоблока в 10 странах мира, из них 22 энергоблока в 7 странах находятся на стадии сооружения", - отмечает "Атомэнергопром".
https://ria.ru/20240524/rosatom-1948212516.html
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финляндия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", атомэнергопром, аэс "ханхикиви-1"
Финляндия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Атомэнергопром, АЭС "Ханхикиви-1"
Все проекты "Росатома" за рубежом выполняются в плановом режиме

"Росатом": проекты строительства АЭС за рубежом выполняются в плановом режиме

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Все проекты строительства "Росатомом" АЭС за рубежом выполняются в плановом режиме, говорится в годовом отчете АО "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли).
"Реализация всех проектов сооружения зарубежных АЭС осуществляется в плановом режиме (единственным исключением является проект сооружения АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии, прекращенный финским заказчиком в одностороннем порядке по политическим причинам). Ни одна другая зарубежная стройка не была остановлена", - говорится в отчете.
"На конец 2023 года в портфель проектов... входило 33 энергоблока в 10 странах мира, из них 22 энергоблока в 7 странах находятся на стадии сооружения", - отмечает "Атомэнергопром".
Стенд Росатома на конференции ЦИПР - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
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ФинляндияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АтомэнергопромАЭС "Ханхикиви-1"
 
 
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